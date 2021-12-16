Завод обвинили в появлении розовых собак в Долгопрудном. Дворняги не в первый раз меняют окрас по прихоти людей

В Долгопрудном рядом с заводом заметили розовых собак. В администрации уверены, что их производство ни при чем, да и опасных веществ у них нет. В России уже не в первый раз дворняги приобретают неестественные цвета. Правда, в предыдущие разы оказывалось, что фотографы немного приукрашивали действительность.

Откуда взялась розовая шерсть?

Жители Долгопрудного заметили на улицах города странных собак: шерсть вместо обычного окраса у них приобрела розовый оттенок. Фотографии появились в группе «ВКонтакте» «Подслушано Долгопрудный».

В комментариях предположили, что кто-то мог издеваться над животными и намеренно красить их, но злоумышленников поблизости никто не заметил. Тогда подозрение местных жителей пало на завод, рядом с которым и заметили животных, — государственный научный центр «НИОПИК», где производят антисептики, компоненты для моющих средств, а также красители.

В комментариях даже заметили, что такой окрас шерсти животных мог придать порошок родамин, который как раз используют как красящее вещество.

«Лишь бы ничего опасного для здоровья», — написали под фотографиями розовых собак.

Заместитель директора ГНЦ «НИОПИК» Дмитрий Романов заявил «360», что жителям не стоит беспокоиться за свое здоровье: никаких опасных и вредных веществ там не производят.

«Мы не работаем ни с щелочами, ни с кислотами, ни с какой серьезной химией. Марганцовка более вредная, чем наши продукты. Мы в основном производим сырье для фармацевтической промышленности, которое идет в крема и в твердые лекарственные формы. У нас вредного ничего нет», — объяснил он.

Цветные и бездомные

Раньше на улицах разных городов России уже не раз замечали собак с неестественным окрасом. В феврале этого 2021 года розовый пес появился в Дзержинске Нижегородской области. Его сфотографировали на промзоне местного предприятия «Кристалл». Но химических веществ, по словам местных, на производстве нет, поэтому жители решили, что кто-то просто покрасил собаку.

До этого там же видели синих дворняг — рядом с закрывшимся заводом «Оргстекло». Животных было много, а жители не на шутку переживали, так что к делу подключились зоозащитники и даже местные власти.

Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец заявлял, что собаки вполне могли изваляться в медном купоросе, оставшемся в заброшенных производственных зданиях. Это, по мнению ученых, могло бы серьезно отразиться на здоровье животных, даже привести к слепоте и смерти.

Анализ шерсти синих собак показал, что они и правда нашли на территории пигмент берлинская лазурь. Никакой опасности, по словам экспертов, вещество не представляет.

Тогда же, в феврале, дворняг необычного зеленого цвета заметили в Подольске. В обществе защиты животных «Зоощит» узнали, что собаки просто извалялись в сухой краске, которую кто-то рассыпал неподалеку. Вреда для здоровья она принести не должна, так что обеспокоенным местным жителям посоветовали просто подождать, пока пигмент сойдет с шерсти.

В 2009 году зеленых собак также видела в Екатеринбурге. Тогда в городе разгорелся скандал: всегда рыжие псы приобрели изумрудный оттенок и едва ли не фосфоресцировали. Причина нашлась быстро. Неподалеку от того места, где все время обитали дворняги, обнаружилась несанкционированная свалка. Там, по данным РИА «Новости», кто-то выбросил неизвестное химическое вещество, от которого позеленела целая стая.

А в апреле 2019-го синих собак заметили под Тверью. Расследование пришлось проводить местным жителям. В итоге неравнодушные люди вышли к заброшенному зданию, где снег был залит неизвестным синим веществом, рядом лежали салфетки со следами красителя. Внутри нашли мешки, где, предположительно, и хранилась химия — какая именно, выяснить не удалось, пишет tverigrad.ru.