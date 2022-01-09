Похудеть на 40 кг и набрать политический вес. Ради кресла президента Помпео прошел через ЦРУ, Госдеп и беговую дорожку

Бывший госсекретарь и экс-директор ЦРУ США Майк Помпео сбросил 40 килограммов после отставки. В соцсетях предположили, что он серьезно болен. А газета The Times выдвинула гипотезу, что Помпео готовится к президентским выборам. Мы решили разобраться, поможет ли преображение набрать Помпео политический вес и завоевать расположение электората.

Кастинг умеренного республиканца

По мнению политолога, американиста Дмитрия Дробницкого, внутренняя и электоральная политика США сейчас находится в таком состоянии, что там может произойти все что угодно. И Помпео действительно может попробовать участвовать в президентских выборах. Однако шансов у него не слишком много.

«Есть гораздо более яркие представители Республиканской партии, на фоне которых Помпео ни рыба ни мясо. Какая внешность бы у него ни была, он, в общем, точно не самый яркий лидер на республиканском политическом созвездии. Понятно, что идет какой-то кастинг так называемого умеренного республиканца, который не совсем Буш, но все-таки и не Трамп», — пояснил он в беседе с «360».

При этом Дробницкий заметил, что выиграть праймериз Республиканской партии, не будучи ультраправым, очень сложно. «Поэтому товарищ Помпео может лелеять какие-то личные планы, но я сомневаюсь, что на данный момент на него кто-то серьезно может обратить внимание», — добавил политолог.

Пустая скамейка демократов

У Демократической партии, наоборот, другая проблема: на кого в случае чего поменять действующего президента США Джо Байдена. «Тут самая яркая звезда Пит Буттиджич, занимающий пост министра транспорта. Очень современный, открытый гей, с мужем живет», — заметил Дробницкий.

По оценке эксперта, у демократов дефицит сильных лидеров. Это уже показали праймериз в 2016 и 2020 годах. «Целый ряд изданий проводили кастинг „Если не Байден, то кто?“. Но нет реально ярких персон, которые могли бы себя показать», — добавил собеседник «360».

При этом он указал на то, что в Демократической партии нет недостатка в опытных политиках. Среди них Сьюзен Райс и Джон Керри. «Но они настолько электорально блеклые фигуры. Это большая проблема у демократов — проблема со скамейкой», — подчеркнул Дробницкий.

У республиканцев таких сложностей нет. Там может попробовать свои силы и бывший президент Дональд Трамп. Сейчас у него рейтинг выше, чем у Байдена. Политолог отметил губернатора Флориды Рона Десантиса.

«Он действующий губернатор. О нем не скажешь, что он пришел в политику из бизнеса или сферы развлечений. У него большая узнаваемость и в своем, и в других штатах», — сказал Дробницкий.

Также он обратил внимание на демократов-конгрессменов. В частности, на Джима Джордена. Среди сенаторов выделяется Тэд Круз, который не раз занимал вторые места на праймериз. Он опытный оратор, яркий и харизматичный человек, добавил эксперт.