Компании в России начали внедрять «похмельные отгулы». Они позволяют сотрудникам быстро прийти в себя, если они перебрали с алкоголем накануне. Такой метод восстановления широко практикуется в европейских странах.

«Похмельный выходной» — это опция, которую предлагают многие компании в Европе, дает возможность «перебравшему» накануне сотруднику взять внеплановую передышку. При этом, конечно, работать все равно придется, просто можно будет не ехать в офис и остаться в комфортной для себя обстановке — с аспирином и в тишине.

19-летняя сотрудница британского диджитал-агентства Audit Labs рассказала о том, что ее работодатель решил предоставлять своим сотрудникам неограниченное количество похмельных отпускных дней и гибкий график для того, чтобы привлечь молодых сотрудников за счет улучшения условий их работы.

«Я люблю эту привилегию, потому что она доказывает, что мой работодатель доверяет мне, что заставляет меня оставаться в компании и работать лучше», — сказала она.

Такая возможность создает гибкую и комфортную рабочую среду, в которой учитываются интересы сотрудников разных возрастов. Директор и соучредитель компании Ли Фрейм сказал, что он «предпочтет, чтобы наши сотрудники были честны с нами и говорили правду, а не притворялись больными».

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Причем оказалось, что молодые сотрудники, которые более склонны к тому, чтобы пользоваться подобными привилегиями, не пытаются злоупотреблять доверием начальства. Такие отгулы обычно берут заранее, понимая, например, что в воскресенье намечается вечеринка, а в понедельник с утра пораньше придется идти на работу.

Такая возможность свободнее распоряжаться личным временем позволяет сотрудникам и более креативно подходить к своим должностным обязанностям, например, по-новому налаживать контакты с клиентами, проводить неформальные встречи с ними за тем же напитком в местном пабе, а не в душном офисном конференц-зале. Да и для сплочения коллектива такая практика полезна — люди будут спокойнее оставаться на корпоративных вечеринках, чтобы лучше узнать свою команду, если на следующий день можно взять «похмельный отгул».

Несмотря на успешность применения самой практики «похмельных выходных», многих смутило название самого феномена. Некоторые работодатели задались вопросом, а не поощряют ли они таким образом пагубную привычку своих сотрудников? Многие благотворительные организации уверены, что такие нововведения могут подтолкнуть людей к алкоголизму.

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Директор компании Alcohol Change UK в Уэльсе Эндрю Мисселл считает, что нет ничего плохого в том, чтобы выпить бокал вина или кружку пива с друзьями. «Но знать заранее, что вы собираетесь выпить до такой степени, что не сможете попасть в офис на следующий день, — это уже другая история», — добавил он.