Врач призвал быть внимательнее из-за погодных качелей. В особой опасности дачники

Московский регион немного лихорадит: то льют дожди, то опять светит жаркое солнце, а на следующей неделе и вовсе обещают похолодание. Из-за этого многие могут почувствовать себя вялыми или даже заметить более серьезные симптомы. Чтобы пережить колебания погоды с наименьшими потерями, нужно быть внимательнее с едой и напитками, а еще не перенапрягаться на даче.

Погода на неделю

Вчерашние дожди дали москвичам короткую передышку от непреходящей жары. Во второй половине дня температура понизилась до +22…+25 градусов.

«Эти дожди не остудили общую тенденцию к сохранению жаркой погоды, потому что и сегодня, и в выходные температура в городе превысит отметку +30 градусов. В первой половине понедельника воздух успеет прогреться до +30…+31 градуса», — рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Во второй половине понедельника придет холодный атмосферный фронт, который проявит себя ливнями, грозами. Также возможен град и усиление ветра. В результате станет поступать более прохладный воздух. Во вторник, 20 июля, температура прогреется до +23…+28 градусов, в конце недели ночью будет +12…+17 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +21…+26 градусов.

«Начиная со среды и до конца следующей недели существенных осадков не ожидается. Основная порция дождей выльется за сегодня, выходные. Повсеместно дожди пройдут после 19-го числа», — объяснила синоптик.

Как облегчить свое состояние

Переносимость жары зависит от состояния организма конкретного человека и от его индивидуальных особенностей, объяснил врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Кто-то легче переносит жару, кто-то легче переносит холод. На восприятие жары могут влиять вес, возраст, пол, наличие заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной, а также болезни почек», — рассказал он «360».

По его словам, в жару плохо себя почувствовать может любой, если не будет соблюдать элементарные правила профилактики. Находясь под солнечными лучами, нужно носить светлый головной убор, пользоваться солнцезащитным кремом и избегать чрезмерных физических нагрузок. Как правило, хуже всего переносят жару люди, имеющие проблемы с перепадами артериального давления, потому что вместе с потом они теряют соли и микроэлементы, участвующие в работе сердца и других органов.

Чтобы облегчить свое состояние, врач посоветовал избегать физической активности. Но эту рекомендацию чаще всего игнорируют дачники.

«Пить прохладную, подчеркиваю, прохладную, а не холодную и не ледяную воду. Допускается протирать шею, виски и верхнюю часть груди влажными салфетками, чтобы избавиться от пота и немного остудить организм. Не переусердствовать с употреблением коктейлей и мороженым», — отметил эксперт.

Шунков добавил, что в жару очень легко застудить горло и заработать бронхит, если злоупотреблять холодными напитками и продуктами. В такую погоду желательно облегчить свой рацион, больше употреблять овощей и меньше углеводов. Кроме того, лучше отказаться от сладких газированных напитков.

Влияние алкоголя на организм

«Люди ошибочно полагают, что спиртное помогает охладиться. На деле же происходит обратное. Во-первых, алкоголь, попав в организм, способствует повышению продукции тепла в организме, а также наносит удар по самым чувствительным для жары органам — сердцу, в первую очередь», — предупредил врач.

Он пояснил, что пьющий человек чаще ходит в туалет, сильнее потеет и теряет много полезной жидкости. А еще у него густеет кровь, что может спровоцировать остановку сердца даже у здорового человека. Жара в сочетании с алкоголем, по словам Шункова, ускоряет обмен веществ, из-за чего при небольших дозах спиртного человек быстрее пьянеет.