Погасшее пламя. Осквернение подростками памятников связали с детством их родителей

Российские подростки потушили Вечный огонь, на этот раз пострадал памятник в Санкт-Петербурге. Подобные случаи уже стали привычной частью новостей, ведь дети уверены в своей безнаказанности. Психологи считают, что подобный вандализм — проблема всего общества в целом и эхо 90-х годов.

Полиция получила сигнал о том, что в Верхнем парке города Красное Село кто-то потушил пламя Вечного огня, 22 марта. Информацию передали в специализированную службу, сотрудники которой довольно быстро восстановили горение пламени.

С помощью камер полицейские выяснили, что двое подростков целенаправленно потушили огонь и скрылись. Сейчас их разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказал «360» руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Привычный вандализм

Это далеко не первый случай вандализма с Вечным огнем, который совершают российские подростки. В том же красносельском парке в декабре 2020 года мемориальное пламя потушили две школьницы. В центре Санкт-Петербурга, на Марсовом поле, Вечный огонь забросали снегом зимой прошлого года и в нынешнем феврале.

В Тольятти в феврале и марте этого года хулиганы трижды тушили Вечный огонь с помощью петард и снега. А в Оренбурге дети забрасывали пламя снежками и вовсе под надзором родной матери. Были случаи, когда подростки жарили на Вечном огне сосиски и курицу.

Достается и другим монументам. Совсем недавно в Татарстане подростки подожгли памятник Воину-Освободителю.

А в Оренбурге юноша с друзьями вооружился молотком и разбил гранитную плиту на основании памятника Юрию Гагарину.

Источник фото: телеканал «360»

Обычно все ограничивается профилактическими беседами и штрафами родителей.

Проблема общества

Подобные происшествия — проблема в большей степени не подросткового возраста, а морали общества. Об этом в разговоре с «360» заявила социальный психолог Марина Солдатенкова.

«Здесь в основе мораль действия. Одно дело „смогу не смогу прыгнуть с моста“, а другое дело — погасить Вечный огонь. Наши дети очень хорошо знают свои права, изучают их в школе, но совершенно не знают о своей ответственности. А она ведь идет параллельно с правами. Права и обязанности», — пояснила психолог в беседе с «360».

И в связи с этим возникают проблемы вакуума, незнания закона, уточнила Солдатенкова. Современные дети не знают, что должны отвечать за то или иное действие, даже если они несовершеннолетние.

Ответственность за вандализм

«В первую очередь ответственность лежит на взрослых — на семье как первичном институте социализации, на образовательных учреждениях — детском саду и школе. В последнее время общество стало очень толерантно к таким вещам: не обсуждают, не осуждают, не разбирают эти факты», — сказала Солдатенкова.

Психолог также отметила, что в силу возраста подростков они не могут быть привлечены к уголовной ответственности, а их родителей наказывают административной.

Эти родители, отметила Солдатенкова, — поколение 90-х годов, когда как раз был вакуум в воспитательных процессах.

«В воспитании как в процессе существуют не только методы поощрения, но и методы наказания. Его формы могут быть приемлемые или неприемлемые, но само наказание в воспитании еще никто не отменял. Невозможно воспитать полноценного гражданина без наличия определенных ценностей. И если мы хотим построить моральное и ответственное общество, то стоит помнить, что ценности зарождаются благодаря воспитательным процессам», — сказала психолог.