Поиски ребенка под завалами и один погибший. Главное о взрыве в многоэтажке в Ярославле

В пятницу вечером, 21 августа, в Ярославле прогремел взрыв в панельной десятиэтажке. Обрушилось несколько квартир. Известно о гибели одного человека — хозяйки квартиры, где, судя по всему, взорвался бытовой газ. Завалы разбирают с участием кинологов. Под ними может находиться восьмилетний мальчик. Подробности — в материале «360».

Что произошло

Газ сдетонировал в квартире на четвертом этаже в доме № 5, корпус 2 по улице Батова, после чего произошел пожар. В 19:15 (время совпадает с московским) жители соседних домов начали звонить в газовую службу и МЧС.

Во втором подъезде, где находился центр взрыва, обрушились перекрытия с первого по шестой этажи. Было разрушено 10 квартир. С третьего по пятый этажи в подъезде зияет огромная дыра.

Дом построили в 1992 году, из него эвакуировали всех жильцов — порядка 160 человек. Их разместили в районной администрации. Всего в доме прописаны 342 человека, из них в рухнувшем подъезде — 115. В МЧС заявили, что неизвестна судьба 38 из этих 115 человек.

При взрыве погибла женщина — 66-летняя хозяйка взорвавшейся квартиры. Погибшая — преподаватель местной художественной школы «Канцона» Елена Калошина. Также МЧС сообщало о трех раненых — в состоянии средней степени тяжести их госпитализировали. Еще одного пострадавшего отпустили из больницы домой.

В квартире, где произошел взрыв, газовая служба проводила проверку совсем недавно, в январе 2020 года.

Что происходит на месте взрыва

Под завалами могут оставаться женщина и восьмилетний мальчик, сообщили региональные власти. На месте работают кинологи с собаками.

В субботу, 22 августа, частично разрушенный дом будут обследовать с помощью комплекса «Струна». Во второй половине дня жителей сохранившихся подъездов могут пустить в квартиры за личными вещами.

В Ярославль направились спасатели центра «Лидер» и Ногинского спасательного центра МЧС.

Был ли запах газа

Запах газа, по словам одной из соседок, чувствовался за несколько часов до взрыва.

«Я пришла с работы в пять часов — пахло газом. Я постучала в ту квартиру, никто не ответил», — процитировал соседку погибшей портал YarNews.

Других подобных свидетельств найти не удалось.

Один из жильцов, Дмитрий, рассказал, что взрыв был в соседней с ним квартире.

«Я зашел [в общий тамбур], а следом за мной зашла хозяйка той квартиры. Ее мужа дома не было. Она, скорее всего, погибла», — сообщил изданию очевидец.

Другой свидетель рассказал 76.ru, что женщину из взорвавшейся квартиры вынесло ударной волной на улицу. С нее сорвало одежду, но первое время она еще была жива. «Вроде как они с мужчиной пришли домой, она первая вошла. Может, свет включила, и раздался взрыв», — предположил собеседник издания.

Что происходило в первые минуты

Взрыв попал на камеры видеонаблюдения

До приезда спасателей жильцы сами освобождали застрявших соседей.

Жительница соседнего дома Анастасия Тимохина в момент ЧС была вместе с мужем Михаилом на улице.

«Муж сразу внутрь дома побежал. Лифт там сразу оборвался, и панель сложилась между пятым и шестым этажом», — сообщила женщина.

Вместе с другими жильцами Михаил выломал заклинившую дверь ломом. «Спасли семью — муж, жена и ребенок. Потом еще вытащили людей — женщина бежала по лестнице задыхалась, они ее подхватили. Потом бабушку в памперсах вывели», — рассказала Анастасия.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека.

В Ярославле ввели режим ЧС городского уровня. Волонтеры на своих автомобилях доставили к родственникам несколько семей из пострадавшего здания.