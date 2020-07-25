Версия о гипнозе и пропавший младенец. Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли в Калмыкии
Ребенок пропал из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района ночью 25 июля. На место приехали следователи и криминалисты, чтобы выяснить все обстоятельства похищения. Правоохранители завели уголовное дело.
Позже в соцсетях появилось видео, снятое камерами наружного видеонаблюдения. На кадры попала женщина с детской переноской. Она шла по улице в домашнем халате и держала ребенка. Сам ролик был записан рядом с роддомом.
Похитительница успела вывезти ребенка в Калмыкию. Именно там новорожденного нашли сотрудники полиции. Его жизни и здоровью ничего не угрожало. Подозреваемую задержали, теперь ее ждут разбирательства со следователями. Малыша пообещали в ближайшее время передать матери.
«Не мог подумать, что такое случается»
Мать ребенка рассказала, что ночью к ней в окно постучались. Женщина сказала, что недавно родила, и попросила позвать медсестру. Когда мама мальчика вернулась, она увидела незнакомку в своей палате.
«Посмотрела ей в глаза и оторваться от них не смогла. Я спросила: „Как вы тут оказались?“ Она промолчала. Я сказала, что сестру так и не нашла, а она: „Как не нашла?“ Потом она же спросила: „А куда ты идешь?“ Я ответила, что в туалет. А она говорит: „Ну пошли“. И, понимаете, я пошла. Просто пошла, оставив ее в палате», — поделилась мать малыша.
Она не исключила, что ее могли загипнотизировать. Отец ребенка Александр Русик уточнил «360», что о пропаже его жена узнала от соседки по палате.
«Жена сделала шагов 10-15, а ей соседка по палате сказала, что ребенка украли. Жена прибежала туда, увидела, что ребенка нет. Подняли шум, вызвали полицию. Некоторые сотрудники оказались очень вежливыми, адекватными, а некоторые сразу попытались обвинить меня с женой в сговоре преступном, что мы намеренно продали ребенка», — заявил мужчина.
Он добавил, что узнал о случившемся утром от отца супруги. Русик не сразу смог поверить в произошедшее.
«Я не мог подумать, что такое в реальной жизни случается. Я думал, это в каких-то дешевых сериалах бывает. [Думал], что это какая-то злая шутка, не очень хорошая. <…> Сейчас уже жена успокоилась. Ребенка ей показали, она подтвердила, что это он. Сейчас у сына берут анализы, я так понял», — сказал отец малыша.
Расследование дела о похищении взяла под контроль региональная прокуратура. Кроме того, ведомство проверит организацию работы медицинского учреждения. Уголовное дело передали в первый отдел СК по расследованию особо важных дел.