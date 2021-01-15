Похороны на помойке. История москвички, которая жила со скелетом сына и зашила мужа в штору

На юго-востоке Москвы жители одного из домов заметили, что у помойки лежит зашитое в штору тело. Пенсионерка вытащила мертвого супруга на улицу, потому что денег на похороны не было. Женщину отправили в психиатрическую лечебницу. По словам соседей, порядка 20 лет в закрытой комнате лежал труп ее сына.

Жители дома № 8 по Энергетической улице в московском Лефортове заметили, что у помойки лежит странный предмет. Оказалось, что большой сверток — плотно зашитое в штору тело пенсионера, сверху перевязанное лентой.

К помойке вызвали скорую и полицию, тело мужчины забрали в морг. Оказалось, что сожителя Александра вынесла в таком виде местная пенсионерка Ольга К. Соседка семьи по имени Наталья рассказала «360», что последние два года мужчину никто не видел: он тяжело болел и не выходил из квартиры. Предположительно, он скончался от рака, а сожительница вынесла тело, так как не нашла средств на похороны.

«Он умер недавно. Она подождала три дня, сшила ему саван и вынесла его. Она полиции так и сказала, что у нее не было денег его похоронить и она не знала, что еще с этим делать», — объяснила Наталья.

Бедность и болезнь

Благополучными пенсионеров назвать было сложно, хотя они и не злоупотребляли алкоголем, не буянили в последние годы. Раньше, по словам Натальи, Александр был сектантом. Когда Ольга К. познакомилась с ним, у нее распалась семья: муж ушел, забрав с собой старшую дочь, а больного сына оставил. В жизни Ольги он больше не появлялся, алименты не платил, судьбой сына не интересовался.

Соседка погибшего Анна, дружившая с Ольгой К. до появления в ее жизни Александра, рассказала, что раньше женщина работала учительницей географии в местной школе, семья у нее была благополучная. Все пошло под откос именно после рождения больного сына.

«Поскольку это были 90-е годы, найти лечение для него было довольно проблематично, поэтому она пыталась всеми известными ей способами как-то его привести в порядок. В том числе обращалась ко всяким колдунам, магам, кого там только не было», — рассказала Анна

Соседка добавила, что при всех странностях в последнее время Ольга была спокойной и тихой, даже интеллигентной. В квартире много лет уже не было электричества, пенсия у Ольги, по словам Натальи, не была оформлена, а паспорт остался еще с советских времен. Как и у ее погибшего сожителя. При этом в квартире до сих пор сохранились нераспроданные книги, так что, если не считать отсутствия электричества, жилье было как у всех.

То, что она не дружит с головой, было понятно, но она была тихая: выползала, заползала обратно. Лифтом не пользовалась, со своими тележками всегда ходила пешком, потому что думала, что для лифта должен быть специальный ключ Наталья соседка семьи.

Другая соседка по дому заявила, что еще 15 лет назад пара уже жила на средства, которые удавалось получить от сбора пустых бутылок.

«Сначала они собирали в квартире какие-то шабаши, соседи очень страдали, а потом все это поутихло, они просто там кукарекали, бегали в квартире, вреда никому не причиняли. По ночам ходили на помойку за едой», — рассказала Наталья.

При этом сегодня в России похоронить человека можно бесплатно: для этого нужно получить документы о смерти и обратиться в соцзащиту. Там либо выдадут денег, либо и вовсе возьмут все заботы о похоронах на себя.

Пропавший ребенок

По словам соседки, когда полиция вскрыла дверь квартиры, оперативникам посоветовали спросить женщину о сыне. Мальчик жил с парой, а в какой-то момент просто пропал.

«К ребенку много лет приходили из военкомата, просили дворников обходить и спрашивать, где ребенок. Никто глубже не полез. А поликлиника, в которой состоял ребенок при рождении на учете? Никто не интересовался», — рассказала Наталья.

С детства знакомая с Ольгой К. Анна подтвердила: соседи обеспокоились исчезновением ребенка, потому что много лет он кричал и плакал у них за стеной, а потом вдруг затих.

Они перестали всем мешать, мы начали беспокоиться, что с ребенком, потому что раньше он плакал, кричал, а потом стало тихо. Но никто не интересовался. Мы несколько лет пытались сообщить и в полицию, и в социальные органы о том, что был ребенок и нет ребенка Анна соседка семьи, подруга детства Ольги К.

В какой-то момент, по словам Натальи, полицейские поняли, что квартира на самом деле не однокомнатная, а двухкомнатная. Одна из дверей была загорожена шкафом. Когда мебель отодвинули и вошли, нашелся скелет мальчика.

«[Ольгу К.] отвезли в психиатрическую больницу. Сын лежал скелетированный в кровати. Он умер в 2000-м. Как она говорила, ему лет 12 было. Я так подозреваю, что сын для нее был чем-то другим — он лежал 20 лет закрытый в комнате, туда никто не заходил даже», — заключила соседка.

Ребенок, по словам соседей, был болен с рождения. Наталья предположила, что с Александром Ольга К. сошлась как раз в поисках лечения — Александр якобы представлялся экстрасенсом.

«У нее от общения с ним съехала крыша. Он очень буйный был, поменял сразу замки в квартире, родственников они не пускали. В итоге они приглашали людей, проводили обряды какие-то, с балкона орали, но полиция их никогда не забирала. Это было в конце 90-х — начале 2000-х», — объяснила она.

Анна подтвердила: в квартире долгое время проводили какие-то обряды, пытались изгонять злых духов и болезнь из ребенка. А потом остался только Александр: ни ребенка, ни странных людей больше не стало слышно.

На момент публикации материала информация от московской полиции не поступила.