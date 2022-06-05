Погромам на Манежке 20 лет. Почему они стали возможны тогда, но исключены сейчас

В этом году исполняется 20 лет беспорядкам на Манежной площади. Там 9 июня 2002 года собрались болельщики нашей сборной по футболу, которая потерпела поражение от команды Японии. После проигрыша в центре города начались погромы, один человек погиб, более сотни пострадали. Мы решили вспомнить, что происходило в тот день в столице и проследить, как изменился подход в обеспечении безопасности спортивных мероприятий с того времени.

Россия проиграла Японии на чемпионате мира со счетом 0:1. После этого толпу охватила агрессия. Молодых людей подначивали провокаторы, вдобавок многие находились в нетрезвом состоянии. Продажу алкоголя никак не ограничивали, а сотрудников правоохранительных органов было откровенно недостаточно, чтобы как-то их сдержать.

В драках пострадали около сотни людей, один 17-летний молодой человек погиб. Участники беспорядков поджигали машины — всего полностью сгорело семь автомобилей, около 100 были перевернуты или разбиты. Среди них были и служебные машины милиции, один автомобиль скорой помощи. Кроме того, повреждения получили и несколько троллейбусов. Количество разбитых витрин перевалило за 270, во время погромов сломали десятки рекламных щитов, разбили семь автобусных остановок.

В списке пострадавших зданий, среди прочих, были Госдума, мэрия, гостиница «Москва», «Детский мир», театр им. Чехова. Вот такие итоги буйства после матча.

Безопасность на нуле

Член одной из следственных групп Леонид Чаленко ранее в интервью Sports.ru заявил, что никто не предпринял правильных мер для предупреждения подобных ситуаций, никто не посчитал, сколько нужно сотрудников, чтобы обеспечить безопасность.

«ОМОН вообще сидел на базе в Строгине и выдвинулся только оттуда, а можно было заранее перебросить его на Петровку и в случае необходимости выдвинуть оперативно. Но никто не перебросил, и сотрудников не хватало», — подчеркнул он.

Один из футбольных фанатов в беседе со Sport24 рассказал, что атмосфера по ходу игры сильно изменилась. У всех были большие надежды, болельщики ждали выхода команды из группы, а эта игра все чаяния перечеркнула. Он отметил, что многие высказывали мнения о том, что беспорядки были намеренной провокацией, однако, скорее всего, это было не совсем так.

Вряд ли кто-то мог организовать и координировать беспорядки, но провокаторы могли быть. Даже в случаях с бутылками — было такое ощущение, что левые люди начинали ими закидывать, а не сами фанаты. <…> Но, думаю, все-таки это было стихийно. футбольный фанат

И, к слову, о бутылках. Молодые люди могли свободно покупать алкоголь, в том числе и крепкий. Зрители могли спокойно проносить с собой спиртное на Манежную площадь.

Источник фото: РИА «Новости»

Алкогольное пиршество

Футбольный эксперт Андрей Малосолов в беседе с «360» рассказал, что происходившее можно сравнить с настоящим алкогольным пиршеством, и этот фактор, безусловно, внес лепту в эти события.

«Насколько я помню по итогам событий на Манежке были заключены под стражу ни один и ни два, а значительно больше людей. Были судебные процессы. и в основном это были люди, которые, скажем так, влились в этот хор безумия. Это была моя активная фанатская молодость, но опытным взглядом со стороны и я и многие мои коллеги и друзья подтвердили что все это дело затеяли не фанаты. Была совокупность факторов, была группа провокаторов, такая — шаблонно выглядящая. Была открыта продажа не только пива, но водки», — отметил он.

Источник фото: РИА «Новости»

Малосолов также указал на то, что пространство на Манежной площади не было огорожено ни кордоном безопасности, ни элементарными турникетами. То есть буквально толпа была предоставлена сама себе. Завести фанатов удалось, в том числе и благодаря тому, что сборная России выступила крайне плохо, это возбудило толпу, вывело людей на негативные эмоции. Он напомнил и о том, что на рекламном табло транслировался ролик из фильма «Большой Лебовски», где персонаж лупил битой по машине.

То есть сработала совокупность факторов. И, конечно, чудовищное алкогольное пиршество, которое по-другому не назовешь. Водка лилась буквально рекой. В итоге получились безобразнейшие беспорядки Александр Малосолов

Что произошло после этого? Очень быстро в России приняли закон об экстремизме, а трансляции футбола на больших экранах на улице поставили на паузу. С тех пор аналогичных по масштабу футбольных беспорядков в стране не было. Спортивные мероприятия организуют на высоком уровне, это в полной мере доказали и Чемпионат мира по футболу 2018 года и Евро-2020.

А что с Fan ID?

Тем не менее в 2021 году Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» в части внедрения системы идентификации зрителей. Другими словами, закон о Fan ID. Он вызвал многочисленные протесты и среди болельщиков, и среди спортивных экспертов.

Согласно закону, на определенные мероприятия, которые определяет кабмин, зритель может попасть с помощью «паспорта болельщика». Основанием для отказа в оформлении такой карты может стать, например, наличие данных о том, что болельщик или участник турнира ранее нарушал общественный порядок на спортивном мероприятии, в том числе за пределами России. В связи с этим возникает вопрос — может быть, критикуемый документ должен помочь в усилении безопасности и предотвращать такие события, как погромы на Манежке?

Источник фото: РИА «Новости»

Малосолов с таким предположением не согласился. По его мнению, никаких связи у этого закона с усилением безопасности нет и предупреждением каких-то актов насилия нет. Эксперт отметил, что с момента принятия документа прошло уже почти семь месяцев, но никто до сих пор так и не объяснил, для чего закон принимался, как он будет работать, где Fan ID можно получить, когда, на каких мероприятиях, какие будут критерии отбора или непредоставления этого документа.

«Никто ничего не понимает. Поэтому говорить о том, что этот закон будут способствовать усилению безопасности — это абсолютная чушь. Хотя бы потому что за последние 10 лет наш футбол, наш спорт, сама безопасность во время проведения соревнований усовершенствована настолько что каких-либо беспорядков серьезных драк все эти 10 лет не происходит», — подчеркнул собеседник «360».

Источник фото: РИА «Новости»

Апофеозом, по словам Малосолова, стал чемпионат мира по футболу в 2018 году, когда в Россию приехал огромное количество иностранных болельщиков из самых разных стран, и не произошло ровным счетом ни одного инцидента.

«Вот прошел второй этап чемпионата России, где не было ни одного хоть сколько-нибудь серьезного инцидента хотя этот закон еще не действует. вопрос — для чего все это принималось и для кого?» — заключил эксперт.