Рабочим задержали зарплату на 14,4 млн рублей на Амурском ГПЗ. Главное о погромах

Рабочие устроили погром в офисе компании-подрядчика на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ). Все дело в не выплаченных зарплатах. Большинство вахтовиков — граждане Узбекистана. Посольство это страны в Москве уже отреагировало на ситуацию.

Как все начиналось

В понедельник, 13 июля, в Сети появилось видео, на котором люди громят офис компании-подрядчика Renaissance Heavy Industries на Амурском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ).

Несколько десятков человек прошли по стройке, закидали окна компании камнями, перевернули машины. Внутри здания вахтовики стали громить технику, автоматы с едой, переворачивали стулья. Причина их недовольства заключалась в задержках при выплате зарплат.

«Всего удержано более 14,4 миллиона рублей», — рассказали в прокуратуре Амурской области. Там пояснили, что деньги ушли на оплату патентов для мигрантов на два месяца.

Уголовные и административные дела

Уже завели уголовное дело о хулиганстве и участии в массовых беспорядках. Также в отношении подрядчика открыто дело об административном правонарушении по статьям КоАП РФ «Нарушение правил пребывания в Российской Федерации иностранных граждан» и «Нарушение трудового законодательства»,

Представители завода заявили, что усилили меры безопасности. Предприятие продолжает работать в обычном режиме, «заказчик исправно оплачивает работу подрядчиков». Об этом написало РИА «Новости».

Сейчас стройплощадка оцеплена и находится под контролем полиции. Туда выехали следователи по особо важным делам и криминалисты. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по региону. Также там проходит доследственная проверка.

«В ходе проверки будет изучена бухгалтерская документация на предмет наличия задолженности и принято процессуальное решение», — добавили в региональном ведомстве.

Реакция представителей Узбекистана в России

«Посольство Узбекистана в России взяло на контроль инцидент с участием граждан Республики Узбекистан, имевший место 13 июля 2020 года во временном вахтовом городке компании Renaissance Heavy Industries в Свободненском районе Амурской области Российской Федерации», — сказано в сообщении дипведомства Узбекистана в РФ в Facebook.

Дипломаты находятся на связи с МВД и другими российскими уполномоченными органами. В Амурскую область отправился генконсул посольства. Он выяснит все обстоятельства случившегося и будет защищать права и интересы граждан Узбекистана.

Как уточнил «Интерфакс», в строительстве ГПЗ участвуют около 30 тысяч человек. Амурский газоперерабатывающий завод должен стать одним из самых больших в мире предприятий в этой области.