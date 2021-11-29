Пойти по примеру других стран. В России задумались над переименованием QR-кодов

Депутат Сергей Леонов предложил назвать QR-коды, свидетельствующие о вакцинации человека, «паспортом иммунизированного человека» и «иммунным паспортом». Ранее СМИ писали о том, что власти обсуждают смену названия из-за негативной коннотации в обществе, но в Кремле новости не подтвердили.

Смена названия

О том, что у QR-кодов может появиться новое название, первым сообщил РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента и правительству. Как они объяснили, QR-код — это инструмент, передающий необходимую информацию о том, где и когда человек был вакцинирован или перенес болезнь. Его необходимо воспринимать как флешку, а вот у самого документа, свидетельствующего о вакцинации или перенесенной болезни, должно быть иное название.

По их словам, сейчас рассматривают несколько вариантов — «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс», «санитарный паспорт».

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов в разговоре с РИА «Новости» также поддержал мысль о переименовании и предложил свой вариант — «иммунный паспорт».

«Я предлагаю, чтобы это был „иммунный паспорт“ как название. Смысл в том, чтобы у нас наконец было понятие — не просто вакцинированный человек, а человек, который имеет иммунитет. Появиться он может двумя способами — либо после болезни, либо после вакцинации… Мне кажется, что в законопроекте нужно заменить термин „QR-код“ на „иммунный паспорт“», — заявил он.

Депутат отметил, что когда в названии законопроекта фигурирует слово «QR-код», то получается, что главенствующую роль занимает технология, а не понимание того, как все будет работать. При этом он добавил, что главное — это не название, а чтобы все работало удобно и без сбоев.

Впрочем в Кремле дискуссию о переименовании отрицают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что документ можно называть как угодно, но он останется QR-кодом.

«Его можно как угодно называть, но суть не меняется, это технология действительно связана с теми мерами, которые принимаются, в том числе, и на фоне пандемии, в условиях которой мы живем. QR-код используется при банковских переводах, используется для рекламы, для информации и так далее. Давайте думать, как по-другому назвать компьютер, телевизор — может быть, они тоже не ласкают слух. Давайте как-то чуть-чуть сохранять трезвость ума», — передало РИА «Новости» его слова.

Опыт других стран

Если же дискуссия действительно есть, то, согласно источникам РБК, власти опираются на социологические исследования для того, чтобы выбрать наиболее оптимальное наименование для документа.

Дело в том, что многих россиян коробит именно формулировка «QR-код». Она вызывает у людей негативные ассоциации. Например, для одних это созвучно ограничению свобод, для других попахивает сатанизмом. При этом такое отношение наблюдается не только у тех, кто отказывается прививаться, но и у тех, кто вакцину уже сделал.

Например, в западных странах сертификаты о вакцинации тоже выдаются с QR-кодами, но у самого документа наименование другое. Например, Health pass, что переводится как «пропуск здоровья», а есть еще Covid Save Ticket, что означает «безопасный ковид билет».

В Израиле документ называют Green Pass, что переводится как «зеленый пропуск». В Италии используется такая же терминология, а в Литве документ назвали «паспорт возможностей». Во Франции сертификат назвали «санитарный пропуск», а в Бельгии — «Европейский цифровой ковид-сертификат». В Колумбии выбрали в качестве наименования VitalPass, что переводится как «жизненно важный пропуск», а в Норвегии ограничились лаконичным «паспорт вакцинации».