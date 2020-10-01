Похищенную икону вернут в Иверский монастырь на Валдае. Ворам было бы непросто ее продать

Правоохранители задержали похитителей иконы Иверской Богоматери из монастыря на Валдае. Реликвию и другие раритеты в ближайшее время вернут обратно в собор. Рассказываем, какую ценность представляет украденная святыня и сколько могли получить за нее злоумышленники.

Сотрудники ФСБ и МВД задержали двоих членов преступной группы, укравших из собора Иверского монастыря на Валдае икону Иверской Божией Матери, сообщили в пресс-службе силового ведомства. Написанный в период с XVII по XVIII век раритет в 2001 году подарил обители президент Владимир Путин.

«В ходе обысков указанная икона и часть золотых изделий изъятя. Мероприятия, направленные на установление и задержание иных членов ОПГ, причастных к совершению расследуемого преступления, продолжаются», — добавили в пресс-службе ФСБ.

Задержанными оказались жители города Волхов Ленинградской области, уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк. Один из них ранее был судим за тяжкие преступления. По данным следствия, в ночь на 1 сентября они украли икону, напрестольный крест и другие ценности из Валдайского Иверского Богородицкого Святоозерского монастыря.

«Двое злоумышленников подплыли к острову на лодке, сделали подкоп под воротами и проникли на территорию древней обители. Затем, разбив окно, они забрались в храм и похитили напрестольный крест, золотые изделия и Иверскую икону Божией Матери», — рассказала Волк, уточнив, что после совершения преступления в полиции возбудили дело о краже особо ценных реликвий. В ближайшее время их вернут обратно монастырю.

История иконы

Старейшая из известных Иверских икон Божией Матери (возводимая народным преданием к апостольским временам) — рассказал «360» профессор Свято-Филаретовского православно-христианского института, искусствовед Александр Копировский — хранится на Афоне и никогда его не покидала.

В последующее время с нее написали множество списков — то есть различных вариантов оригинала. Один из них, специально созданный в XVII веке афонским монахом для России, хранится в Успенском храме Новодевичьего монастыря в Москве.

«Иверская икона Богоматери, которую недавно украли из Валдайского монастыря, — также один из почитаемых списков с древнего образа. Икона небольшого размера, она написана уже в России в XVIII веке и покрыта окладом. Есть ли у нее собственная история, сказать трудно. Но она очень почитается верующими на Валдае и во всей России. Радостно, что эта святыня вернулась в монастырь», — добавил Копировский.

Такие раритеты, как Иверская икона Божией Матери и другие святыни даже позднего времени — петровской, елизаветинской, александровской эпох, — подчеркнул профессор, давно приобрели музейное значение. «Эта икона, несомненно, является большой культурной и художественной ценностью. Но главное, конечно, — ее духовное значение. И тот факт, что она возвращена церкви, повторяю, очень радует», — сказал Копировский.

На сайте Православной энциклопедии указывается, что ранее в Успенском соборе находилась другая икона Иверской Богоматери, которая в 1704 году чуть было не сгорела при пожаре. Где она сейчас — неизвестно. А находящаяся в монастыре реликвия ранее хранилась в валдайской церкви апостолов Петра и Павла. В открытых источниках упоминается, что с 1950 по 1980-е годы хранилась в Петровской церкви — единственном в советское время действовавшем храме района. Драгоценный оклад для нее в 2006 году изготовили мастера из Златоуста.

Стоимость реликвии

Если бы икона не была краденой, а хранилась в частной экспозиции, владелец мог бы получить за нее немалую сумму. Назвать приблизительную стоимость искусствовед затруднился. Но близкие по времени историко-художественные ценности продаются на антикварном рынке за солидные деньги.

Например, на одном из интернет-аукционов икона Казанской Богоматери XVIII века продается за 2,15 миллиона рублей. Другая, написанная позднее, в 1837 году — за 1,98 миллиона рублей. Деисусная икона Богоматери в серебряном окладе — за 560 тысяч рублей.

Но по таким ценам продаются экспонаты частных коллекций, приобретенные легально и с чистой историей. Продать ворованную икону за такие деньги в России невозможно. По мнению Копировского, похитители икон сейчас чаще всего рассчитывают продать их за границей. Не исключено, что у них имелся для этого свой канал сбыта.

«В России много за это не получишь. Очень часто краденое стараются вывезти. Думаю, это предназначалось для сбыта за границу», — уверен профессор.