Всемирная организация здравоохранения выступила против поголовной вакцинации детей и подростков от коронавируса. Эксперты решили, что эти возрастные группы не нуждаются в препарате, так как и без того легче переносят болезнь. Российские медики воздержались от таких резких заявлений. Они отметили, что дети тоже часто нелегко переносят COVID-19, да и уровень смертности среди них не низкий.

ВОЗ против поголовной вакцинации детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков от коронавируса. По мнению экспертов организации, представители этой возрастной категории крайне редко тяжело переносят COVID-19. Тем временем в некоторых странах без вакцины остаются люди, находящиеся в группе высокого риска. Об этом заявили по итогам заседания Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (SAGE).

«В настоящее время ВОЗ не рекомендует проводить поголовную вакцинацию детей и подростков, поскольку бремя тяжелых заболеваний в этих возрастных группах невелико, а высокий охват вакцинацией групп, подверженных наибольшему риску тяжелых заболеваний, еще не достигнут во всех странах», — процитировало заявление РИА «Новости».

Защита для детей

Многие российские врачи придерживаются другой точки зрения. Так, вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в разговоре с «360» заявил, что вакцинировать детей все же стоит. Он считает это большим вкладом в борьбу с пандемией.

«Здесь нужно думать не только о том, защищает ли вакцина детей от коронавируса. Она защищает. Действительно, уровень заболеваемости там не такой высокий, а главное, опасное, тяжелое течение болезни попадается редко. Но дети являются активными переносчиками вируса. Поэтому, конечно, их лучше вакцинировать», — подчеркнул вирусолог.

Он отметил, что детские вакцины те же самые, что и у взрослых. Лишь доза меньше. Так что речь идет о небольшом расходе препаратов.

Менее категорична в своих высказываниях педиатр Центра естественного развития и здоровья ребенка Елена Кешишян. Она отметила, что у нее нет четкого ответа на вопрос, надо ли поголовно вакцинировать детей и подростков.

«Все очень зависит от того, какую именно вакцину вводят, а также от того, какой объем вводят. Никаких побочных явлений, рисков при вакцинации детей. <…> Это такое же обсуждение, как и любой другой детской вакцины», — пояснила врач.

При этом то, что дети переносят COVID-19 легче взрослых, не является поводом для того, чтобы их не вакцинировать, считает Кешишян. Она напомнила, что ежегодно молодежь прививают от гриппа. Тем временем от него умирает не так много людей. Но часто болеют тяжело.

«Однозначного ответа нет», — подчеркнула врач.

Распределение вакцин между странами

Схожую точку зрения высказал и врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский. По его словам, истина всегда находится где-то посередине. Эксперты ВОЗ, уверен он, озабочены ситуацией с COVID-19 во всем мире. И в таких масштабах они видят сильный перекос среди стран с высоким и низким уровнями вакцинации.

«В странах с недостатком ресурсов, выделяемых на системы здравоохранения, естественно, доля вакцинированных крайне низкая. Поэтому в свое время эксперты ВОЗ и не приветствовали решение многих властей о ревакцинации. <…> Мне кажется, основная бдительная мотивация была именно в том, чтобы распределить имеющиеся ресурсы на другие страны», — пояснил Вознесенский.

Правда, отметил он, можно понять и власти государств, которые видят, что среди заболевших есть и несовершеннолетние. Дети и подростки в общей массе болеют тяжело, и смертность среди них тоже не такая и низкая. Если есть препарат, который безопасен для этих возрастных категорий, то есть смысл рассмотреть поголовную вакцинацию.

Вакцинация от коронавируса в России

Минздрав России 20 декабря включил прививку от коронавируса в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. К приоритету первого уровня в ведомстве отнесли россиян старше 60 лет, медработников, сотрудников соцобслуживания и образования, лиц с хроническими болезнями и жителей городов-миллионников.

Глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко заявил, что подростков от коронавируса будут прививать исключительно на добровольной основе. По его словам, укол будут делать по письменному заявлению родителей.