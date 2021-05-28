Пойти на фитнес и выжить. Как старшему поколению сохранить здоровье, занимаясь спортом

Недавно в московском фитнес-центре умер пожилой посетитель. Медики считают, что сердце мужчины просто не выдержало нагрузок. Однако эксперты уверены, что занятия фитнесом можно начинать в любом возрасте. А не пожалеть об этом и сохранить здоровье помогут внимание к себе и советы тренера.

В фитнес-клубе в Столярном переулке Пресненского района Москвы обнаружили труп пожилого мужчины. Прибывшие на место полицейские констатировали, что на теле 64-летнего посетителя не было никаких следов насильственной смерти. Предположительно, мужчина скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Это не первый несчастный случай с возрастными спортсменами. В апреле в бизнес-центре «Каланчевская PLAZA» погиб 65-летний посетитель фитнес-клуба. Мужчина нырнул в бассейн и не смог выплыть. Когда спасатели вытащили пострадавшего, тот уже не подавал признаков жизни. Реанимировать посетителя не смог и врач фитнес-клуба.

А в марте несчастный случай произошел в спортивном заведении на Ленинградском проспекте: 50-летней посетительнице стало плохо в воде. Женщина начала тонуть. Хотя сотрудники фитнес-центра пытались оказать пострадавшей помощь, спасти ее не смогли. Врачи скорой предположили смерть из-за острой сердечной недостаточности.

Спорт без рекордов

Подобные случаи еще раз доказывают, что к фитнесу, как и к любому другому спорту, нужно относиться серьезно. Врач — анестезиолог-реаниматолог, кардиолог ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Александр Патрикеев в разговоре с «360» пояснил, что любая физическая нагрузка заставляет сердце работать чаще, сильнее и увеличивает его потребность в кислороде.

Врач отметил, что вне зависимости от того, чем занимается человек — делает фитнес-упражнения или вскапывает грядки на своем садовом участке, — нагрузка на сердце будет одинаковой. Основной защитой от ухудшения здоровья может быть только профилактика: следить за своим давлением, пульсом и самочувствием.

«Физкультурникам 50 лет и старше я бы рекомендовал одну простую вещь: не нужно ставить рекорды. И помнить, что любые новые симптомы, которых не испытывал раньше, а также боль в груди, перебои в работе сердца, резкая слабость, головокружение — сигналы того, что нужно приостановить занятия и отдохнуть», — сказал Александр Патрикеев.

Он также предупредил, что если после отдыха самочувствие не улучшилось, это серьезный повод обратиться к врачу.

Важная помощь

Как правило, в фитнес-центрах нового посетителя осматривает медик, выясняя уровень подготовки и общее состояние. Но лучше всего перед началом занятий побывать у врача и пройти обследование. Заниматься же нужно непременно с тренером, посоветовал Александр Патрикеев.

«Тренер оценит ваше состояние и подберет нужную нагрузку. Почему-то многие считают, что поднятие тяжестей или бег можно проводить без тренера. Но ведь фитнес вне зависимости от того, что вы там делаете, такой же спорт, как, например акробатика. И никому не приходит в голову заниматься акробатикой без тренера», — отметил врач.

Он пояснил, что тренер не только поставит технику, но и расскажет, как заниматься без ущерба для своего здоровья, не надрываясь. Поэтому стоит обратится к фитнес-наставнику уже хотя бы за тем, чтобы тот дал какие-то первичные навыки и рассказал, как постепенно наращивать нагрузку. При этом врач призвал внимательно прислушиваться к своему организму.

Сердце нужно беречь

Фитнес-тренер Станислав Милославский рассказал «360», что при занятиях фитнесом с тренером все индивидуально. Независимо от возраста человека, который пришел заниматься спортом, наставнику нужно понимать цель подопечного и знать, есть ли у него какие-то ограничения по здоровью.

«В первую очередь я бы убрал все статические нагрузки, особенно во второй половине дня. Потому что упражнения вроде планки поднимают давление. Ставил бы функциональные упражнения, например, приседания и базовые упражнения вроде растяжек. Тренировки должны в первую очередь давать силу, а не истощать организм», — сказал Станислав Милославский.

Он отметил, что большинство рекомендаций по самочувствию одинаковы для всех спортсменов. Полноценный сон, питание, ходьба, но не в гору — это увеличивает нагрузку на коленные суставы. Не стоит после тренировки посещать сауну: во время занятий и так большая нагрузка на сердце, так что не стоит ее увеличивать.