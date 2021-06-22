Все больше людей тонут в озерах и реках России. Что нужно знать перед поездкой на пляж

С началом купального сезона уже произошло несколько трагических случаев на воде. Опытные спасатели рассказывают, как правильно выбрать место у водоема и безопасно отдохнуть на природе, а в случае необходимости спасти тонущего и не погибнуть самому.

Из-за июньской жары все больше людей ищут прохлады на пляжах и водоемах. Только в Московской области открылись 118 пляжей и 94 зоны отдыха. Там дежурят около 2,7 тысячи спасателей и более 500 единиц техники. Такие зоны оборудованы медицинскими пунктами, там созданы комфортные условия для маломобильных людей.

Но не все выбирают специально оборудованные места. В Ленинградской области подросток утонул, празднуя окончание школы. А в Петрозаводске в реке погибли трое ребят, которые решили искупаться в неположенном месте и не справились с сильным течением.

Дикий пляж опасен

Заслуженный спасатель России Сергей Щетинин пояснил «360», что в первую очередь стоит обратить внимание на то, как оборудован пляж у выбранного для отдыха водоема.

«На пляже, который отвечает всем требованием безопасности, обязательно есть спасатели, а территория ограждена. В месте купания чистое дно, есть буйки. Также должно иметься заключение Роспотребнадзора о качестве воды, должно быть установлено количество людей, которые могут находиться на данном пляже», — пояснил Сергей Щетинин.

Но обустроенные пляжи нравятся далеко не всем: многих привлекают малолюдные места. По мнению спасателя, лучший способ обеспечить свою безопасность на подобных диких пляжах — не пользоваться ими. Никто не даст гарантию, что там безопасно и чисто, поэтому лучше отдыхать на оборудованных площадках.

Алкоголю на пляже не место

Сергей Щетинин отметил, что многие из погибших на воде — это люди, которые злоупотребляли спиртными напитками. Поэтому от алкоголя на пляже стоит воздержаться, даже если кажется, что выпили немного и сил для плавания хватит. Кроме того, лучше резко не заходить в воду после длительного нахождения на солнце.

«Внезапный перепад температур может вызвать сбой организма, вплоть до смерти. Что касается детей, то за ними нужно всегда следить и ни в коем случае не допускать, чтобы они находились в воде без присмотра», — подчеркнул спасатель.

Завидев тонущего человека, нужно немедленно сообщить об этом спасателю и бросить утопающему спасательный круг — они есть на специальных щитах на пляжах. А вот помогать тонущему можно лишь тем, кто хорошо умеет плавать, сказал Сергей Щетинин.

Как спасти тонущего

Со спасателем полностью согласился инструктор по оказанию первой помощи Максим Штыб. В разговоре с «360» эксперт отметил, что спасение человека из воды — опасное мероприятие. Поэтому в первую очередь нужно трезво и беспристрастно оценить свои силы.

«Обязательно возьмите какой-то плавающий предмет и протяните его человеку, который, по вашей версии, тонет, чтобы он смог за этот предмет схватиться. И уже так вытаскивайте пострадавшего. Избегайте прикосновений к тонущему — если он схватится за вас, он сможет вас утопить», — пояснил Максим Штыб.

По словам эксперта, когда человека вытащили из воды на берег, нужно провести первичный осмотр и проверить признаки жизни. Сначала проконтролировать дыхание, так как при утоплении оно блокируется чаще всего. Есть два способа проверки: либо «вижу — слышу — ощущаю», либо нужно положить руку на верхнюю часть живота и постараться почувствовать движение.

«Если пострадавший дышит, его важно повернуть на бок, иначе у человека в бессознательном состоянии может запасть язык. А еще у людей в такой ситуации очень часто начинается рвота. Чтобы избежать захлебывания, человека нужно перевернуть на бок», — пояснил инструктор.

Максим Штыб подчеркнул, что всем отдыхающим у воды нужно трезво рассчитывать свои силы. Не стоит забывать, что тонущий человек далеко не всегда может кричать и громко звать на помощь. Особенно это касается детей. Эксперт призвал непрерывно следить за ними и не позволять заплывать одним на глубину.

Памятка безопасности на воде

Базовые знания

Купайтесь только в местах, предназначенных для купания.

Старайтесь не плавать в одиночку: в случае опасности товарищ сможет помочь вам или позвать на помощь.

Не стесняйтесь звать на помощь находящихся поблизости людей.

Судорога

При судороге ног постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, расслабиться и свободно погрузиться в воду лицом вниз. После под водой нужно взяться двумя руками за голень сведенной ноги, с силой согнуть колено, а затем выпрямить ногу с помощью рук. Это нужно проделать несколько раз, пока можете задерживать дыхание.

При продолжении судорог до боли щипайте пальцами мышцу. После прекращения судорог смените стиль плавания или некоторое время полежите на спине, массируя руками ногу, затем медленно плывите к берегу.

Если захлебнулись водой

Не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне. Прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких выдохов, помогая себе руками. Затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений. Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу.

Если увидели тонущего человека

Громко кричите «Человек тонет», вызовите скорую помощь, привлеките внимание людей.

Бросьте пострадавшему спасательный круг, резиновую камеру или надувной матрас. Их нужно кидать как можно ближе к утопающему.

Только при условии, что вы опытный пловец, можно попытаться самостоятельно спасти утопающего.

Первая помощь

Вытащите человека из воды и проверьте, есть ли сердцебиение и дыхание. Если пострадавший наглотался воды и находится в сознании, усадите его и дайте откашляться. Если сердце бьется и человек дышит, но находится без сознания, его нужно уложить на бок.

Если признаков жизни нет, уложите пострадавшего спиной на твердую поверхность и срочно начинайте сердечно-легочную реанимацию. Сделайте пять циклов вдох-выдох, затем чередуйте 30 нажатий на грудную клетку и два цикла искусственного дыхания. Продолжать следует до тех пор, пока не появятся признаки жизни, или до прибытия врачей.