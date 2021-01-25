В Москве и Вене разрабатывают первую в мире вакцину от аллергии. Вначале препарат должен защищать от иммунной реакции на кошек. На каком этапе находятся исследования, и чего ждать от вакцины, — рассказала «360» врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина.

Вакцина для профилактики аллергии на кошек может появиться уже в этом году, заявил ректор Сеченовского университета Петр Глыбочко.

«Сейчас мы готовим аллергены против аллергии от кошек. Они практически готовы», — сказал он.

По словам Логиной, завершился первый этап совместных исследований, проводимых Сеченовским университетом и институтом аллергологии Венского медицинского университета.

Работа проводится в одинаковых, «зеркально оснащенных» лабораториях в России и Австрии, добавила собеседница «360». Впервые о ходе исследований специалисты рассказали в 2019 году — на Международном конгрессе по иммунологии в Пекине.

«Сейчас ученые приступили ко второму этапу исследований. Первый этап включал выделение основных компонентов аллергенов, которые будут входить в будущую вакцину. Они уже изучены и теперь идет подготовка к доклинической апробации вакцины и ее регистрации», — сказала иммунолог-аллерголог.

Логина отметила, что это единственное исследование в мире, продвинувшееся так далеко.

Это по-настоящему интересное научное открытие. Вакцина будет применяться для профилактики и лечения аллергии на домашних животных. Пока только на кошек Надежда Логина врач иммунолог-аллерголог

Специалист напомнила, что аллергия не является врожденным заболеванием, хотя и может возникнуть довольно рано. Рост аллергических реакций за последние 50 лет специалист связывает со «сменой среды обитания» человека в доме и на работе.

«Появилось много бытовой техники, бытовой химии, продукты содержат целый ряд пищевых добавок — красителей и консервантов, которые тоже негативно влияют на функцию иммунной системы», — пояснила иммунолог.

В результате безвредная пыльца растений, обычные лекарства, косметика и продукты питания вызывают гипериммунную реакцию организма.