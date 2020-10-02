Окно убило россиянина в отеле Турции. Семья боится, что реальную причину смерти скроют

Житель Татарстана погиб на отдыхе в Турции, куда он приехал с женой и дочерью. Семья уверена, что в смерти мужчины виноваты сотрудники отеля, которые не предупредили о неисправном окне в номере. Сейчас родственники погибшего боятся, что реальную причину смерти смогут замять, а на независимую экспертизу на родине они не надеются — тело могут просто не довезти.

Падающее окно

Житель поселка городского типа Камские Поляны в Татарстане отдыхал в Турции с семьей — женой и взрослой дочерью. Они заселились пятизвездочный отель Victory Be Mine, в номер в мансарде. Одно из окон в нем оказалось неисправным.

Дочь погибшего рассказала изданию НТР 24 о том, что они с матерью ушли на вечернее мероприятие в отеле, а 58-летний отец остался в номере один. Сын погибшего Ильнар уточнил в разговоре с «360», что отец решил посмотреть шоу из окна, так как амфитеатр находился в поле зрения.

Фото предоставлено сыном погибшего Ильнаром

«Мы узнали со слов очевидцев, соседей, что где-то в 22:15 в отеле произошел сбой и все окна такого типа закрылись», — сказал мужчина.

По его словам, у семьи уже есть несколько видеообращений от других постояльцев отеля, которые успели заснять самопроизвольное закрытие окон в тот день.

«Папа в этот момент был в окне — шоу, музыка, видимо, не услышал, как оно начало опускаться. Окно шириной примерно 1,2 метра и высотой до потолка. Стеклопакет в металлической облицовке, рама металлическая. Оно начало его сдавливать, он, видимо, ничего сделать не успел — его в тиски взяло между подоконником и этим окном, прижало в области сонной артерии и грудной клетки», — объяснил Ильнар.

Без помощи администрации

Около 22:30 представление закончилось и женщины вернулись в номер. По словам Ильнара, они сразу вызвали врача, который находился в отеле. Он высвободил мужчину и пытался оказать первую помощь, но было уже поздно. Криминалистам, приехавшим на место к полуночи, осталось только констатировать смерть.

Представители отеля, по словам дочери, отказались помогать семье, а руководство заведения на встречу не явилось, прислав вместо себя менеджера. Сын погибшего подтвердил, что никто из администрации на контакт не пошел.

Тело погибшего мужчины должны доставить одним из ближайших рейсов в Казань, где его встретит сын. Расходы оплатит страховая компания. Однако семья боится, что ответственные за смерть мужчины останутся без наказания. Чтобы доказать, что гибель произошла по вине отеля, нужны адвокат и немалые деньги.

Мы узнали, что в Турции это все расследуется спустя рукава, нам посоветовали нанять русскоговорящего адвоката, он стоит 150 тысяч рублей. Он уже должен помогать жандарму, подталкивать прокурора, следствие Ильнар сын погибшего.

Родственники утверждают, что результатов вскрытия и экспертизы им придется ждать от шести до девяти месяцев. По словам адвоката Тимура Маршани, такая практика обычна. Через полгода следствие обнародует официальную версию гибели мужчины, которая будет основываться на результатах вскрытия. Сами эти результаты, уверен адвокат, будут готовы в течение двух недель.

«Здесь сделали вскрытие, но результаты будут готовы только через полгода. У нас непростой случай — он же умер не своей смертью, а в результате несчастного случая по вине руководства отеля, поэтому мы будем делать повторное вскрытие в России», — объяснила дочь погибшего.

Ильнар добавил, что в справке о смерти и вскрытии, которую выдали женщинам, указано, что «причина смерти устанавливается». В российском консульстве помогать семье тоже отказались, посоветовав написать заявление на отель в жандармерию.

Что делать?

Дочь погибшего также рассказала, что в Турции тело ее отца хотят забальзамировать перед отправкой на родину. Из-за этого, по мнению девушки, российская экспертиза может не определить истинную причину смерти.

Сейчас основная сложность будет в том, что тело будет забальзамировано, соответственно, 60-70% материала будут повреждены, которые могли бы показать какие-то более или менее достоверные сведения Ильнар сын погибшего.

При этом Тимур Маршани рассказал «360», что по закону турецкая сторона не имеет права проводить процедуру бальзамирования без согласия родственников — она строго добровольная.

«Принудительно бальзамировать не могут, только при условии того, что есть вероятность разложения трупа, если условия не позволяют заморозить тело. Но в морге происходит заморозка, тело размораживается в течение суток — за это время его можно 10 раз транспортировать в Россию», — уверен адвокат.

По словам Ильнара, тело уже отправили из Антальи в Стамбул, а семью их адвокат о добровольности бальзамирования не предупредил.

Женщины вернутся в Россию чуть позднее, тем рейсом, который был запланирован изначально. За это время, по словам адвоката, им придется собрать все документы от турецкой стороны, которые официально фиксируют несчастный случай. Это поможет не только получить страховку, но и, возможно, провести расследование в России. Следком РФ может возбудить уголовное дело и начать расследование преступления, совершенного на территории Турции в отношении россиянина, объяснил Маршани. Именно для этого семья хочет провести повторную экспертизу.

Сейчас семья погибшего начала сбор средств — несмотря на то, что транспортировку тела в Россию оплатит страховая компания, расходы на похороны, экспертизы и адвокатов будут немалыми.