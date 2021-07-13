Поездка точно безопасна? К вакцинации таксистов возникли вопросы, а пострадать могут пассажиры

Таксистов и курьеров обязали прививаться от коронавируса, поскольку они взаимодействуют с большим количеством людей. До 15 июля водители должны пройти первый этап вакцинации, иначе их лишат заказов. По сообщением СМИ, вакцинировались только 10–15%, а санкций к таксистам ждать не стоит. Водители не согласны с этим.

Иностранных таксистов начали вакцинировать от коронавируса в 15 пунктах Подмосковья. Их вместе с курьерами начали прививать «Спутником Лайт». Кампания по вакцинации стартовала 12 июля.

По словам министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой, акция нацелена на то, чтобы вакцинацию прошли те категории иностранных граждан, которые взаимодействуют с большим числом людей по специфике профессии. В ближайшее время вакцинацию пройдут около 20 тысяч иностранных курьеров и таксистов.

Первый замминистра транспорта региона Анна Кротова заявила, что Подмосковье стало одним из первых регионов, который обеспечил возможность вакцинации таксистов-иммигрантов на базе медицинских организаций. Кротова также отметила, что руководители таксомоторных предприятий и индивидуальные предприниматели должны обеспечить вакцинацию первым компонентом уже к 15 июля, а вторым — к 15 августа.

Однако, согласно данным Telegram-канала Readovka, вопреки рекомендациям и стараниям властей, «Яндекс» и Mail.ru Group решили не отключать таксистов и курьеров от заказов за отказ прививаться. Количество привившихся водителей не превысило 10–15%, но никаких жестких мер к невакцинированным не планируется вводить и после 15 июля.

Правила для таксистов

Председатель Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав Щербинин объяснил «360», что таксисты-иммигранты не прививаются по простой причине: у большинства нет полисов, поэтому они могут вакцинироваться только за деньги. Тем не менее компании предлагают таксистам различные льготы за прививку.

Они предлагают разные льготы. „Ситимобил“ предложил проводить вакцинацию в домах таксистов, но предложение не нашло отклика Ярослав Щербинин.

По словам председателя профсоюза, выявить точное число невакцинированных сейчас невозможно. Он предположил, что только в случае проверки документов на дороге можно понять, сколько людей отказались от вакцины.

Щербинин также напомнил, что индивидуальных предпринимателей будет сложно отстранить от работы в том случае, если они не вакцинируются.

«Отстранить от работы может только сам человек, который работает», — добавил Щербинин.

А таксист Дмитрий рассказал, что по правилам тем, кто до 15 июля не сделал прививку от коронавируса, просто не будут давать заказы. По его наблюдениям, напротив, довольно много людей идут на прививку.

«Только сегодня общался с водителем, который прошел второй этап вакцинации. Народу много, два часа просидел в очереди. Многие делают, потому что знают, что после 15 июля от программы отключат. По крайней мере, такую информацию дают в парке», — рассказал Дмитрий.

Дмитрий также рассказал, что агрегатор требует от таксиста вакцинацию и проверяет ее в программе.

«Когда регистрируешься в „Яндексе“, то отправляешь им фото документов, собственное фото, и точно так же они просят сертификат, QR-код», — объяснил Дмитрий.

В отличие от Ярослава Щербинина, Дмитрий уверен, что агрегатор сможет проверить сертификат у индивидуальных предпринимателей, поскольку водитель точно так же обязан прислать свои документы о вакцинации.

Дмитрий отметил, что пока что все суетятся, чтобы до 15 июля пройти первый этап вакцинации. А разговоры о том, что водителей не будут отключать от заказов, не ведутся.

Кто прав?

В пресс-службе «Яндекса» в ответ на запрос «360» заметили, что спрос на вакцинацию только увеличивается, а количество привитых водителей и курьеров растет с каждым днем.

«Мы получаем тысячи подтверждений о прохождении вакцинации от наших партнеров. Труднее всего иностранным гражданам, для которых в городе доступно несколько прививочных центров. Этого недостаточно для действительно быстрых темпов вакцинации», — сказали в компании.

Тем не менее «Яндекс» поблагодарил власть за поддержку партнеров — таксопарков, водителей, курьеров и логистических центров. Агрегатор со своей стороны делает все, чтобы помочь людям получить вовремя прививку и продолжить работу согласно постановлениям правительства Москвы и Подмосковья.

«Яндекс» уже профинансировал создание пунктов бесплатной вакцинации от коронавируса для водителей и курьеров, которые выполняют заказы сервисов «Яндекс.Go», «Еды», «Лавки», «Маркета» и «Доставки». В столичном регионе действуют несколько десятков таких точек.

«Водителям и курьерам, которые прошли вакцинацию от COVID-19, „Яндекс“ предложил преимущества в работе с заказами клиентов. <…> Для водителей и курьеров стала доступна автоматическая навигация до ближайших пунктов вакцинации», — заметили в компании.

С весны 2020 года для партнеров «Яндекса» работает фонд финансовой поддержки — он помогает заболевшим ковидом или находящимся на карантине из-за контактов с зараженными. Правила фонда гарантируют финансовые выплаты курьерам или водителям, которые столкнулись с недомоганием после вакцинации от коронавируса.

«В числе дополнительных мер безопасности для партнеров и клиентов сервисов — бесконтактная доставка и новые стандарты дезинфекции курьерских сумок и автомобилей такси», — заключили в пресс-службе «Яндекса».