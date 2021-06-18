Поезда с мигрантами предложили пустить по России. Идея хороша, но опасна

В России наблюдается острая нехватка трудовых мигрантов. Сейчас они могут попасть в страну только авиационным путем, что очень дорого. В Минсельхозе предложили решение проблемы — перевозка чартерными поездами. В Профсоюзе трудящихся-мигрантов эту идею поддержали, но призвали к осторожности из-за коронавируса.

Агропромышленный комплекс испытывает сейчас большой недостаток рабочей силы. Как написал «Коммерсант», в Минсельхозе рассматривают возможность организации чартерных поездов для ввоза трудовых мигрантов в Россию.

Сейчас работники из соседних стран могут попасть в Россию только на самолете, что очень дорого. Из-за этого приток мигрантов в стране остается маленьким. Новый вариант доставки будет дешевле и может иметь спрос среди производителей овощей и плодов.

Для организации таких международных перевозок понадобится разрешение со стороны оперативного штаба по предотвращению завоза и распространения COVID-19.

Нынешняя ситуация

Из-за пандемии коронавируса в России запретили въезд иностранной рабочей силы еще в марте 2020 года. Спустя год, в марте 2021-го, компаниям со штатом более 250 человек и доходом, превышающим 2,5 миллиарда рублей, разрешили ввоз рабочих. Тогда Ягодный союз, писал «Коммерсант», заявил, что эти требования не подходили большей части компаний в данной отрасли. В мае эти условия убрали, разрешив просто привозить рабочую силу из Таджикистана и Узбекистана.

Компании столкнулись с новой проблемой — транспорт. Ввозить работников можно только авиационным путем. Президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин заявил изданию, что на доставку одного рабочего в среднем без учета карантинных мер уйдет 80 тысяч рублей. Для многих производителей это слишком дорого.

По информации источника «Коммерсанта», на чартерном поезде средняя стоимость проезда будет 12 тысяч рублей. Сейчас Минсельхоз вместе с сельхозпроизводителями и регионами работает над возможностью подачи коллективной заявки на организацию подобных чартерных поездов.

Впрочем, глава Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края Айдын Ширинов сказал, что даже такие поезда могут слишком сильно ударить по карману производителей. Он подчеркнул, что необходимо возобновить автомобильное сообщение.

Кто понес убытки?

Пока Минсельхоз пытается решить проблему, некоторые отрасли уже понесли существенные убытки. Например, для производителей ягод в этом сезоне любые нововведения уже будут неактуальны. Как рассказала изданию директор Ягодного союза Ирина Козий, многим хозяйствам в центре России еще весной пришлось сократить свои площади на 30%. Пиковый сезон по сбору ягод подойдет к концу в середине июля, поэтому воспользоваться притоком новой рабочей силы они не успеют.

Однако для производителей овощей и садоводов введение чартерных поездов будет еще актуальным. Например, руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей Татьяна Губина рассказала, что при уборке урожая в середине июля будут нужны сборщики и сортировщики. У некоторых компаний пик по сборке придется на осень.

Если не разобраться с вопросом нехватки рабочих, то можно столкнуться с такими негативными последствиями, как повышение цен на продукцию и банальная потеря урожая. Об этом «Коммерсанту» сказал гендиректор ГК «Белая дача».

Российская правозащитница Светлана Ганнушкина рассказала «360», что острая нехватка мигрантов также ощущается в сфере строительства и обслуживания. Компаниям нужны дворники, сиделки и уборщицы. Ищут ремонтных и строительных рабочих, а их нет.

По словам председателя Профсоюза трудящихся-мигрантов Рената Каримова, складывается ощущение, что нехватка мигрантов сейчас есть во всех отраслях. Он рассказал, что в профсоюз регулярно звонят с поиском работников. Их не хватает в Тульской области, где выращивают фрукты и ягоды, в Липецкой и Астраханской.

Мнение правозащитников

Идею Минсельхоза поддержали и защитники прав трудовых мигрантов. Ганнушкина сказала, что положительно оценивает любые возможности сделать для людей что-то дешевле и проще. Она отметила, что данная инициатива — это отклик на то, о чем говорилось не раз, а именно на то, что Россия нуждается в трудовых мигрантах. И для них действительно стоит облегчить путь въезда в страну.

Ренат Каримов оценил эту идею с нескольких сторон. Если говорить о цене и доступности, то, конечно, эта инициатива заслуживает поддержки. Но с точки зрения коронавируса запуск поездов позволит приехать большему количеству людей в Россию, и здесь стоит быть осторожными.

Председатель профсоюза также отметил, что эта ситуация — хорошая возможность поработать над правами мигрантов.

«У нас работодатели избалованы. Они привыкли, что можно положить два пальца в рот, свистнуть и сразу два мигранта на выбор получить. Нужно не забывать, что в России есть безработица и Трудовой кодекс, а мигрантов нещадно эксплуатируют, несмотря на это», — подчеркнул Каримов.

Это удобная возможность для правительства и людей обратить на эту проблему внимание и решить ее. По его словам, сейчас придаток к рабочему месту — это человек с узбекским паспортом. И если этот вопрос не решить, то завтра им будет человек с российским паспортом.