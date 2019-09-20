Руководство аукционного дома Humbert & Ellis ожидало продать эти два личных предмета по 800 фунтов стерлингов каждый, но на аукционе покупатели были в таком восторге, что цена выросла в семь раз.

«По-прежнему существует постоянный интерес к личным вещам таких печально известных деятелей Второй Мировой войны, как Адольф Гитлер или Ева Браун. Соответственно, такие предметы, даже без происхождения, имеют высокую цену», — рассказал представитель аукционного дома Джонатан Гумберт.

В итоге комплект ушел британцу, который с самого начала торгов отчаянно пытался их заполучить, пишет издание. На белых трусах вышиты инициалы Евы Браун и до сих пор сохранилась этикетка с надписью, что они были сделаны в Баварии в 1944 году. В целом белье в хорошем состоянии, но «видны признаки возраста» изделия.

Белая кружевная ночная сорочка с надписью Braun обошлась покупателю в 2,6 тысячи фунтов, а трусы в 3,7 тысячи. Оба предмета были проданы коллекционером памятных вещей Второй мировой войны, он хранил их более 50 лет.

Ева Браун познакомилась с Гитлером в 1929 году, когда ей было 17, а ему было 40, и стала его любовницей. 29 апреля 1945 года они официально поженились. Бракосочетание фюрера и Браун состоялось в маленькой приемной бункера, где они укрывались от бомбежек советской армии.