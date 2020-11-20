Случайное похищение для промывки мозгов. Зачем россиянин украл мальчика и 2 месяца прятал его

Во Владимирской области нашли семилетнего мальчика, которого похитили два месяца назад. Все это время он был заперт в доме 26-летнего мужчины на окраине деревни, что в 20 километрах от места, где первоклассник жил со своей семьей.

Малолетний пленник

Семилетний мальчик из деревни Горки Владимирской области пропал 28 сентября. По словам отца ребенка Александра Роговцева, его сын пропал по дороге из школы. Родители начали искать ребенка, в том числе с помощью Следственного комитета и волонтеров из организации «Лиза Алерт». Поиски оказались успешными: правоохранителям удалось поймать подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина.

Следователи выяснили, что в конце сентября он на машине приехал в деревню Горки и увидел первоклассника около пруда. После короткой беседы он отвез мальчика в другой населенный пункт — деревню Макариху, где жил сам. Там он удерживал пленника.

В момент штурма в доме были двое мужчин. Других детей не обнаружили.

По данным источника Life, семилетний сын Роговцева — случайная жертва. После похищения год назад другого мальчика у подозреваемого вновь возникла идея украсть ребенка. Как раз в сентябре он осуществил свой план. Он привез школьника в дом в Макарихе и запер в подвале. Но спустя почти два месяца выпустил его на первый этаж своего дома.

Журналисты утверждают, что подозреваемый не насиловал ребенка, но всячески развращал — якобы показывал порно и занимался при нем самоудовлетворением. О том, что ребенок находится у жителя Макарихи, оперативники узнали благодаря социальным сетям. В браузере Tor он якобы вел переписку с единомышленниками, которым рассказывал, что собирается воспитывать мальчика до его 14-летия, а потом убьет.

По информации Telegram-канала «112», подозреваемый промывал мозги ребенку, чтобы подавить его волю. Он вел с ребенком долгие беседы, в которых рассуждал на темы, которые не понимал школьник.

«Это уникальный случай для России. За 10 лет поисков „Лизы Алерт“ это первый случай, потому что два месяца поисков практически. Как правило, ищут уже неживого ребенка. Это чудо, на самом деле», — сказал «360» уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

Что известно о похитителе

Сайт Life сообщил, что подозреваемого зовут Д. Копылов. Год назад он якобы похитил другого ребенка, причем мальчик — родственник его сентябрьской жертвы, сын его двоюродной сестры. Тогда похитителю удалось уйти от ответственности: врачи диагностировали у него шизофрению. Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что у подозреваемого был нездоровый интерес к маленьким мальчикам.

Омбудсмен по Владимирской области рассказал «360», что видел подозреваемого. По мнению Прохорычева, у мужчины нет официального диагноза, связанного с психологическими проблемами, но «он налицо». О каком недуге речь, собеседник не уточнил.

В деревню, где держали школьника, уже приезжали следователи. Это случилось после рассказа несовершеннолетнего соседа подозреваемого. Telegram-канал «Подъем» сообщил, что к ребенку подъехала машина, водитель которой предлагал его подвезти. Однако мальчик испугался и убежал.

«Приезжали следователи, разговаривали с этим ребенком, но пришли к выводу, что ребенок придумывает, и не пошли по домам. Это тоже маленький мальчик, он учится в начальной школе», — сказала жительница Макарихи.

Дом, в котором нашли пропавшего в конце сентября мальчика / Источник фото: телеканал «360»

В деревне почти никто не живет круглый год. Дом, в котором держали первоклассника, был выставлен на продажу. Купил ли его подозреваемый — не сообщается. Местная жительница рассказала «360», что подозреваемый, по ее мнению, хотел там прописаться и жить постоянно.

«Когда приехали, он (дом — прим. ред.) уже был здесь, просто строился. [Подозреваемый] особо ни с кем не общался, я его ни разу не видела. Молодой парень в деревне жил один, никто к нему не ходил. Как мы поняли, он приехал сюда прописаться, жить на постоянке», — сказала девушка.

Состояние мальчика

Отец найденного ребенка Александр Роговцев рассказал «360», что об обнаружении сына узнал после звонка из Следственного комитета. Физически мальчик здоров, но сильно устал.

«Физически сын здоров, все хорошо, счастье неимоверное. Надежда не угасала. Мы верили, что в любом случае найдется через любое время. Не дай бог это кому-то пережить», — рассказал Александр Роговцев.

Мы очень счастливы, что ребенок нашелся. Травм никаких, физическое здоровье нормальное Александр Роговцев.

Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев рассказал «360», что мальчика доставили в районную больницу города Камешково Владимирской области. Туда же позвали родителей и при них обследовали ребенка. Прохорычев отметил, что у школьника все в порядке со здоровьем. Однако со всей семьей будут работать психологи.

Прохорычев отметил, что ребенок рассказал о том, что с ним случилось, только отцу. Но Роговцев пока не озвучивает эти вещи.