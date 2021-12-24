Летающие крыши и падающие елки. Погода в Норильске вновь оказалась сильнее людей

В Норильске продолжает бушевать плохая погода. В Сети завирусилось видео, в котором горожан сносят мощные порывы ветра. Перед метелью не устояла даже новогодняя елка. За последние несколько лет для жителей Норильска такие погодные коллапсы стали нормой.

Метель захватила город

Ветра не дают покоя жителям Норильска с начала декабря. Например, 9 декабря 120 человек стали заложниками городского центра культуры из-за сильной метели. Как сообщал ТАСС, в городе бушевал ветер со скоростью 15-20 метров в секунду, а где-то достигал и 27. Из-за этого видимость была нулевой, а местные власти закрыли дорогу Норильск — Кайеркан (часть города) — аэропорт Алыкель. Из-за этого 120 человек не смогли попасть в Кайеркан и остались ночевать в центре культуры. Там их снабдили водой и чаем.

Успокаиваться ветра, похоже, не собираются, ведь в городе с 22 декабря стоит штормовое предупреждение. Порывы достигают 12 метров в секунду, а температура опустилась до -16 градусов. В некоторых частях города натиска погоды не выдержали крыши домов, поэтому в воздухе летали металлические листы. Черная пурга смогла в буквальном смысле сломить новогоднюю елку в городе. Труба не выдержала натиска ветра и сломалась до болтов.

«Искусственная елка упала в новогоднем городке в Оганере. За выходные подрядчик все восстановит», — пообещали в мэрии.

Порывы ветра настолько сильные, что автобусам приходится ездить между районами Норильска в сопровождении тяжелой техники. Людям приходится еще тяжелее.

В целях безопасности ученикам второй смены разрешили не ходить на занятия.

Повышенная норма осадков

Для жителей Норильска такие погодные условия уже стали чем-то привычным и вряд ли сравнятся с тем, что было в ноябре 2020 года. Тогда на город выпало 194% осадков от месячной нормы. Сугробы достигали высоты нескольких метров, погребая под собой машины и даже двери подъездов.

Людям приходилось откапывать свои автомобили, а в соцсетях появлялись кадры изнутри квартир, где за окном можно было разглядеть только завалы снега.

Источник: https://www.instagram.com/p/CINfiQrlTK2/

В целях безопасности школьникам разрешили не посещать учебные заведения. Снегопад шел без перерыва пять дней.

А в начале декабря погода настолько испортилась, что власти были вынуждены закрыть местный аэропорт.

«Норильск встречает счастливых горожан. Говорят, аэропорт уже закрыли, в городе три метра снега», — написал тогда пользователь Twitter, поделившись видео с людьми, выходящими из самолета.

Порывы ветра в городе достигали 25-30 метров в секунду, а температура в некоторые дни падала ниже отметки в -30 градусов.

Автобус с холодком

В декабре 2019 года обстановка в Норильске ничем не отличалась от 2020 и 2021 годов. Все те же сугробы, порывы ветра до 30 метров в секунду, задержки рейсов и бесконечные попытки добраться домой сквозь пургу. Например, один пользователь выложил видео, в котором парень пробирается вперед сквозь метель и сугробы, доходящие ему до середины туловища.

Впрочем, самой запоминающейся историей в том году стала поездка жителей на автобусе со сломанной форточкой. Пассажиров и сам салон замело снегом.

Как писало РИА «Новости», некоторые пользователи под видео заявляли, что для Норильска это стандартная ситуация. Однако в Сети больше подобные видео не появлялись, а в мэрии оправдались тем, что форточка была неисправна.