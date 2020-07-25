Версия о гипнозе и пропавший младенец. Похищенного из роддома в Ростовской области ребенка нашли в Калмыкии

Новорожденного малыша украли из роддома в Сальске Ростовской области. Мама мальчика считает, что ее могли загипнотизировать и забрать ребенка. Предполагаемая похитительница попала на камеры наружного видеонаблюдения, поэтому ее быстро удалось найти.

Ребенок пропал из палаты родильного отделения МБУЗ ЦРБ Сальского района ночью 25 июля. На место приехали следователи и криминалисты, чтобы выяснить все обстоятельства похищения. Правоохранители завели уголовное дело.

Источник фото: СУ СКР по Ростовской области

Позже в соцсетях появилось видео, снятое камерами наружного видеонаблюдения. На кадры попала женщина с детской переноской. Она шла по улице в домашнем халате и держала ребенка. Сам ролик был записан рядом с роддомом.

Похитительница успела вывезти ребенка в Калмыкию. Именно там новорожденного нашли сотрудники полиции. Его жизни и здоровью ничего не угрожало. Подозреваемую задержали, теперь ее ждут разбирательства со следователями. Малыша пообещали в ближайшее время передать матери.

«Не мог подумать, что такое случается»

Мать ребенка рассказала, что ночью к ней в окно постучались. Женщина сказала, что недавно родила, и попросила позвать медсестру. Когда мама мальчика вернулась, она увидела незнакомку в своей палате.

«Посмотрела ей в глаза и оторваться от них не смогла. Я спросила: „Как вы тут оказались?“ Она промолчала. Я сказала, что сестру так и не нашла, а она: „Как не нашла?“ Потом она же спросила: „А куда ты идешь?“ Я ответила, что в туалет. А она говорит: „Ну пошли“. И, понимаете, я пошла. Просто пошла, оставив ее в палате», — поделилась мать малыша.

Она не исключила, что ее могли загипнотизировать. Отец ребенка Александр Русик уточнил «360», что о пропаже его жена узнала от соседки по палате.

«Жена сделала шагов 10-15, а ей соседка по палате сказала, что ребенка украли. Жена прибежала туда, увидела, что ребенка нет. Подняли шум, вызвали полицию. Некоторые сотрудники оказались очень вежливыми, адекватными, а некоторые сразу попытались обвинить меня с женой в сговоре преступном, что мы намеренно продали ребенка», — заявил мужчина.

Он добавил, что узнал о случившемся утром от отца супруги. Русик не сразу смог поверить в произошедшее.

«Я не мог подумать, что такое в реальной жизни случается. Я думал, это в каких-то дешевых сериалах бывает. [Думал], что это какая-то злая шутка, не очень хорошая. <…> Сейчас уже жена успокоилась. Ребенка ей показали, она подтвердила, что это он. Сейчас у сына берут анализы, я так понял», — сказал отец малыша.

Расследование дела о похищении взяла под контроль региональная прокуратура. Кроме того, ведомство проверит организацию работы медицинского учреждения. Уголовное дело передали в первый отдел СК по расследованию особо важных дел.