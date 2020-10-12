Иностранцев покорила «Эпидемия» российского режиссера. Оценил даже Стивен Кинг

Российский сериал «Эпидемия» вышел на Netflix под названием To the lake («К озеру»). Премьера состоялась 7 октября. Спустя всего сутки лента заняла восьмое место в топ-10 популярных сериалов платформы, уступив новым сезонам «Гриффинов» и «Американской семейки». Ее посмотрел даже Стивен Кинг, и он в восторге от картины.

Исполнительница одной из главных ролей Виктория Исакова поздравила коллег с выходом сериала на международный уровень. «Наша „Эпидемия“ стартовала на Netflix в 68 странах на 12 языках! Поздравляю всю нашу прекрасную команду!» — написала актриса в Instagram.

«Эпидемия» — научно-фантастический драматический телесериал режиссера Павла Костомарова, снятый по мотивам дебютного романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро».

По сюжету, неизвестный вирус превращает Москву в город мертвых, где деньги потеряли ценность и орудуют банды мародеров. Основные симптомы новой болезни: кашель и обесцвечивание глаз. Чтобы спасти себя и близких, главные герои отправляются в уединенный домик, расположенный на необитаемом острове в районе Карелии. В ленте на фоне страшной глобальной катастрофы разыгрывается еще и жестокая семейная драма, ведь вирус объединил людей, которые в привычной жизни не оказались бы под одной крышей.

Коллегами Виктории Исаковой в проекте стали Кирилл Кяро, Марьяна Спивак, Юрий Кузнецов, Александр Робак, Анна Михалкова, Александр Яценко и другие.

Отзывы иностранцев

Российский сериал успел посмотреть король ужасов Стивен Кинг. Он назвал его «чертовски хорошим». Американский писатель написал о фильме в Twitter: «Четыре вещи, которые нужно знать: 1. Там чума. 2. Много снега и холода. 3. Все пьют водку. 4. Незначительный спойлер: мелкий пацан — заноза в заднице».

Позже Кинг дополнил мнение еще несколькими пунктами: «1. Это как спагетти-вестерн, только со снегом и зараженными чумой русскими убийцами. 2. Операторская работа крутая. Что-то снято вверх ногами. Почему? Не знаю. 3. Ребенок все еще заноза в заднице».

На сайте The Cinemaholic вышла статья, где говорится: «Если вы уже просмотрели все его (сериала — прим. „360“) серии, вы уже знаете, что это стоящий просмотр. В первом сезоне, помимо захватывающих действий и захватывающего сюжета, открывается панорамный вид на живописную Россию». Авторы материала также называют фильм «семейной драмой в разгар общенационального кризиса».

В рецензии на сайте Decider российский сериал обозначили как «пугающе пророческий», учитывая тот факт, что он дебютировал в России в прошлом году. «Неужели наша нынешняя пандемия так страшна, как предсказанная в сериале?» — говорится в статье.

Там же отметили, что авторы ленты дают более чем полные сведения о героях картины. Это помогает больше переживать за людей, которые пытаются выжить. Правда, в рецензии также подчеркнули, что изначально создатели «Эпидемии» дают мало информации о вирусе, вводя данные о нем в сюжет постепенно, и зритель вынужден первое время лишь догадываться, о чем идет речь.

«Продуманные персонажи и отсутствие зомби-вспышки выделяют To the lake среди других апокалиптических драм. Жаль, что все мы, уставшие от пандемии зрители, будем слишком напуганы, чтобы смотреть», — вердикт Decider.

Реакция обычных зрителей также не заставила себя ждать.

«Наверное, это один из лучших первых сезонов из всех сериалов, которые я когда-либо смотрел. 9/10», — написал пользователь Twitter.

«Мне нужно больше сезонов!» — заявил другой.

«Очень рекомендую To the lake на Netflix, потому что актерская игра и сценарий в этом сериале превосходны. Он наполнен драматизмом, эмоциональными моментами, сердечностью… Он также очень близок зрителю. Я уже на седьмой серии. Много перипетий», — отметил третий.

Реакция создателей сериала

Своими впечатлениями от успеха поделились продюсеры сериала Валерий Федорович и Евгений Никишов.

«Работая над „Эпидемией“, мы, честно говоря, не ставили перед собой задачи взорвать международный рынок, хотя и надеялись на это. Нам важно было показать отношения между людьми, которые оказались на пороге жизни и смерти и хотят выжить во что бы то ни стало… Если они оказались понятны и близки зарубежному зрителю, значит, нам действительно удалось нащупать что-то очень важное и актуальное — то, что в эти дни волнует миллионы зрителей во всем мире», — рассказал Федорович.

По словам Никишова, «наибольшее число просмотров в первые дни „Эпидемия“ собрала в Польше и Бразилии — странах, расположенных максимально далеко друг от друга». Продюсер объясняет это тем, что «никакие культурные и прочие различия не имеют значения, когда перед зрителем интересная история, попадающая в повестку дня».