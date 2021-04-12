Похвала Гагарину с ложкой дегтя. Как в зарубежной прессе писали о 60-летии запуска человека в космос

Прошло 60 лет с первого полета человека в космос. Этим человеком стал космонавт Юрий Гагарин. По всей России празднуют это событие. Европейская пресса тоже не обошла его стороной, посвятив большинство материалов личности Гагарина. А вот среди американских СМИ наблюдалось молчание.

Улыбка Гагарина

Британская Би-би-си теме космонавтики и Юрию Гагарину посвятила целых два материала. Один был опубликован три дня назад, другой — сегодня. Первый представлял собой большую статью, посвященную космонавту, с заголовком: «Юрий Гагарин: космонавт, пришедший с холода». При этом автор материала фокусировался больше не на достижениях в плане освоения космоса, а на том, что для Советского Союза Гагарин «стал мощным орудием пропаганды».

«Юрий Гагарин стал первым человеком, покорившим космос. У политбюро была для него еще одна миссия — покорить мир. Руководство Советского Союза знало, что в случае успеха полета первый человек в космосе станет лицом, признанным во всем мире. Первый космонавт станет оружием мягкой силы», — гласит один из абзацев статьи.

Автор также порассуждал о том, что у советского космонавта была улыбка, способная растопить самое каменное сердце, и что никто не был от нее защищен.

В статье рассказывалось и про планы СССР, и про то, с кем Гагарин виделся на Западе, а также про его трагическую смерть.

А вот второй материал, вышедший на сайте сегодня, носил уже характер видеорепортажа. Там вновь упомянули про то, что Гагарин «был орудием пропаганды», и рассказали про сам полет.

Телеканал Euronews опубликовал небольшой материал о космонавте с заголовком «Юрий Гагарин: спустя 60 лет все еще герой». В статье приведены высказывания племянницы и соседей Гагарина о том, каким он был человеком. Автор также отметил, что фрески, статуи и другие произведения искусства с космонавтом четко показывают, что он стал одной из самых уважаемых фигур в стране.

France 24 написала статью про Гагарина, сам полет и нынешнее состояние космонавтики в России. В статье отметили, что сейчас для российской космической отрасли наступило тяжелое время.

Воспоминания будущих покорителей космоса

Пожалуй, наиболее интересный материал подготовила Deutsche Welle. В честь первого полета в космос автор статьи поговорил с немецкими космонавтами об их воспоминаниях того дня и наследии Гагарина.

Космонавт Герхард Тиле рассказал, что у него остались лишь смутные воспоминания о том, как его родители говорили об этом. У Рейнхольда Эвальда был аналогичный опыт. Он был еще совсем маленьким, когда Гагарин отправился в космос, поэтому почти не помнит исторический момент. Однако ему сильно запомнился день, когда Алексей Леонов совершил первый выход в открытый космос.

Тиле признался, что сравнивал Гагарина с Христофором Колумбом. Советский летчик был храбрым и почти безрассудным. Учитывая технологии того времени, все запросто могло пойти не по плану. А астронавт Маттиас Маурер назвал его «абсолютным героем».

По словам автора статьи, для немецких космонавтов слава Гагарина не угасла даже спустя 60 лет.

Такой разный Гагарин

Al Jazeera в своей статье пустилась в красочные описания исторического полета Гагарина. Они напомнили о том, как в письме к своей жене Валентине Гагарин просил ее растить дочерей «не как маленьких принцесс, а как настоящих людей» и смело выходить замуж, если его миссия окажется роковой. А еще в подробностях расписывалось то, с какими сложностями в полете столкнулся космонавт.

«Однако полет прошел благополучно, Гагарин стал мальчиком с плаката коммунистического мира и все еще остается национальным кумиром через 53 года после гибели в результате авиакатастрофы», — гласит один из последних абзацев статьи.

Автор также сопроводил материал фотографиями с того дня.

Китайский Xinhuanet не стал писать огромную статью о том, как прошел первый полет в космос. Вместо этого на сайте опубликовали фотоотчет, как 60-летие полета отметили в Санкт-Петербурге.

А вот англоязычная газета Гонконга South China Morning Post написала довольно подробную статью о Гагарине. В ней отметили, что в России мало кто вызывает большее восхищение, чем советский космонавт Юрий Гагарин.

«Его улыбающееся лицо украшает фрески по всей стране. Он стоит, расставив руки по бокам, как будто приближается к космосу, на пьедестале на высоте 42,5 метра над транспортным потоком на Ленинском проспекте в Москве. Он даже является излюбленным предметом татуировок», — отметили авторы статьи.

Далее автор емко рассказал о судьбе Гагарина и самом полете.

Среди американских СМИ наблюдалась заметная тишина. Практически никто ничего об этом дне не написал, за исключением Bloomberg. Да и там не обошлось без ложки дегтя. В заголовок вынесли фразу «Юрий Гагарин: Илон Маск оставил Владимира Путина на земле», а сама статья сфокусировалась не на первом полете в космос, а на том, в каком состоянии находится российская космонавтика сейчас. По мнению автора, дела с ней обстоят очень плохо. О самом первом полете и Гагарине говорилось мало.