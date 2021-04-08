Подземные горизонты. Воду для Крыма хотят найти на дне моря

В Крыму стараются решить проблему с питьевой водой. Теперь специалисты отправились на поиски в Азовское море, надеясь, что под ним можно будет найти жилу пресной воды. Кто-то делает ставки на опреснение морской воды. Но и скважины, и опреснители стоят очень дорого, а желающих платить не видно.

В Азовском море начались поиски пресной воды для Крыма. За работу взялась одна из ведущих российских компаний. Чтобы найти подводный бассейн пресной воды, разведку ведут у берегов Крыма. Также специалисты разрабатывают подземные месторождения пресной воды в Симферопольском и Бахчисарайском районах.

Вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов рассказал, что если удастся найти пресную воду под дном Азовского моря, то по одному из решений вода будет подаваться в Северо-Крымский канал. В 2014 году туда перестала поступать вода из Днепра.

Также вблизи Ялты планируют установить опреснительную установку. Она обойдется в три миллиарда рублей. Также есть прогресс при строительстве традиционных водозаборов на реке Бельбек в Севастополе и у истоков реки Бештерек для подачи артезианской воды в Симферополь.

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Подземные горизонты

Специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов, заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов отметил в беседе с «360», что, по его сведениям, в Крыму активно используют всевозможные месторождения подземных вод.

«И эксплуатируется не всегда правильно: в прошлом году уже была информация, что в ряде скважин минерализация подземной воды растет. И это понятно: сверху чистая поверхностная вода забирается, а на ее место снизу подсасываются воды, которые уже совсем не питьевого качества», — пояснил эксперт.

Михаил Болгов рассказал, что почти все подземные запасы в Крыму известны и все они по возможности эксплуатируются и разбуриваются. Особенно последняя схема для водоснабжения Симферополя, когда засуха и обмеление водохранилищ привели к проблемам с водой в ряде населенных пунктов Крыма.

«Еще в Крыму проблема в том, что все водоводы дырявые: они теряют до 50% воды. Кроме того, если слишком сильно эксплуатировать подземные горизонты, они могут засориться и создать проблему на десятилетия вперед. Поэтому там стоит проявить осторожность», — рассказал гидролог.

Субмаринная разгрузка

В Крыму рассматриваются проекты добычи пресных вод за счет так называемой субмаринной разгрузки, уточнил Михаил Болгов. Это выход подземных пресных вод под поверхностью моря, когда строение суши не позволяет воде проникать внутрь подстилающих пород.

«То есть подземные воды могут питать моря, фильтроваться через них. И там, под дном моря, могут находиться месторождения поверхностных вод. В некоторых странах их эксплуатируют. Но это дело тоже довольно тонкое и сложное, нужны разведка и обоснования», — сказал эксперт.

Михаил Болгов вспомнил, как лет пять-шесть назад во Владивостоке возник дефицит воды: существовавшее водохранилище было маленьким и раз в 10-15 лет, когда циклон не доходил, начинались проблемы. Вот там как раз судорожно сверлили скважины и добывали подземные воды, чтобы хоть как-то дать нормальное количество воды.

По словам гидролога, многие говорят, что под Азовским морем есть горизонты подземных вод. Но чтобы подтвердить эти догадки, нужно разбурить скважину, сделать разведку и дать прогноз, что с этим можно делать.

«Грамотная, обоснованная, сопровождающаяся нормальными прогнозами неистощения эксплуатация подземных вод, конечно, улучшит ситуацию с водоснабжением в Крыму. Но их нужно сначала разведать, оценить — сколько оттуда можно взять, чтобы не допустить их истощения или загрязнения. Иначе через несколько лет можно остаться без воды», — пояснил Михаил Болгов.

Опреснение поможет

По мнению гидролога, опреснение морской воды — особое дело, ведь у нее большая соленость. И чтобы ее удалять, нужны электроэнергия и специальные технологии. Все это стоит много.

«Израильский стандарт — полдоллара за кубический метр. Это считается высокий технологический уровень достижимый. У нас, конечно, будет дороже, ведь еще нужна подготовка, поскольку просто опресненную воду нельзя пить. Ее нужно доводить до питьевых качеств», — пояснил Михаил Болгов.

Лишь после всех процедур опресненную воду можно подавать в водопровод для того, чтобы люди могли ее пить. Но эксперт не исключил, что для некоторых производств достаточно и минерализованной воды. Например, там, где вода нужна для охлаждения или промывания.

«Опреснение может решить проблему с питьевой водой. Но туда нужно направить миллиарды и миллиарды. Также нужно понимать, куда девать отходы, которые в процессе опреснения образуются в большом количестве. Также нужно решить, кто будет платить за это? Население? Но оно не считает, что должно что-то платить», — сказал эксперт.