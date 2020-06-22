Загорелась первая станция СССР в Антарктиде. Ей уже больше 60 лет, а до ближайших соседей почти 700 км

Пожар вспыхнул на российской антарктической станции «Мирный». Огонь уничтожил несколько лабораторий. Жертв и пострадавших удалось избежать. Сейчас на станции находятся 23 сотрудника. Чем известен «Мирный», и какие еще неприятности случались с россиянами в Антарктиде — в материале «360».

Об инциденте на станции сообщил Арктический и Антарктический научно-исследовательский института (ААНИИ) на своем сайте.

«На антарктической станции „Мирный“ произошло мгновенное возгорание. Жертв и пострадавших нет», — говорится в сообщении. Пожар уничтожил метеокабинет, лабораторию ФИАН программы стратосферного зондирования космических лучей, кабинет аэрологии, серверную, гидрометеорологическую лабораторию и радиорубку.

Источник фото: ААНИИ

Пожар случился поздно вечером 21 июня. Из-за ураганного ветра скоростью в 20–25 метров в секунду огонь перекинулся на каюткомпанию, но ее удалось защитить от огня. Сотрудники станции были выведены через противопожарный выход.

«11 человек, живших в здании, обеспечены одеждой и расселены по другим зданиям станции. Всего на станции „Мирный“ находится 23 сотрудника. Угрозы для их жизни и здоровья нет», — сказано в сообщении ААНИИ. Сейчас связь со станцией удалось установить. Проводится работа по ликвидации последствий пожара, создана комиссия по расследованию причин возгорания. Предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений.

«Мирный»

«Мирный» — это первая станция СССР в Антарктиде. Она была открыта 13 февраля 1956 года. Станция расположена на восточном побережье материка на побережье моря Дейвиса, в Земле Королевы Мэри. Свое название станция получила в честь легендарного шлюпа «Мирный». Ближайшая к ней австралийская антарктическая станция «Дейвис» находится на расстоянии примерно в 678 километров.

Станция «Мирный» находится на выступе, которому дали имя полуостров Мирный. В море вблизи полуострова расположена группа скалистых островов Хасуэлл. Обсерватория «Мирный» в недавнем прошлом была основной базой российских исследований в Антарктике.

Сегодня в Антарктиде работает около 90 станций, из них порядка 50 круглогодичных. У России в Антарктике постоянно работают пять научных станций. Кроме того, проводятся работы на сезонных станциях и базах.

Ученые ААНИИ изучают основные закономерности окружающей природной среды, гидрометеорологических и гелиогеофизических процессов и явлений в полярных районах Земли.

Источник фото: РИА «Новости»

Не первый пожар в Антарктике

Одним из наиболее известных подобных инцидентов на российских и советских станциях в Антарктике был пожар в 1982 году на станции «Восток», которая расположена в глубине континента, пишет «Газета.ru». 12 апреля, в начале полярной ночи, «Восток» не вышел на связь. Поняли, что случилось что-то серьезное. В это время транспортное сообщение со станцией «Мирный», которая была береговой базой, было прервано до весны, связь осуществлялась только по радио.

На «Востоке» произошел пожар. Огонь тогда уничтожил дизельную — пристройку, где находились дизель-генераторы. Полярники пытались бороться с огнем, но пожар быстро разгорался. В результате возгорания дизель-генераторы вышли из строя. Выработка электроэнергии прекратилась, пропала радиосвязь. Жертвой пожара стал механик Алексей Карпенко. Пожар для «Востока» стал катастрофой. Нет дизелей — это значит, что на станции нет света и тепла. Температура опустилась до -60 градусов. Полярники нашли на буровой установке старый заброшенный бензиновый движок. Его удалось наладить и запустить. Единственный движок берегли для обеспечения радиосвязи. Для обогрева полярники сами изготовили печки-капельницы, работавшие на солярке. Его использовали и для освещения.

После того, как удалось починить и запустить списанный и выброшенный на свалку дизель, можно было наладить электрическое освещение и отказаться от коптилок. Только 23 ноября на станцию пришел санно-гусеничный поезд, а вскоре прилетел и первый самолет. При этом научные наблюдения в том объеме, в каком это было возможно, выполнялись полностью.