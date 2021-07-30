Поколение, готовое к победам. Спортивный журналист объяснил успех России на Олимпиаде

Российская сборная успешно выступила на Олимпийских играх в Токио благодаря хорошей подготовке и новому поколению спортсменов, которые ментально уже готовы к победам. Отсутствие флага и гимна не играют здесь первостепенной роли, объяснил «360» спортивный журналист Борис Ходоровский.

Дело не во флаге

Вопрос о флаге и гимне для россиян на Олимпиаде, по мнению эксперта, излишне политизирован. Когда спортсмен выходит на старт Олимпийских игр, он меньше всего думает о том, что в какой форме олимпийской команды он выступает, отметил обозреватель. Ходоровский напомнил, что ему довелось работать на девяти Играх, поэтому он знает об этом не понаслышке.

Все зависит от подготовки, подчеркнул он.

«Нужно отдать должное руководителям Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ, которые обеспечили максимально возможный уровень подготовки для команды ОКР. Были организованы акклиматизационные сборы на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Многие команды тренировались непосредственно в Японии. И это очень помогло нашим олимпийцам достойно выступить в Токио», — объяснил журналист.

Поколение победителей

Ходоровский также обратил внимание, что сейчас на авансцену выходит поколение, которое начало заниматься в конце 1990-х — начале 2000-х. В те годы в страну вернулись многие тренеры, которые уезжали на заработки за рубеж, создавалась материальная база для тренировок.

«Это поколение уже ментально готово к победам. Отсюда и такие успешные выступления. Практически ни в одном виде программы российские олимпийцы не выступили ниже своих возможностей. А в некоторых видах, напротив, прыгнули выше головы. Например, кто ожидал, что все четыре участника российской команды по тхэквондо вернутся из Японии с медалями? Две золотые, серебряная и бронза. Кто ожидал, что медали после 21-летнего перерыва завоюют наши гребцы на соревнованиях по академической гребле? Золотых медалей на соревнованиях по плаванию у нас не было с 1996 года. Выросло поколение, которое по уровню своей подготовки и менталитету готово к олимпийским победам», — сказал он.

Флаг и гимн в этом смысле имеют вторичное значение, по мнению Ходоровского. И к тому же многим концерт Чайковского нравится не меньше.

«Многие где-то в глубине души считают, что первый концерт на фортепиано с оркестром Чайковского ничуть не хуже музыки Александрова со словами Михалкова. Хотя конечно, приятно было видеть наших олимпийцев, особенно вот девочек, после побед в художественной гимнастике, синхронном плавании, как они пели гимн России в Рио. Это было незабываемое зрелище», — признался журналист.

А санкции против России, которые ввели WADA и МОК, сподвигли руководителей к тому, что нужно работать, а не обманывать соперников, по мнению Ходоровского.

Россия сейчас занимает четвертое место в зачете токийской Олимпиады. У россиян 34 медали: 10 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых.