Поездки на пляж и британский «беглый куст». Режим самоизоляции нарушают не только в России

Главный санитарный врач Шотландии Кэтрин Калдервуд тоже заскучала по свободе и отправилась с семьей на пляж. И все бы ничего, но таблоид The Sun опубликовал снимки высокопоставленного медика на отдыхе в более часа езды на машине от дома, который находится в Эдинбурге. Легкомыслие стоило Калдервуд должности.

При этом доктор была лицом кампании правительства Шотландии, призывавшей граждан не покидать дома без необходимости в целях борьбы с пандемией. Врач появлялась с этим посланием в роликах и даже выступала перед прессой рядом с Первым министром Шотландии Николой Стерджен.

«Я не следовала советам, которые даю другим, мне действительно жаль. То, что я сделала, было неправильно. Мне очень жаль», — заявила Калдервуд.

Если так себя ведут те, кто якобы подает пример, чего ждать от обычных граждан. Так британец в течение трех дней разгуливал по улице, не взирая на изоляцию, введенную из-за COVID-19. Продержаться так долго мужчине помогла смекалка. Он наряжался в костюм дерева и перебежками передвигался по району.

Проделки умника засняли жители соседнего дома и опубликовали ролики в TikTok. Однажды ушлого жителя Великобритании заметили в компании двух «мусорных мешков». Предположительно это были дети. Как наказали и наказали ли «куст» правоохранители, неизвестно.

А вот в Индии с нарушителями не церемонятся. Полицейские выбрали весьма действенный способ борьбы с теми, кто не хочет спасать мир лежа на диване. Несоблюдающих карантин заставляют отжиматься или приседать. Некоторых — даже избивают дубинками. Правда, есть в Индии и традиционные наказания — штрафы и аресты.

Россияне тоже не отстают от иностранцев. Не все ответственно соблюдают режим изоляции. Полиция с начала действия ограничений составила более 160 административных протоколов на нарушителей карантина в Москве. Об этом в понедельник сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Владимир Васенин. Он отметил, что речь идет о гражданах, которым выдали предписания о нахождении дома, но они его нарушили. На них оформили протоколы по статье 19.4 КоАП РФ