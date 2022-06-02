Пока Россия движется вперед, Украина превращает гражданских в пушечное мясо

Россия наступает на большинстве направлений, в то время как Украина использует собственное население как пушечное мясо. Такое мнение высказал специализирующийся на тактике войны и вооружении датский историк Карл Гамильтон. Он объяснил, почему гражданские — плохие вояки. И привел пример бесполезные в годы Второй мировой войны фольксштурм и гитлерюгенд.

Далее — перевод материала Карла Гамильтона, опубликованного на сайте quora.com

«Россия проигрывает и перестает наступать»

Я согласен с тем, что Россия допустила ряд серьезных ошибок в начале спецоперации. Например, российские военные ездили по дорогам с отключенными ПВО. Это ошибка новичков. В некоторых случаях они недооценивали возможности и решимость украинской обороны. Из-за этого, несомненно, потери России были более серьезными, чем могли бы быть.

Однако сейчас ситуация изменилась. Российские военные уже не гоняют по дорогам, а методично зачищают территории противника. Теперь они движутся намного медленнее, но при этом несут гораздо меньше потерь Карл Гамильтон.

По оценкам Министерства обороны США, в России еще осталось 90% вооружения. При этом страна сейчас якобы испытывает нехватку баллистических ракет, из которых использовала 50% имеющихся на вооружении. Я понимаю это так: в настоящее время Россия может запустить в два раза больше ракет — даже без пополнения запасов.

Источник фото: РИА «Новости»

Это не похоже на состояние проигрывающей армии. На большинстве фронтов Россия наступает Карл Гамильтон.

«Россия не может заполучить превосходство в воздухе»

То, что Россия никак не установит превосходство в небе, — ложь. Все данные указывают на то, что она уже полностью завладела небом. Расскажу, почему.

Российские ВВС в принципе летают. Сами украинцы утверждали, что россияне совершали по 80 боевых вылетов в день. Украинцы? Около нуля Карл Гамильтон.

Хотя успех Украины с беспилотниками TB-2 неоспорим, он остался в прошлом. Как и ролики с уничтожением танков, видео с TB-2 были очень распространены в первые дни. Сейчас такого уже нет. По данным Минобороны России, все поставленные Турцией беспилотники TB-2, кроме одного, были сбиты. Учитывая, что я больше недели не видел ни одного видео с TB-2, заявление кажется правдоподобным.

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, подумайте, как далеко летают российские самолеты и беспилотники. Россияне сбросили «Кинжал» на Делятин 19 марта, при этом саму ракету вполне можно было запустить на очень большое расстояние. Однако удар заснял именно российский самолет. Это означает, что он кружил над целью, находящейся как минимум в 600 км от линии фронта.

Источник фото: crithis.quora.com/Carl Hamilton

«Вооружать мирных жителей — хорошая идея»

Я полностью осознаю право гражданских защищать свою страну, носить знаки отличия и считаться законными комбатантами. Это не про политику. Но являются ли они хорошими солдатами? Ответ — однозначно нет, не являются.

Немцы во время Второй мировой развернули фольксштурм (отряды народного ополчения нацистской Германии, созданные в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска антигитлеровской коалиции — прим. ред.) и гитлерюгенд (молодежная организация НСДАП — прим. ред.) в последний год войны. И что было? Они были практически бесполезны, люди оттуда могли приносить хоть какую-то пользу лишь как террористы-смертники. Они были скорее обузой, но никак не помощниками для настоящей армии.

Источник фото: РИА «Новости»

Украинские мирные жители с автоматами не могут отличить российскую форму от украинской. Суетятся, радиодисциплине не обучены, плохо экипированы, не умеют воевать в общевойсковых соединениях, не умеют определять цели.

Я видел, как такие вояки уничтожили украинскую ЗСУ-23–2, потому что думали, что она русская. При этом они убили весь экипаж. Имеются многочисленные отчеты и ролики, доказывающие подобные случаи Карл Гамильтон.

Одно из самых ранних видео с участием гражданских показывает, как они бросают коктейль Молотова в припаркованный российский МТ-ЛБ, не понимая, что он бронированный. В итоге с МТ-ЛБ ничего не случилось, а вот гражданский таким образом сам себя поджег. Хорошая идея?

Рассказы о том, как гражданские без особой подготовки побеждают регулярную армию, — это несбыточная мечта. Я знаю, что некоторые американцы хотят верить, что гражданские с базовым снаряжением могут победить правительственную армию, но это не так. В подобной ситуации как минимум не обойдется без тысяч погибших — со стороны гражданских.