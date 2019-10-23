Поездка на край жизни. История жестокого убийства, вызвавшего протесты в Гонконге

Гонконг штормило последние полгода из-за закона об экстрадиции. А началось все с романтического путешествия одной молодой пары. Зимой 2018 года студент Чэнь убил в Тайване свою беременную девушку Пун и тем самым запустил процесс народного негодования. Как ссора из-за чемодана закончилась жестоким убийством — в материале «360».

День святого Валентина

Чэнь Тунцзя и Пун Хиу-Винь из Гонконга познакомились в июле 2017 года в магазине, в котором подрабатывали. Она изучала кулинарию и косметологию, он — бизнес. Через месяц они стали встречаться. Пун писала у себя в Facebook: «Он сказал, что я его первая и последняя девушка».

В начале декабря 20-летняя Пун рассказала Чэню, что беременна. Тогда молодой человек купил билеты в Тайвань для романтического путешествия. Пара отправилась в Тайбэй на День святого Валентина.

Источник фото: Facebook

Пун сообщила матери, что 8 февраля едет с другом в Тайвань, вернется через девять дней, больше никаких подробностей не приводила. Примерно в час ночи 17 февраля девушка написала, что приедет поздно ночью.

Розовый чемодан

Пара поселилась в Purple Garden Hotel в Тайбэе и отметила День всех влюбленных. Но через два дня ребята начали сильно ругаться. По словам Чэня, причиной стал розовый чемодан, который Пун купила в ночном магазине. Они спорили, как будут укладывать вещи. Ссора в номере отеля продолжалась до раннего утра.

Но что на самом деле разозлило 19-летнего парня, так это правда, которую он узнал о своей девушке. Оказалось, что она беременна не от него, а от бывшего. Пун также показала ему видео, на котором занимается сексом с другим мужчиной. Чэнь пришел в ярость, ударил Пун головой о стену и повалил ее на пол. Около 10 минут он боролся с ней, пока не задушил голыми руками.

Тело убитой девушки Чэнь уложил в тот самый чемодан. Около 07:00 парень собрал ее вещи и раскидал по близлежащим мусоркам. Камеры отеля засняли, как он выходил с тяжелым розовым чемоданом.

Чэнь сел в электричку и проехал 15 станций. Труп он выбросил в кусты недалеко от станции Чжувэй на окраине столицы Тайваня. Пустой чемодан и остатки вещей выкинул. Себе Чэнь оставил iPhone 6, цифровую фотокамеру и банковскую карту девушки.

Чэнь Тунцзя задержан

В день убийства молодой человек снял примерно 600 долларов с карты Пун, хотел купить одежду, но передумал. Поздно вечером он сел в самолет до Гонконга. У себя на родине парень продолжил тратить деньги убитой девушки, покрывал свои кредитки.

Спустя почти 20 дней мать Пун подала заявление в полицию о пропаже дочери. Это было 5 марта. Тем временем отец отправился в Тайвань, где тоже обратился в органы. Через неделю, 13 марта, полиция нашла разложившееся тело в 15 километрах к северу от отеля, где остановилась парочка. Оно принадлежало Пун.

Источник фото: Facebook

Практически одновременно с этим, но чуть ранее в тот же день, полицейские Гонконга задержали Чэня за кражу личных вещей Пун. Ему также попытались вменить убийство, но обошлись обвинением в двух фактах кражи денег убитой с 21 по 23 февраля, всего около 2500 долларов. В то же время на Тайване началось расследование убийства. Экспертиза показала, что Пун была на четвертом-пятом месяце беременности.

Наказание

В канун Нового года, 31 декабря, Чэня приговорили к 29 месяцам тюрьмы за кражу вещей Пун, но вышел он раньше за примерное поведение, плюс ему засчитали дни следствия. Таким образом, за решеткой он провел примерно полтора года. При этом максимальное наказание по этой статье — 14 лет тюрьмы и штраф в пять миллионов гонконгских долларов.

По законам Гонконга, за убийство ему полагалось пожизненное заключение. Однако полиция не нашла достаточных оснований для такого обвинения. Например, не было доказательств, что он готовился к убийству.

Это было бы обычное дело, если бы не одно но. Когда кто-то из Гонконга совершает преступление на территории Тайваня, как правило, его ловят и затем отдают властям специального административного района Китая. Здесь вышло так, что Чэнь смог уехать.

Соглашения об экстрадиции между Китаем и Тайванем нет, при этом один не признает суверенитет другого. Гонконг же — некий островок безопасности для оппозиции китайских властей, и он также не имеет соглашений об экстрадиции. Поэтому Чэня, грубо говоря, некому было бы перевозить в Тайвань для вынесения ему там приговора. А осудить его за убийство в Гонконге невозможно, ведь все улики остались в Тайбэе.

Источник фото: «Википедия»

В итоге глава администрации Гонконга Кэрри Лэм предложила использовать дело как прецедент, тем более преступление жестокое, родители жертвы завалили ее мольбами о правосудии. Так был разработан закон, по которому Гонконг смог бы выдавать различным юрисдикциям подозреваемых. То есть не только Тайваню, но и материковому Китаю. Это вызвало небывалые протесты в Гонконге. В итоге законопроект отклонили.