Поездка «за пулей». Нужен ли ДНР визит Зеленского?

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, возможно, боится встречи с главами ДНР и ЛНР из-за опасений получить пулю в спину. По мнению политологов, такой исход событий маловероятен. Эксперты отметили, что переговоры действительно могут стоить Зеленскому президентства, но они ему и самому неинтересны.

«Мы, со своей стороны, сделали максимум возможного. Я и [глава ЛНР] Леонид Пасечник предложили: хотите — на линии соприкосновения, в любой точке. Понимаем, [Зеленскому] страшно может быть. Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдет, а Зеленскому, вероятнее всего, может быть страшно получить выстрел в спину. Ситуация же доведена до того состояния, когда общество, особенно вот эти радикальные элементы, очень сильно подогрето», — передало слова Пушилина РИА «Новости».

Он отметил, что правильнее было бы поговорить с Донбассом, но из-за того, что его долгое время «расчеловечивали», это теперь кажется почти невозможной практикой.

«И, безусловно, если бы он (Зеленский — прим. ред.) пошел на этот шаг, ему стоило бы, наверное, опасаться получить, как я говорил, пулю в спину. Вопросов нет. С пониманием здесь относимся. Страшно — давайте другой формат. Давайте видеоконференции, давайте дебаты, причем публичные. Мы к этому готовы. Давайте поговорим, как дальше будем соседствовать, сосуществовать. Ну, республики есть уже, по факту есть», — продолжил глава республики.

По словам Пушилина, для того чтобы в республиках действительно был мир и люди не боялись находиться на линии соприкосновения, нужно следовать Минским соглашениям, идти на диалог и разговор, но Зеленский не идет. Ранее политик выражал готовность встретиться с украинским президентом на линии соприкосновения в Донбассе.

Проблема не в пуле

По словам политолога Наталии Елисеевой, объяснять поведение Зеленского пулей не совсем корректно, так как он уже был в Донбассе. Приезжал к украинским военным, находящимся непосредственно на боевых позициях.

«Говорить о том, что он боится именно того, что его там застрелят именно свои же, довольно сомнительно. Здесь речь идет не об этом», — отметила эксперт.

По ее словам, Зеленский просто не считает целесообразным приезжать в ДНР или ЛНР. У него есть определенная цель, на которую он опирается и исходя из которой рассчитывает свои действия. Например, если ему покажется целесообразным приезд в ДНР, чтобы продемонстрировать, что Россия условно не идет на переговоры, то он, конечно, приедет.

«Опять же, он поедет туда не встречаться с представителями ДНР и ЛНР. Он поедет по старой схеме, потому что встречаться с ДНР и ЛНР он не собирается, так же как и не собирался никто до него», — подчеркнула Елисеева.

У Украины есть четко сформированная позиция по этим республикам, и личные переговоры в двустороннем формате пока выглядят довольно сомнительно, потому что не имеют под собой никакого конструктива. Зеленский будет давить на одно, представители ДНР и ЛНР — на другое.

С одной стороны, Зеленскому пока просто нецелесообразно ехать в Донецк на переговоры, с другой — это может быть даже опасным. По мнению политолога и политтехнолога Василия Стоякина, Пушилин вряд ли имел в виду буквальный выстрел в спину, а, скорее всего, говорил фигурально. Речь шла о том, что на Украине есть очень много людей, выступающих принципиально против любого примирения с республиками Донбасса.

Поездка в Москву или Донецк вполне может оказаться для Зеленского поездкой в один конец. Пока он там будет вести переговоры, на Украине начнется майдан. Его, как и Януковича, объявят бросившим президентское место и поставят на его место кого-нибудь еще Василий Стоякин политолог и политтехнолог.

Нежелание идти на контакт и отказ давать ДНР и ЛНР хоть какую-то автономию — это не позиция Зеленского, политической элиты или украинских олигархов. Это позиция украинского народа.

«Зеленский в этом отношении действует как самый настоящий демократический политик. Он посмотрел на социологию и скорректировал свою позицию в соответствии с данными этой социологии», — сказал Стоякин.

Нужны переговоры

В самой ДНР Зеленского тоже не особо ждут. По мнению политолога, обе стороны не сильно стремятся к диалогу. Украинская сторона не собирается выполнять Минские соглашения. А ДНР и ЛНР даже на условиях более широкой автономии на самом деле не захотят возвращаться в состав Украины. Все говорят о переговорах, но в сущности для чего они нужны?

И несмотря на то, что на деле они не имеют смысла сейчас, в теории они нужны обеим сторонам. Стоякин отмечает: Украине необходимо восстановить территориальную целостность. Даже если в результате ее восстановления у Украины будет какой-то кусок, который находится с центром в федеративных или конфедеративных отношениях, это все равно восстановленная территориальная целостность с желто-синим флагом над зданием областной администрации в Донецке.

Еще один не менее важный момент — это прекращение войны. У жителей ДНР и ЛНР сейчас положение «не сахар».

Источник фото: РИА «Новости»

«Да, они получают российские паспорта, и это хороший выход для людей, но территория все равно, прямо скажем, не очень приспособлена для проживания. Они со всех сторон заблокированы. И экономическая, и социальная ситуация даже без относительных боевых действий очень сложная», — добавил политолог.

Возвращение в состав Украины, если та будет уважать их права, на самом деле не такой уж и плохой вариант. Однако это все теория, не имеющая никакого отношения к конкретным настроениям политиков и обычных граждан. А решают исход именно они.

Политолог Наталия Елисеева также отметила, что люди истощены войной. Речь идет о тлеющем конфликте, который длится уже несколько лет, с периодическими попытками перевести его в горящий. Зеленскому стоит приезжать в ДНР, только если он будет готов выполнить все Минские соглашения или пойдет на уступки, а этого не будет.

Однако некий свет в конце туннеля разглядеть можно. По словам собеседницы «360», определенные подвижки возможны, если встреча и диалог между Зеленским и Путиным действительно состоится.

«Понятно, что российская сторона обозначила, что не будет говорить по теме ДНР и ЛНР, потому что мы не участники конфликта. Но, так или иначе, если эта встреча состоится, то будет какой-то кулуарный разговор не под камеры, где будет затронута эта тема, потому что Зеленский не может не затронуть ее», — сказала Елисеева.

По ее словам, у Зеленского не хватит сил самостоятельно решить ситуацию. Европа и США в решении не заинтересованы. Им в принципе все равно, поэтому остается только Путин.

Пока ситуация выглядит так: если встреча состоится и будут какие-то переговоры — это хорошо. Если нет, то так и будет продолжаться тлеющий конфликт с непонятными заявлениями Зеленского, ведущими в никуда.