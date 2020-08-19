Употребление продуктов, в которых содержится высокий уровень аминокислоты L-цистеин, может уменьшить похмелье. К такому выводу пришли финские ученые. Российские врачи-токсикологи скептически отнеслись к заключению исследования зарубежных коллег, поскольку для доказательства этого эффекта необходимы более тщательные проверки, а L-цистеин — это обычная аминокислота, которая присутствует во всей нашей пище. Существуют ли на самом деле продукты, которые могут помочь избавиться от похмельного синдрома — в материале «360».

Эксперимент

Суть эксперимента в том, что одна группа добровольцев с признаками похмелья употребляла таблетки L-цистеина, другая — плацебо. Испытуемые употребляли алкоголь в течение трех часов, его доза составила 1,5 грамма на один килограмм веса человека.

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У участников обеих групп измеряли содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе и концентрацию его метаболитов в крови. Также все испытуемые на следующее утро после употребления спиртного заполняли анкету, в которой оценили тяжесть симптомов похмелья.

По утверждению финских ученых, исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья. Другими словами, L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу.

L-цистеин в больших количествах есть в сыром курином яйце, сырых семечках подсолнечника или свежих зернах гороха, отметили ученые.

Любая аминокислота — это, по сути, продукт питания

Врач-токсиколог Алексей Водовозов в беседе с «360» отметил, что целительных свойств у аминокислот быть не может.

«Ни у одной из аминокислот не может быть никаких целительных свойств, просто потому что любая аминокислота — это продукт питания, по сути», — объяснил Водовозов.

По его словам, похмелье, примерно, как и простуда, — та вещь, которая проходит самостоятельно. И именно поэтому существует такая масса самых различных и народных рецептов, и исследований в том числе. При этом врач-токсиколог добавил, что тут нужно понимать, как было построено исследование финских ученых: была ли там контрольная группа, например.

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Говоря об утверждении ученых о статистически значимой связи между L-цистеин и уменьшением синдрома похмелья, Водовозов отметил, что такие показатели необъективны.

«Это необъективные показатели… то есть эти данные взяты со слов пациента», — объяснил врач. Он добавил, что L-цистеин — это обычная аминокислота, которая есть во всей нашей еде.

Похмелье, по мнению Водовозова, будет проходить самостоятельно, поэтому не важно, что человек будет применять.

«Главное — это не допускать такого состояния»

Врач-токсиколог в ростовской Городской больнице скорой медицинской помощи Хугас Поркшеян рассказал в беседе с «360», что L-цистеин и раньше использовался в плане антидотов при некоторых отравлениях.

«Эта аминокислота (L-цистеин — прим. ред.) и раньше использовалась в плане антидотов при некоторых отравлениях, в том числе печеночного характера, то есть она активизирует работу печени, и в общем-то в этой ситуации, если печень работает более активно, то процесс метаболизма может идти быстрее, но это настолько все не доказано — вилами по воде», — отметил врач-токсиколог.

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Он также отметил, что сказать о действии L-цистеина на похмелье, можно после проведения исследования с определением уровня ацетальдегида, то есть тех метаболитов, которые вызывают непосредственно похмелье, и тогда легко можно сказать, изменяется ли их уровень или нет.

Поркшеян не стал называть какие-либо продукты, которые якобы помогают при похмелье, но отметил, что это более ускоренное облегчение может быть, потому что продукты обладают некоторым абсорбирующим эффектом и часть из тех токсичных компонентов, которые вызывают похмелье, они садятся на них быстрее и быстрее выводятся. При этом врач подчеркнул, что это не панацея. По его словам, лучше всего вообще не доводить организм до похмельного состояния.

«Я считаю, что просто нужно ограничивать количество употребления алкоголя, и, если это все-таки происходит, пить достаточно большое количество воды и в зависимости от симптомов, которые есть на утро, их купировать», — объяснил врач-токсиколог.

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Он отметил, что существует длинный спектр препаратов, которые применяют при похмелье, но самое главное — это не допускать такого состояния.