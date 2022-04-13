Похоронил карьеру одним жестом. Нацистское приветствие лишило российского гонщика всего

Выступивший на чемпионате Европы по картингу россиянин Артем Северюхин на церемонии награждения позволил себе жест, напоминающий «римский салют». После скандала Международная автомобильная федерация (FIA) начала расследование. Молодому спортсмену грозит пожизненная дисквалификация.

Кто такой гонщик Артем Северюхин?

Прославившийся за счет скандального жеста гонщик родился в уральском городе Верхняя Пышма. Картингом он начал заниматься с 2013 года сначала в местном центре, а потом отправился в большой спорт. Северюхин попал в команду LADA Sport Rosneft.

В 2019 году россиянин стартовал в итальянском первенстве WSK Euro Series и в первой же гонке пришел к финишу пятым из 33 участников. В том же году он стал победителем первенства России, а на следующих соревнованиях только укрепил свой статус успешного гонщика.

Успешные выступления в России Северюхина окрылили. Он сосредоточился на выступлениях на первенстве WSK Super Master Series среди юниоров. В этом сезоне в гонках принимают участие 49 спортсменов и россиянин выглядел там достаточно неплохо, оставаясь в десятке лидеров.

Из-за введенных санкций Северюхин выступал под флагом Италии. По правилам FIA молодые спортсмены должны иметь лицензию автомобильного клуба любой страны. После отстранения российских объединений, документ молодой спортсмен получил от Автомобильного клуба Италии.

В минувшее воскресенье, 10 апреля после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, которым перечеркнул всю карьеру. Золотой медалист, стоя на пьедестале, под итальянский гимн ударил себя кулаком по груди и выбросил руку вперед. Так приветствовали друг друга сторонники идей фашизма времен Муссолини.

Разгоревшийся скандал

После того, как видео с «зиганувшим» Северюхиным разошлось по Сети молодой картингист столкнулся с резкой критикой. На него обрушилась вся ненависть болельщиков и организаций. Картинговая команда Ward Racing объявила, что расторгает контракт с россиянином из-за его поведения на церемонии награждения.

В пресс-службе организации отметили, что им стыдно за поведение гонщика, который выступал в их команде.

«Действия Артема Северюхина во время церемонии не отражают взглядов и ценностей Ward Racing. Напротив, команда выступает за международное единство. Таким образом, действия Северюхина мы считаем выражением неспортивного поведения, неприемлемым нарушением этических и моральных спортивных норм», — говорится в сообщении. После объявления о разрыве контракта Ward Racing извинилась перед теми, кого оскорбило поведение пилота.

Сам спортсмен опубликовал покаянно видео, в котором признал свою вину. Он пояснил, что не вкладывал никакой негативной подоплеки. По его словам, знакомые рассказали ему, что ударом в район сердца в Италии принято выражать благодарность.

«Я всего лишь хотел изобразить этот жест. Как произошло все остальное, объяснить не могу. Я знаю, что виноват, готов понести наказание. Прошу понять меня и в том, что в этом не было никакой поддержки нацизма или фашизма, не было желания оскорбить зрителей, пилотов, болельщиков, команду и зрителей трансляции», — заявил Северюхин.

Но извинения не помогли. Молчавшая достаточно долго FIA в понедельник объявила, что начала расследование поведения молодого гонщика. Окончательный вердикт в отношении Северюхина в организации пообещали огласить позднее.

Пресс-секретарь Российской автомобильной ассоциации Мария Мельникова не исключила, что на карьере российского гонщика можно поставить крест. По ее словам, дело не только в поведении спортсмена, но и в политической обстановке.

«Думаю, в Европе в ближайшие годы ему точно ничего не светит. Естественно, какие-то меры будут приняты, и я боюсь, что гораздо более жесткие, чем по отношению к любому другому пилоту не российского происхождения», — подчеркнула она.

Пока сесть за руль гоночной машины или продолжить участвовать в международных соревнованиях у Северюхина не получится. На внеочередном заседании Спортивного совета Автомобильного клуба Италии его лицензию аннулировали.

«Это неизбежные меры, так как своим безрассудным жестом Северюхин продемонстрировал неуважение не только к общечеловеческим ценностям, которые всегда вдохновляли каждый вид спорта, но и к человечности, достоинству и гражданскому сосуществованию», — заявили в организации.