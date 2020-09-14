Погоня за реновацией. Почему на стройках в Москве все чаще случаются пожары и обрушения

За последние недели сразу несколько происшествий случилось на строительных объектах ГК «ПИК». Вечером 27 августа рухнули перекрытия дома во владении 76 на Нижегородской улице, а 2 сентября горел фасад дома на 15-й Парковой улице. В целом эксперты отмечают, что при строительстве домов по программе реновации застройщики делают упор на скорости, а не на качестве — и это может приводить к происшествиям.

Пожар и обрушение

2 сентября на 15-й Парковой улице, на придомовой территории дома 27, произошло возгорание мусора. Из-за этого фасад покрылся копотью. По словам очевидицы Натальи Сычевой, ночью рабочие пытались очистить гарь, но не особенно преуспели.

Председатель РОО «Общественный градостроительный совет» Максим Козловский в разговоре с «360» заметил, что пожар вроде того, что был на 15-й Парковой улице, обычно происходят из-за банальных нарушений техники безопасности.

В последнее время, по его мнению, стройки потеряли в квалифицированном персонале. Причем как в инженерном, так и в рабочем составе. Поэтому пожары на стройках сейчас не редкость. Как правило, пресс-службы застройщиков говорят о возгораниях строительного мусора. По сведениям общественников, это материалы, из которых строят дома. Некоторые пожары, как тот, что случился на 15-й Парковой, создают угрозу здоровью жителям близлежащих домов.

«Какие-то элементы фасада горели, которые очень токсичные. Потому что сайт Breathe.Moscow зарегистрировал скачок вредных веществ с превышением ПДК в шесть или семь раз. А датчик этой системы находится на 13-й Парковой», — пояснил общественник.

А 27 августа рухнули перекрытия в строящемся 234-квартирном доме во владении 76 на Нижегородской улице.

«Любой инженер по фото определит, что упала опалубка. Бетон не набрал достаточной прочности, и сама опалубка была недостаточно жесткой конструкции. Из-за этого все и упало. Это опять-таки к слову о квалификации рабочих», — объяснил Козловский.

Компания очень ответственно подходит к подобным инцидентам и требует неукоснительного выполнения всех правил техники безопасности, заявили «360» в пресс-службе ГК «ПИК». При возникновении подобных случаев незамедлительно проводят тщательное расследование, чтобы выяснить причины и найти виновных. Сотрудника, который нарушил технику безопасности, привлекают к ответственности, а сотрудничество с подрядной организацией, проводившей работы, приостанавливают.

«Возгорание фасада дома по адресу: 15-я Парковая, 27, возникло в результате попадания искры от болгарки. Пожар был быстро потушен прибывшими пожарными. Пострадавших, благодаря серьезным мерам безопасности, которых придерживается компания на всех своих рабочих площадках, нет. Все работы по устранению поврежденных элементов были проведены», — сообщил представитель группы компаний.

За комментарием по поводу обрушения на Нижегородской улице пресс-служба рекомендовала обратиться в столичный Фонд реновации. К моменту публикации на запрос «360» в организации не ответили.

Быстрая стройка

Козловский обратил внимание, что нередко при создании проекта специалисты опираются на геологические изыскания прошлых лет — старые и архивные. Из-за этого дома могут строить на обводненных грунтах.

«Торопятся, очень сильно торопятся. Не проведя в достаточной мере геологических изысканий, приходят на площадку. При этом неверно оценивается зона влияния нового строительства — это очень серьезный и важный параметр. Из-за этого страдает окружающая застройка», — сказал общественник.

Под расположенными рядом со стройками жилыми домами происходят подвижки грунта, из-за чего строения приходят в аварийное состояние: проседает фундамент, стены трескаются. А из-за смещения несущих стен по высоте возникают проблемы с лифтами. Вторая проблема некачественного проектирования — потопы. Например, он указал на ошибки в ливневой канализации в ЖК Green Park и «Мещерский лес» — жители жаловалось, что во время летних дождей там затапливало подъезды.

«Нет должного контроля, все идет в спешке — быстрей, быстрей, быстрей освоить деньги. В основном этим страдают дома по программе реновации, потому что они финансируются сейчас из бюджета», — добавил Козловский.

Жесткие наказания для застройщиков

ГК «ПИК» — крупный столичный строительный монополист, заявил «360» депутат Мосгордумы Сергей Митрохин. По его словам, заказы компания получает фактически без проведения реальных конкурсов. Депутат считает, что от этого страдает качество, ведь новые заказы, а значит, и доходы, от него не зависят. По мнению парламентария, застройщик заинтересован в скорейшем получении прибыли — этим грешат и другие компании.

23 июля на территории владения 9А по улице Ефремова рухнул строительный кран компании «ТехноМед-19». По чистой случайности он не упал на расположенные рядом пятиэтажки. Во владении 11 на Звенигородском шоссе 11 августа рухнул стилобат — цокольный этаж, объединяющий несколько зданий застройщика Eleven под бутики.

«Все чаще и чаще стали игнорировать данные геологии. Экспертизы геоосновы эти все либо полупрофессиональные, либо просто фиктивные. На это просто плюют и застройщики, и чиновники, и организации, которые часто изготавливают эти экспертизы», — добавил Митрохин.

По словам парламентария, все это свидетельствует, что нормы безопасности на стройках соблюдают недостаточно строго. Митрохин не исключил, что после завершения строительства в таких домах могут выявиться серьезные недостатки — вплоть до обрушения готовых зданий. При этом штрафы, которые платят за нарушения норм безопасности, он считает недостаточными.

«Фактически эти штрафы заранее закладывают в смету строительства. Мне кажется, нужны более жесткие наказания — вплоть до отзыва права заниматься строительной деятельностью при повторении несколько раз таких историй. Тот же ПИК за нарушения должен лишаться права заниматься строительной деятельностью. Штрафы надо повышать для этого. Но для крупных компаний, как ПИК, любой штраф — это копейки, нужны более жесткие меры наказания за такую вот халатность», — заключил Митрохин.