«Появилась сила рубля». Как долго будет расти национальная валюта

Пандемия и провал сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи ударили по рублю. Сейчас российская валюта начала понемногу расти, но не все эксперты уверены, что уже можно говорить о стабилизации.

Домашние отпуска удержат рубль

Аналитик, эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский рассказал «360», что вопрос со стабилизацией рубля имеет много неизвестных, поэтому является сложным.

«Стабилизация относительно чего? Относительно того, что было в апреле–марте? Ну да, конечно. Если вы ждете, что он на этих уровнях останется, то, скорее, нет. Потому что, я думаю, он начнет слабнуть в ближайшем будущем. Поэтому мы проходим какой-то локальный минимум — может быть, еще не прошли», — отметил он.

Специалист добавил, что рубль еще не дошел до 68,5 — это уровни, которые были перед крахом соглашения ОПЕК+. Именно тогда курс рубля попал в волну девальвации, считает Голубовский.

В пользу укрепления рубля работает то, что у нас убита потребительская активность — люди ничего не покупают, поэтому резко упал импорт. Плюс у нас нет туристического сезона. Следовательно, нет традиционного летом оттока валюты, связанного с поездками людей за рубеж Дмитрий Голубовский эксперт по финансовым рынкам.

При этом аналитик подчеркнул, что в мире сложилась довольно паршивая ситуация. Сейчас между США и Китаем разгорается торговая война. В итоге все эти сгущающиеся тучи могут снова завалить рубль.

«Если вы посмотрите на то, как ведет себя российский рубль, он очень четко коррелирует сейчас не с нефтью. Потому что в сложившихся условиях резкого падения экспортных доходов это уже не самый главный фактор, который влияет на рубль», — отметил Голубовский.

Он добавил, что рубль укрепляется, когда растет американский рынок. А этот рынок сейчас начнет падать из-за всех событий. Кроме того, в Азии снова начал распространяться коронавирус и карантинные меры вернулись.

«Если пойдет вторая волна, мы получим март номер два. То есть снова паника. <…> И мы получим второй завал рынков, который будет хуже мартовского. Потому что вторая волна паники будет более болезненной. Испугаются те, кто не испугался в первый раз», — заявил эксперт.

По словам аналитика, этого может и не случиться, но такие факторы риска есть. Еще он отметил, что индекс волатильности американского рынка сейчас стоит на 29,73, хотя нормальное значение должно быть ниже 20.

«Глядя на эту цифру, я говорю, что рынок не успокоился, волатильность остается высокой, восстановление хрупкое. <…> Это прямое отношение имеет и к нам. Макровосстановление хрупкое. Вот когда этот индекс опустится в район 20 и даже ниже, соответственно, рубль перестанет скакать», — заключил Голубовский.

«Сила российского рубля»

Несмотря на неспокойную ситуацию в мире, аналитик Иван Копейкин заверил «360», что говорить о стабилизации рубля уже можно.

«Волатильность в валюте снизилась. Появилась некая такая, скажем, сила российского рубля. Поэтому о стабилизации можно [говорить]. Я не думаю, что в дальнейшем будет прям что-то сильно плохое. То есть да, он может ослабнуть в район 73-74 в паре с долларом, не исключаю», — отметил Копейкин.

При этом он подчеркнул, что ослабление будет в рамках локальных движений. Эксперт считает, что каких-то сильных негативных движений не стоит ожидать в ближайшее время.

О дальнейшем укреплении рубля рассказал аналитик Александр Лосев. Он уверен, что дело совсем не в нефти — на рубль влияет торговый баланс и сократившийся вывоз капитала из-за снижения импорта.

«Второе — это процентный арбитраж, которым занимаются международные финансовые спекулянты, так называемые carry trade, когда идет покупка рублевых активов, которые дают положительную реальную доходность», — сказал эксперт.

Лосев заключил, что в России это все в положительной сфере, в отличие от Европы, Японии и США. Приток иностранных средств и снижение импорта дают возможность укрепляться рублю независимо от ситуации с нефтью.