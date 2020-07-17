Квесты в погоне за богатством. Ювелир спрятал сокровища на миллион долларов и предложил найти их

Гонки за сокровищами

В связи с пандемией Джонни Перри был вынужден закрыть свой ювелирный магазин. Американец управлял им 23 года. Вместе с супругой он решил, что есть два способа распорядиться оставшимися драгоценностями: забрать с собой на пенсию или спрятать на территории штата и превратить свой отдых в приключение. Пара выбрала второй вариант.

«Дарить людям приключение — значит дарить им что-то, во что они снова смогут поверить. Ну, помимо этой чуши с коронавирусом», — заявил ювелир.

Четыре месяца супруги ездили по Мичигану и прятали сокровища у водопадов, в городах, в лесах и так далее. Правда, благотворительностью это не назовешь. Перри все же решили подзаработать на этом мероприятии, устроив гонки за драгоценностями.

На них пара планирует продавать билеты. Причем их будет ограниченное количество. Вместе с билетами участники состязания получат заготовленные Перри подсказки о нахождении клада. В украшения встроены GPS-маячки, так что организаторы узнают, если то или иное сокровище кому-то достанется. Первая гонка стартует 1 августа.

Смертельный клад

Они — не первые американцы, спрятавшие в стране клад. 87-летний американец Форрест Фенн рассказал в своих мемуарах «Страсть погони», что спрятал в Скалистых горах, недалеко от Санта-Фе, сундук с драгоценностями. Общая их стоимость — два миллиона долларов. Среди них золотые самородки, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, старинные монеты.

Данные о месте клада миллионер зашифровал в стихах. По словам коллекционера, 65 тысяч человек уже пытались найти сокровища. В погоне за ними как минимум пять искателей погибли. Так, 53-летний Джефф Мерфи сорвался со 152-метровой скалы и разбился. При этом сам Фенн заявил, что до его сокровищ сможет добраться даже пожилой человек. Клад все-таки нашли в начале июня.