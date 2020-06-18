Похититель-рецидивист. Бывший муж украл у жительницы Москвы ребенка — и это не первый раз
Маленького Сашу похитили у мамы 17 июня. Когда они вышли из подъезда, к ним подбежали трое мужчин. Один из них оттолкнул Анастасию, в то время как другой поднял мальчика на руки и убежал к автомобилю. Мама попыталась их догнать, но не смогла. Это засняла камера видеонаблюдения, кадры с которой оказались в распоряжении РЕН.ТВ.
В своем Instagram Анастасия рассказала, что похищение произошло в 07:30. Она сразу же отправилась к правоохранителям и сообщила о случившемся. В результате мальчика нашли уже через несколько часов и сразу вернули маме. Следователи выяснили, что похитители передвигались по трассе М-4 «Дон» — их остановили в Липецкой области. Об этом «360» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Она отметила, что Саша был в машине с отцом и двумя мужчинами.
По указанию руководителя главного управления подозреваемых доставили в окружное следственное подразделение. Фигуранты задержаны и допрошены. В ближайшее время в отношении мужчин будет избрана мера пресеченияЮлия Иванова
Анастасия отметила, что расценивает произошедшее как «похищение малолетнего ребенка организованной группой лиц по предварительному сговору».
Не первое похищение
Оказалось, что отец не первый раз забирает ребенка у Анастасии. В 2018 году Евгений уже отбирал у нее Сашу, с которым потом не давал видеться целый год. Об этом потерпевшая рассказывала в своем Instagram, а также в интервью для YouTube-шоу «Без мамы».
Анастасия рассказала, что они с Евгением не расписывались. После расставания мама с Сашей переехала в другой город, но постоянно приглашала отца ребенка на его дни рождения и утренники. В ноябре 2017 он позвал их к себе в Санкт-Петербург на новогодние каникулы.
Когда я сопоставляла факты я поняла, что все эти мероприятия были спланированы. Он специально выбрал самые длинные новогодние каникулы, когда никто не сможет мне помочь — никакие органы, в которые я бы ни обратиласьАнастасия
В ночь с 1 на 2 января 2018 года Евгений избил Анастасию и выгнал ее из квартиры. Он отказался вернуть ей Сашу и сказал, что найдет ему новую маму. Девушка не могла попасть в квартиру, где был ее сын.
Бывший супруг не раз говорил, что сына она больше не увидит, даже если суд решит оставить мальчика с мамой. Он всячески запугивал Анастасию, убеждая подписать мировое соглашение и пообещав купить все экспертизы. Девушка уверена — так и произошло, потому что первое судебное решение постановило, что мальчик должен проживать у отца.
Год без сына
«Я 13 месяцев не видела своего сына — у меня не было возможности его увидеть. Саше говорили, что я занялась своей работой, что я его оставила. Ему навязывали мысль, что у Саши теперь новая мама — бывшая жена Жени», — рассказала Анастасия в интервью шоу «Без мамы».
Обжалование первого судебного решения заняло полгода — 7 июня городской суд постановил, что Саша должен жить с мамой. Однако судебные приставы ничего не смогли сделать, потому что в решении суда не было глагола. Там написано «ребенок должен проживать с мамой» — так пусть проживает. Чтобы исполнительные органы начали искать мальчика и пытаться вернуть его маме, им требовалось разъяснения судебного постановления. Анастасия получила его лишь в конце августа, но и тогда ситуация не сильно изменилась.
Приставы возбудили исполнительное производство и начали по всем известным адресам высылать Евгению оповещения с решением суда, который постановил вернуть ребенка матери. Однако мужчина понимал, что его станут искать, поэтому сменил место жительства. Приставы объявили его в розыск, но Евгений умело скрывался.
Евгений умеет прятаться — у него более 20 судебных дел и арбитражей, связанных с экономическим мошенничеством. Поэтому его найти было практически невозможно — с октября до января все его искали, пока я сама не нашла своего сынаАнастасия
Везение и «Божий промысел»
О месте нахождения своего сына Анастасия узнала спустя год, 11 января. Помогли соцсети — знакомые прислали его фотографию и сказали, что ребенок сейчас в Крыму. В тот же день она вместе с подругой улетела в Симферополь. Там им помогали друзья и случайные знакомые. Таксист, который забирал их из аэропорта, согласился возить ее все эти дни, чтобы девушка могла быстро уехать, когда найдет сына.
Анастасия нашла комплекс, в котором могли быть Евгений с Сашей — раньше они уже арендовали там квартиру, и семья вместе приезжала туда отдыхать. Анастасия стала гулять по территории комплекса и расположенных рядом с ним гостиниц, показывая прохожим листовки с фото Саши, Евгения и его бывшей жены, но никто их не видел.
Вернувшись в комплекс, она спустилась на подземную парковку, где увидела машину Евгения.
«Это была суббота, 12 января — невозможно было дозвониться ни в какие органы. Я понимала, что это последние дни новогодних праздников, а значит, у меня есть буквально один день, потому что они могут в любой момент улететь. Местные полицейские сказали мне, что не могут помочь, и посоветовали вернуться в Петербург — и там обратиться к приставам», — рассказала она.
Несмотря на страх перед Евгением, который имел склонность к насилию и мог ее «просто убить», Анастасия стала следить за выходом из комплекса, и ждать, когда они появятся. Четкого плана действий не было — девушка просто понимала, что не уедет домой без своего сына. Она решила проехаться в лифте по этажам, чтобы вспомнить, где находилась арендуемая ими квартира.
И это божий промысел — когда я поднялась на 11 этаж, лифт уехал, его вызвал кто-то снизу. Я подошла к дверям лифта и услышала голос своего ребенка, который туда зашел. Я позвонила подруге и сказала проследить за ними — она увидела, что они сели в машину и куда-то уехалиАнастасия
Охрана и побег
Анастасия поняла, что сможет забрать сына только если у нее будет четкий план. Она осознавала, что Евгений намного сильнее ее физически, кроме того, вместе с ним была его бывшая жена, которая его поддерживала. Девушка поняла, что нуждалась в защите — иначе ее могли не только снова избить, но и убить.
Через знакомых она связалась с частной охранной организацией — сотрудники приехали к комплексу и тщательно проверили все документы, которые подтверждают, что Саша действительно ее ребенок. Анастасия попросила их защитить себя, если Евгений решит проявить силу. Вместе они спустились на подземную парковку и стали ждать.
Девушка понимала, что сможет забрать сына только в тот момент, когда он выйдет из машины, но еще не зайдет в квартиру. Когда автомобиль Евгения приехал на парковку, Анастасия спряталась за одной из машин, и, лежа на полу, стала следить, кто выходит. Сперва из авто вышел Евгений, который взял сумки и пошел к лифту. Вслед за ним — женщина, которая помогла своим дочкам, после чего они стали уходить.
Сашка выпрыгнул сам, самый последний. Я встала, подошла к нему, взяла на руки, чмокнула в нос и побежала, не оборачиваясь. Мне надо было добежать до машины, чтобы меня никто не убил, но не было никаких сложностей, все прошло гладкоАнастасия