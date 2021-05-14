Солнечная погода придет в столицу. Вместе с ней могут обостриться болезни

Москвичей ждет жаркая июльская погода уже на следующей неделе. Если для одних такая погода будет приятным летним сюрпризом, то у других она может обострить заболевания. Специалисты советуют соблюдать водный баланс, не налегать на калорийную еду и избегать солнца.

Уже на следующей неделе в Москве ожидается жаркая июльская погода. Температура будет выше климатической нормы семь-восемь градусов, а заметных осадков не прогнозируют.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, жаркая погода ожидается уже в конце этой недели. Следующая же порадует москвичей июльскими температурами от +23 до +28 градусов. Ночью воздух будет прогреваться до +16 градусов.

Метеоролог также отметил, что заметных осадков в начале недели не будет, но про дожди не стоит забывать.

Защита от солнца

Такая перемена температуры может отразиться на здоровье жителей мегаполисов, особенно если они уже страдают какими-то заболеваниями. Главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко объяснила «360», что при повышении температуры страдают все, у кого уже нарушены механизмы терморегуляции, и те, кто в силу возраста не может адекватно воспринимать колебания температуры. Среди них есть маленькие дети, пожилые и хроники.

В первую очередь жара затронет тех, у кого сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с эндокринной системой. Для них может потребоваться корректировка базовых препаратов и более дисциплинированное отношение к организму Татьяна Романенко.

Если же такие люди уезжают на дачу, то они должны иметь при себе прибор для измерения давления и лекарства для первой помощи.

Врач призвала быть осторожными людей с сахарным диабетом и ожирением. Она напомнила, что в такие дни им нужно быть внимательными к соблюдению питьевого и пищевого режимов.

Для того, чтобы безболезненно перенести жаркую погоду, Романенко порекомендовала соблюдать питьевой режим, носить головной убор и снижать калорийность пищи, поскольку высококалорийная еда может привести к перегреву организма.

«Гулять стоит до 10:00 или 11:00. Обязательно с головным убором, предпочтительнее светлого тона. Одежда должна быть дышащей. Если же вы идете загорать, то нужно нанести солнцезащитный крем», — добавила Романенко.

И хотя до сих пор нет точной установленной нормы воды, которую нужно выпить за день, врач рекомендовала употреблять от 1,5 до 2 литров. Но если у человека патология почек или сердечная недостаточность, то количество жидкости стоит ограничить. По ее мнению, во время таких погодных перепадов всем точно не стоит налегать на кофе или алкоголь.

Ближайший прогноз

Длительной жары не предвидится. По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, в ближайшие дни стоит ожидать облачную погоду с прояснениями, а переменная облачность ждет жителей столицы в воскресенье.

«В течение ближайших пяти дней будут кратковременные дожди, не исключены и грозы в отдельные дни», — добавила Позднякова.

Она отметила, что дневная температура в Москве будет колебаться от +22 до +24 градусов, а в области от +17 до +22. Влажность воздуха также будет повышена, а уже после субботы в дневные часы возможны кратковременные дожди с грозой.