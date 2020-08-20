Погулял три раза, нафунял в доме и поел из собачьей миски. Топ самых странных законов по содержанию питомцев в мире

В Германии вскоре вступит в силу закон, обязывающий хозяев выгуливать своих собак не менее двух раз в день. Норму ввела глава Минсельхоза Юлия Клекнер, которая заявила, что в стране 9,4 миллиона собак не получают необходимых им физических нагрузок.

По данным The Guardian, немцев не будут заставлять совершать с питомцами пробежки, но гулять с ними они обязаны не менее часа дважды в день.

Юлия Клекнер утверждает, что положения закона основаны на новых научных открытиях, согласно которым, собакам требуется «достаточная мера активности и контакта с окружающей средой», включая других животных, природу и людей. Длительный выгул на цепи или поводке полностью запрещен. Власти также запретили оставлять собак дома на весь день.

«Собаки — это не мягкие игрушки. У них также есть свои потребности, которые необходимо учитывать», — подчеркнула Клекнер.

Новый закон вызвал в Германии оживленную дискуссию. Собак содержат 19% семей, по популярности они уступают только кошкам. Поэтому главный вопрос — как их будут контролировать? Пресс-секретарь Минсельхоза заявила, что следить за выполнением закона обязаны власти 16 земель Германии.

Однако немцы посмеиваются над законом. Колкости позволяют себе даже члены партии Христианско-демократический союз (ХДС), к которой принадлежит Клекнер. Саския Людвиг, депутат от ХДС и член государственной ассамблеи Бранденбурга в Потсдаме ехидно отметила, что собакам нельзя долго находиться на улице в такую жару.

Она написала в Twitter, что делает добровольное признание: «Я не будут выгуливать своего родезийского риджбека два часа при температуре +32 градуса. Вместо этого мы будем купаться».

Хозяйка пятилетнего йоркширского терьера по имени Сэм Бербель Клейд заявила, что чувствует себя странно, когда ей диктуют, сколько нужно гулять с собакой.

«Кто меня будет проверять? Сосед позвонит в полицию, если заподозрит, что я недостаточно гуляла с Сэмом?» — поинтересовалась она.

Вальтер Швейц сообщил, что его 14-летняя эльзасская овчарка по кличке Блю болеет раком, и может совершать только короткие прогулки рядом с домом в Кельне.

«Они должны позволить людям жить своей собственной жизнью. В следующий раз они будут поучать владельцев кошек сколько раз в день им менять лоток», — заявил мужчина.

С заботой о братьях меньших

Впрочем, соблюдением прав животных озаботились законодатели многих стран мира. Например, в Италии за брошенную кошку или собаку можно на год сесть в тюрьму и заплатить штраф в десять тысяч евро. Полностью запрещена эвтаназия животных. В Турине штрафом до 500 евро караются ленивые хозяева, которые не выгуливают свою собаку три раза в день.

В Индии признали права дельфинов, которых по закону рассматривают как «личность нечеловеческой природы», и запрещают содержать в неволе.

Во Франции запрещено называть домашний скот именем Наполеона. В особенности, свиней.

Прежде чем взять домой кошку или собаку в Швейцарии кандидату в хозяева придется сдать экзамен и доказать, что он знает, как надо за ними ухаживать. Если домашний питомец тоскует, по закону он имеет право на приятеля, которого придется купить хозяину.

Выгуливать собак на улицах Ирана и Саудовской Аравии категорически запрещено. Одного нарушителя посадили на четыре месяца в тюрьму, предварительно дав 40 плетей.

В Японии котам и кошкам запрещено появляться в публичных местах после 20:00. В Пекине можно хоть круглосуточно выгуливать собаку, но она должна быть единственной в доме и не выше 36 сантиметров в холке.

В Норвегии в принципе лаять собакам разрешено. Но только 43 раза подряд. Превышение нормы будет считаться нарушением общественного порядка. В Дании справляющая нужду в доме собака считается хорошей приметой, поэтому кричать на них в этот момент запрещено.

Больше всего проблем с бродячими животными в США. Их там очень много, но закон об обязательной стерилизации почему-то касается только домашних питомцев. Уклонение наказывается штрафом в 500 долларов или принудительными работами сроком до 40 часов. Кстати, в США нельзя стать независимой женщиной с 40 кошками, там разрешено содержать дома только девять животных.

В городе Кресскил (штат Нью-Джерси) кошки не имеют права коварно подкрадываться к птичкам, не оповестив их о своих намерениях. Поэтому каждая из них должна носить три колокольчика.

В американском штате Оклахома людям запрещено есть из собачьей миски, в Миннесоте нельзя рычать на собак, а на Аляске за выгуливание пса на крыше автомобиля можно подвергнуться штрафу. Зато в Южной Каролине можно укусить собаку, чтобы она не лаяла.

Судя по всему, американские законодатели в прошлом оказывались в весьма необычных и щекотливых ситуациях. Чтобы оградить от них потомков они запретили в Джорджии цыплятам гулять по проезжей части. В Иллинойсе нельзя бить грызунов бейсбольными битами. В Миннесоте закон запрещает пересекать границу штата уткой на голове.