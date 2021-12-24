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    24 декабря 2021, 17:02

    Летающие крыши и падающие елки. Погода в Норильске вновь оказалась сильнее людей

    В Норильске мощные порывы ветра сносят людей с ног

    Сабина Абубекирова

    В Норильске продолжает бушевать плохая погода. В Сети завирусилось видео, в котором горожан сносят мощные порывы ветра. Перед метелью не устояла даже новогодняя елка. За последние несколько лет для жителей Норильска такие погодные коллапсы стали нормой.

    Летающие крыши и падающие елки. Погода в Норильске вновь оказалась сильнее людей

    Метель захватила город

    Ветра не дают покоя жителям Норильска с начала декабря. Например, 9 декабря 120 человек стали заложниками городского центра культуры из-за сильной метели. Как сообщал ТАСС, в городе бушевал ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, а где-то достигал и 27. Из-за этого видимость была нулевой, а местные власти закрыли дорогу Норильск — Кайеркан (часть города) — аэропорт Алыкель. Из-за этого 120 человек не смогли попасть в Кайеркан и остались ночевать в центре культуры. Там их снабдили водой и чаем.

    Успокаиваться ветра, похоже, не собираются, ведь в городе с 22 декабря стоит штормовое предупреждение. Порывы достигают 12 метров в секунду, а температура опустилась до -16 градусов. В некоторых частях города натиска погоды не выдержали крыши домов, поэтому в воздухе летали металлические листы. Черная пурга смогла в буквальном смысле сломить новогоднюю елку в городе. Труба не выдержала натиска ветра и сломалась до болтов.

    «Искусственная елка упала в новогоднем городке в Оганере. За выходные подрядчик все восстановит», — пообещали в мэрии.

    Порывы ветра настолько сильные, что автобусам приходится ездить между районами Норильска в сопровождении тяжелой техники. Людям приходится еще тяжелее.

    В целях безопасности ученикам второй смены разрешили не ходить на занятия.

    Повышенная норма осадков

    Для жителей Норильска такие погодные условия уже стали чем-то привычным и вряд ли сравнятся с тем, что было в ноябре 2020 года. Тогда на город выпало 194% осадков от месячной нормы. Сугробы достигали высоты нескольких метров, погребая под собой машины и даже двери подъездов.

    Людям приходилось откапывать свои автомобили, а в соцсетях появлялись кадры изнутри квартир, где за окном можно было разглядеть только завалы снега.

    Источник: https://www.instagram.com/p/CINfiQrlTK2/

    В целях безопасности школьникам разрешили не посещать учебные заведения. Снегопад шел без перерыва пять дней.

    А в начале декабря погода настолько испортилась, что власти были вынуждены закрыть местный аэропорт.

    «Норильск встречает счастливых горожан. Говорят, аэропорт уже закрыли, в городе три метра снега», — написал тогда пользователь Twitter, поделившись видео с людьми, выходящими из самолета.

    Порывы ветра в городе достигали 25-30 метров в секунду, а температура в некоторые дни падала ниже отметки в -30 градусов.

    Автобус с холодком

    В декабре 2019 года обстановка в Норильске ничем не отличалась от 2020 и 2021 годов. Все те же сугробы, порывы ветра до 30 метров в секунду, задержки рейсов и бесконечные попытки добраться домой сквозь пургу. Например, один пользователь выложил видео, в котором парень пробирается вперед сквозь метель и сугробы, доходящие ему до середины туловища.

    Впрочем, самой запоминающейся историей в том году стала поездка жителей на автобусе со сломанной форточкой. Пассажиров и сам салон замело снегом.

    Как писало РИА «Новости», некоторые пользователи под видео заявляли, что для Норильска это стандартная ситуация. Однако в Сети больше подобные видео не появлялись, а в мэрии оправдались тем, что форточка была неисправна.