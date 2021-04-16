Борьба с курением на грани дискриминации. Новая Зеландия решила оставить целое поколение без сигарет

Правительство Новой Зеландии опубликовало план по борьбе с табакозависимостью. Цель проекта — окончательно избавить страну от курения к 2025 году. Власти хотят повысить разрешенный законом возраст для курения, снизить наличие никотина в табачных изделиях и ограничить места продажи табака и сигарет. А самая главная идея — полный запрет курения для всех рожденных после 2004 года.

Власти Новой Зеландии решительно настроены на борьбу с сигаретами. Министр здравоохранения Айеша Верралл заявила, что стране необходим новый подход в решении этого вопроса. По ее словам, ежегодно около 4500 новозеландцев умирают от последствий курения табака, поэтому необходимо ускориться для достижения желаемой цели — избавления всей страны от курения к 2025 году.

По сообщениям The Guardian, планы включают постепенное повышение разрешенного законом возраста для курения, а затем полный запрет на продажу сигарет и табачных изделий лицам, родившимся после 2004 года, что фактически сделает курение незаконным для этого поколения.

Также рассматривалось значительное снижение уровня никотина, разрешенного в табачных изделиях, запрещение фильтров, установка минимальной цены на табак и ограничение мест, где можно продавать табак и сигареты.

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Многие организации общественного здравоохранения поддержали эту идею. Исполнительный директор онкологического общества Люси Элвуд сказала, что табак — самый вредный потребительский товар в истории и от него нужно отказаться.

Эль-Шадан Таутоло, профессор общественного здравоохранения Оклендского технологического университета, также назвал этот план поворотным моментом.

Курение является причиной каждой четвертой смерти от рака в Новой Зеландии, и около полумиллиона новозеландцев курят ежедневно. Последствия этого наиболее ощутимы среди маори, коренного населения Новой Зеландии. Женщины-маори имеют самый высокий уровень курения в стране: около 30% курят ежедневно. Рак является основной причиной смерти женщин-маори и второй по значимости причиной смерти мужчин-маори. Отмечается, что самый высокий уровень курения обнаружен среди сообществ с низкими доходами.

Минусы задумки

Однако нашлись и те, кто раскритиковал идею за возможные негативные последствия. Новый закон может привести к банкротству владельцев небольших продуктовых магазинов, а также поспособствовать расширению черного рынка табака. Впрочем, правительство тоже понимает рискованность своей идеи. В документе проекта упоминается, что в последние годы количество табачных изделий, ввозимых контрабандой в Новую Зеландию, значительно увеличилось.

А правая политическая партия АСТ отметила, что снижение содержания никотина может привести к тому, что курильщики начнут покупать и курить еще больше сигарет, чтобы добиться желаемого эффекта.

Задумка также спровоцировала рассуждения о ее этичности. В какой степени правительство может и должно вмешиваться в жизнь людей? Может ли государство решать за взрослого человека, что ему делать? По словам детского психолога и семейного психотерапевта Натальи Наумовой, такой запрет вызовет негодование у людей и ощущение того, что они находятся в бесправном положении.

«Они будут задаваться вопросом: „Почему тем, кто родился в 2003 году, курить можно, а тем, кто — в 2004, уже нельзя?“ Это получается какая-то дискриминация. Это сразу вызовет внутренний протест», — отметила эксперт.

По ее словам, человеку хочется нарушить любой запрет, потому что каждый хочет иметь право на собственное решение и следовать ему. А вот такие радикальные меры приведут к тому, что люди будут втихаря нарушать законы. И даже тот человек, который в обычных обстоятельствах не стал бы курить, из-за чувства внутреннего протеста начнет искать возможность сделать это.

Наумова отметила, что люди курят, когда у них есть какие-то нерешенные проблемы, причиняющие столько боли, что человек пытается всячески затуманить свое сознание. Курение — это их способ найти гармонию с самим собой.

«Намного эффективнее было бы вместо запрета на курение оказать психологическую помощь людям. Если помочь человеку разобраться в себе, своих потребностях и принять себя, то у него и нужда в курении отпадет», — заключила психолог.