Пойти в лес и не заблудиться. Простые правила помогут вернуться домой после прогулки на природе

Почти трое суток бродил по лесу глава омского Минздрава, прежде чем выйти к людям. Его поход в конечном итоге закончился благополучно. Любой поход в лес требует тщательной подготовки. Однако, если вы все-таки потерялись, нужно постараться не паниковать и действовать согласно нескольким правилам.

О том, что делать если вы потерялись в незнакомой местности, «360» рассказал эксперт по безопасности и выживанию в различных условиях Михаил Макей. Он напомнил, что сейчас сервисы «Яндекс.Карты» или Google.Maps доступны даже, если у вас не ловит телефон. Поэтому перед походом в лес следует закачать их себе в смартфон. Если так случилось, что вы все равно потерялись, важно не продолжать движение наобум.

«Если заблудился — иди туда, откуда ты пришел. Нужно идти назад. Если так случилось, что заблудился совсем и вообще не понимаешь, куда двигаться, нужно идти по ориентирам», — пояснил Макей.

Ориентиром может быть какое-то дерево, приметный куст странной формы. Выбирая максимально приметные ориентиры, нужно следить, чтобы между ними была прямая линия.

«Дело в том, что человеческий мозг устроен таким образом, что в противном случае, вы будете блуждать по кругу. Люди так могут пройти несколько километров и вернуться в итоге в исходную точку», — предупредил эксперт.

Если при движении вы наткнулись на реку, нужно стараться идти вдоль нее, потому что, как правило, на берегу располагаются населенные пункты.

Убивает не голод, а холод

«Если человек понимает, что уже темнеет, но он не успевает выбраться из леса, на ночь движение нужно прекращать. Потому что оно опасно и неэффективно», — подчеркнул собеседник «360».

По его словам, заблудившему следует засветло подготовить место для ночевки, соорудить себе нечто вроде укрытия.

«Для этого у него должны быть с собой средства для разведения огня. Потому что убивает не голод, а холод. И даже сейчас можно замерзнуть так что не умрешь, конечно, но заболеть можно», — пояснил Макей.

Темное время суток нужно провести в таком стационарном виде. И уже с рассветом можно продолжать движение, чтобы не мерзнуть.

Как сообщить о себе спасателям

Роль тревожной кнопки для связи с МЧС, если вы заблудились в лесу, может исполнить только спутниковый телефон с GPS-навигатором и с заряженным аккумулятором.

«Навигатор позволит вне зависимости от сигнала сотовой сети, определить ваше местоположение, а спутниковый телефон позволит связаться со спасателями», — пояснил специалист.

В заключение Макей еще раз подчеркнул, что самое главное при походе в лес — это, конечно, подготовка. Важно быть готовым к любой потенциально опасной ситуации.

Мураховский поехал поохотиться на квадроцикле 7 мая и пропал в лесу примерно в 270 км от Омска. В полиции 9 мая официально подтвердили исчезновение чиновника. Его искали почти 100 человек. В итоге спустя трое суток чиновник сам вышел к людям в районе села Баслы.

Сейчас он находится в больнице. Его здоровью ничего не угрожает. Участники поисков предположили, что министру просто стало плохо, когда он налетел на поваленное дерево. Он бросил квадроцикл и пошел пешком вглубь леса, хотя дорога на охотничью базу была совсем рядом.