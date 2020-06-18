17 июня в Сети появился ролик, на котором видно, как трое мужчин отнимают сына у матери. Мальчика нашли и вернули, но оказалось, что ребенка увозят уже не первый раз. Один из похитителей — его отец — уже разлучал малыша с мамой более чем на год.

Маленького Сашу похитили у мамы 17 июня. Когда они вышли из подъезда, к ним подбежали трое мужчин. Один из них оттолкнул Анастасию, в то время как другой поднял мальчика на руки и убежал к автомобилю. Мама попыталась их догнать, но не смогла. Это засняла камера видеонаблюдения, кадры с которой оказались в распоряжении РЕН.ТВ.

В своем Instagram Анастасия рассказала, что похищение произошло в 07:30. Она сразу же отправилась к правоохранителям и сообщила о случившемся. В результате мальчика нашли уже через несколько часов и сразу вернули маме. Следователи выяснили, что похитители передвигались по трассе М-4 «Дон» — их остановили в Липецкой области. Об этом «360» рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Она отметила, что Саша был в машине с отцом и двумя мужчинами.

По указанию руководителя главного управления подозреваемых доставили в окружное следственное подразделение. Фигуранты задержаны и допрошены. В ближайшее время в отношении мужчин будет избрана мера пресечения Юлия Иванова

Анастасия отметила, что расценивает произошедшее как «похищение малолетнего ребенка организованной группой лиц по предварительному сговору».

Источник фото: Instagram

Не первое похищение

Оказалось, что отец не первый раз забирает ребенка у Анастасии. В 2018 году Евгений уже отбирал у нее Сашу, с которым потом не давал видеться целый год. Об этом потерпевшая рассказывала в своем Instagram, а также в интервью для YouTube-шоу «Без мамы».

Анастасия рассказала, что они с Евгением не расписывались. После расставания мама с Сашей переехала в другой город, но постоянно приглашала отца ребенка на его дни рождения и утренники. В ноябре 2017 он позвал их к себе в Санкт-Петербург на новогодние каникулы.

Когда я сопоставляла факты я поняла, что все эти мероприятия были спланированы. Он специально выбрал самые длинные новогодние каникулы, когда никто не сможет мне помочь — никакие органы, в которые я бы ни обратилась Анастасия

В ночь с 1 на 2 января 2018 года Евгений избил Анастасию и выгнал ее из квартиры. Он отказался вернуть ей Сашу и сказал, что найдет ему новую маму. Девушка не могла попасть в квартиру, где был ее сын.

Бывший супруг не раз говорил, что сына она больше не увидит, даже если суд решит оставить мальчика с мамой. Он всячески запугивал Анастасию, убеждая подписать мировое соглашение и пообещав купить все экспертизы. Девушка уверена — так и произошло, потому что первое судебное решение постановило, что мальчик должен проживать у отца.

Год без сына

«Я 13 месяцев не видела своего сына — у меня не было возможности его увидеть. Саше говорили, что я занялась своей работой, что я его оставила. Ему навязывали мысль, что у Саши теперь новая мама — бывшая жена Жени», — рассказала Анастасия в интервью шоу «Без мамы».

Обжалование первого судебного решения заняло полгода — 7 июня городской суд постановил, что Саша должен жить с мамой. Однако судебные приставы ничего не смогли сделать, потому что в решении суда не было глагола. Там написано «ребенок должен проживать с мамой» — так пусть проживает. Чтобы исполнительные органы начали искать мальчика и пытаться вернуть его маме, им требовалось разъяснения судебного постановления. Анастасия получила его лишь в конце августа, но и тогда ситуация не сильно изменилась.

Приставы возбудили исполнительное производство и начали по всем известным адресам высылать Евгению оповещения с решением суда, который постановил вернуть ребенка матери. Однако мужчина понимал, что его станут искать, поэтому сменил место жительства. Приставы объявили его в розыск, но Евгений умело скрывался.

Евгений умеет прятаться — у него более 20 судебных дел и арбитражей, связанных с экономическим мошенничеством. Поэтому его найти было практически невозможно — с октября до января все его искали, пока я сама не нашла своего сына Анастасия

Везение и «Божий промысел»

О месте нахождения своего сына Анастасия узнала спустя год, 11 января. Помогли соцсети — знакомые прислали его фотографию и сказали, что ребенок сейчас в Крыму. В тот же день она вместе с подругой улетела в Симферополь. Там им помогали друзья и случайные знакомые. Таксист, который забирал их из аэропорта, согласился возить ее все эти дни, чтобы девушка могла быстро уехать, когда найдет сына.

Анастасия нашла комплекс, в котором могли быть Евгений с Сашей — раньше они уже арендовали там квартиру, и семья вместе приезжала туда отдыхать. Анастасия стала гулять по территории комплекса и расположенных рядом с ним гостиниц, показывая прохожим листовки с фото Саши, Евгения и его бывшей жены, но никто их не видел.

Вернувшись в комплекс, она спустилась на подземную парковку, где увидела машину Евгения.

«Это была суббота, 12 января — невозможно было дозвониться ни в какие органы. Я понимала, что это последние дни новогодних праздников, а значит, у меня есть буквально один день, потому что они могут в любой момент улететь. Местные полицейские сказали мне, что не могут помочь, и посоветовали вернуться в Петербург — и там обратиться к приставам», — рассказала она.

Несмотря на страх перед Евгением, который имел склонность к насилию и мог ее «просто убить», Анастасия стала следить за выходом из комплекса, и ждать, когда они появятся. Четкого плана действий не было — девушка просто понимала, что не уедет домой без своего сына. Она решила проехаться в лифте по этажам, чтобы вспомнить, где находилась арендуемая ими квартира.

И это божий промысел — когда я поднялась на 11 этаж, лифт уехал, его вызвал кто-то снизу. Я подошла к дверям лифта и услышала голос своего ребенка, который туда зашел. Я позвонила подруге и сказала проследить за ними — она увидела, что они сели в машину и куда-то уехали Анастасия

Охрана и побег

Анастасия поняла, что сможет забрать сына только если у нее будет четкий план. Она осознавала, что Евгений намного сильнее ее физически, кроме того, вместе с ним была его бывшая жена, которая его поддерживала. Девушка поняла, что нуждалась в защите — иначе ее могли не только снова избить, но и убить.

Через знакомых она связалась с частной охранной организацией — сотрудники приехали к комплексу и тщательно проверили все документы, которые подтверждают, что Саша действительно ее ребенок. Анастасия попросила их защитить себя, если Евгений решит проявить силу. Вместе они спустились на подземную парковку и стали ждать.

Девушка понимала, что сможет забрать сына только в тот момент, когда он выйдет из машины, но еще не зайдет в квартиру. Когда автомобиль Евгения приехал на парковку, Анастасия спряталась за одной из машин, и, лежа на полу, стала следить, кто выходит. Сперва из авто вышел Евгений, который взял сумки и пошел к лифту. Вслед за ним — женщина, которая помогла своим дочкам, после чего они стали уходить.