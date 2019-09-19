Показ мод в соборе. Лондон сошел с ума, но России такое не грозит

Руководство одного из лондонских соборов раскритиковали из-за проведенного там показа мод. Но представители церкви проблемы в этом не увидели. «360» рассказывает, что думают о подобных мероприятиях российские модельеры и православные священники.

16 сентября во время лондонской Недели моды в Саутваркском соборе в Лондоне состоялся показ дизайнера Джулиена Макдональда, ранее работавшего для Givenchy и Chanel. Наряды «короля гламура» носят селебрити Марайя Кэри, Тейлор Свифт, Бейонсе и другие, сообщила BBC.

Все бы ничего, но показ устроили в действующем Саутваркском соборе в Лондоне. После этого на руководство храма обрушилась волна гнева и критики. В частности, бывший королевский капеллан Гэвин Ашенден заявил, что его собратьям следует думать, прежде чем предоставлять зал для «нарциссического мероприятия для очень богатых людей».

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Руководство собора спокойно отреагировало на критику. Уже несколько лет они предлагают желающим арендовать здание XII века для торжественных ужинов, музыкальных постановок и других мероприятий, в том числе, связанных с индустрией моды. Делается это для того, чтобы привлечь внимание к храму при наблюдающемся по всей Великобритании снижении числа прихожан.

«Мы очень рады, что нас позвали работать с британским дизайнером Джулиеном Макдональдом в рамках Лондонской недели моды. Его шоу собрало в соборе людей, которые иначе бы не пришли. И многие назвали его красивым, с особой атмосферой. А шоу прошло в профессиональном ключе и уважительной манере», — сообщили представители собора.

В беседе с «360» российский коллега Макдональда модельер Вячеслав Зайцев не одобрил выбор площадки. Он заявил, что собор — это святое место и показывать модную одежду бестактно и лично он не стал бы устраивать показ в храме.

Дизайнер Денис Симачев сообщил, что не стал бы демонстрировать модели в православном храме. Из-за того, что «у нас другая философия и восприятие жизни» и «тут по-другому нужно удивлять людей». Однако в 2008 году он показывал свою «бандитскую» коллекцию в одном из католических храмов Милана. По его словам, там аренда церковных залов для разных целей — нормальная практика.

Соблазн и профанация

Клирик храма Петра митрополита Московского на Роменской улице в Петербурге Николай Савченко пояснил «360», что по христианским правилам неверно использовать собор для модного показа. Это вносит соблазн, люди видят в церкви не молитву, а «искусительные мероприятия», и отворачиваются от церкви.

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Бывает, со временем такие соборы закрываются и здания переделывают под концертные залы или другие учреждения культуры и досуга. Поэтому такие случаи всегда вызывают критику со стороны настоятелей церкви и верующих. В православных храмах такое не допускается.

«В качестве исключения, возможно проведение в православных храмах концертов духовной музыки или духовного пения, религиозно-ориентированных мероприятий. Но это тоже проводят с максимальной тактичностью, подбирая правильный репертуар и получая благословения руководства», — добавил священник.

Протоиерей Дмитрий Смирнов подтвердил, что в православной церкви такие мероприятия не приняты. Храмы — место для проведения богослужений. Он также считает, что показ провели из-за того, что на Западе большие соборы давно уже не имеют нужного для их содержания числа прихожан.

«Конечно, это профанация. Но это безбожная страна, практически. У нас никому такое в голову не придет, мы не настолько одичали, чтобы в церкви табличку вешать: „В футбол не играть, моду не показывать“. Но мы живем в театре абсурда, и он надвигается с Запада», — добавил Смирнов.