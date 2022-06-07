Подвела амфибия. Что погубило топ-менеджеров VK на переправе

Топ-менеджеры компании VK Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли во время путешествия по северу России: по время переправы через реку в НАО их вездеход-амфибия опрокинулся — и мужчин унесло в море. Самостоятельные путешествия по этим местам могут быть опасны, особенно во время половодья, а управлять вездеходом без должной подготовки эксперты не рекомендуют. «360» собрал все, что известно о гибели Габриеляна и Мерзлякова.

Авария на Бугрянице

В Ненецком автономном округе 6 июня погибли два топ-менеджера VK: первый заместитель гендиректора Владимир Габриелян и директор по закупкам Сергей Мерзляков. Они вместе с женой Габриеляна и Сергеем Ольсевичем путешествовала по побережью Белого моря в сторону мыса Канин Нос на двух вездеходах-амфибиях «Шерп».

Пересекая реку Бугряница в 47 километрах от села Шойна, Владимир Габриелян по рации предупредил пассажиров второй машины, что путь опасен, однако двигаться вперед можно. После этого «Шерп» Алены Габриелян и Ольсевича упал набок. Когда им удалось выбраться на берег, обоих вездеходов уже не было видно — их потащило в море. Выжившие путешественники более трех часов пытались с берега связаться с первой группой по уцелевшей рации. Однако на связь никто не выходил, рассказал Ольсевич Telegram-каналу Baza.

Туристы вернулись назад на 25 километров до Шойны. Там они смогли связаться с МЧС, однако начать поиски удалось только рано утром 7 июня: местность, где произошла авария, считается труднодоступной, и вести поиски ночью было опасно. Спустя несколько часов спасатели обнаружили тела Габриеляна и Мерзлякова на берегу реки Песцовая.

Фото со страницы Владимира Габриеляна во «ВКонтакте»

Вездеход для туристов и МЧС

Конструкцию вездехода «Шерп» в начале 2000-х придумал изобретатель из Санкт-Петербурга Алексей Гарагашьян. На поток машины-амфибии поставил украинский предприниматель Владимир Школьник, который создал производство вездеходов. Свое имя «Шерп» получил в честь непальских горных проводников, которые сопровождают альпинистов в Гималаях.

Вездеходы выпускают в трех модификациях, отличающихся размером и количеством колес, вместимостью и грузоподъемностью, а также дополнительными опциями. Машину успели оценить по достоинству: «Шерпы» помогают МЧС России и Белоруссии, их используют специалисты «Газпрома». Также вездеходы поставляются в США, Канаду, Индию и другие страны.

Кроме того, в России туристы могут заказать туры на вездеходах, однако это довольно дорогое удовольствие. Например, путешествие на «Шерпах» по неизведанным районам севера Якутии в 2021 году стоило от 970 тысяч рублей за 11 дней.

«Шерп» не годится для камней

Заслуженный спасатель РФ, спасатель международного класса Александр Гофштейн рассказал «360», что группа топ-менеджеров VК выбрала для путешествия опасную местность. Ближайшее жилье довольно далеко, вокруг холодная вода — ведь там сейчас тает снег и, соответственно, полноводны реки. А вездеходы «Шерп» при всех плюсах имеют существенный недостаток: высокий центр тяжести. Хотя эти машины — амфибии, то есть умеют плавать, на мелководье они могут опрокинуться.

Он уточнил, что у «Шерпа» огромные колеса. Вездеход хорошо показывает себя в болоте, воде, но имеет все шансы опрокинуться, если будет какой-то боковой крен, например, машина станет ехать вдоль склона. Кроме того, к камням и гальке под колесами «Шерп» адаптирован куда хуже, чем к вязкому грунту, с которым его колеса прекрасно справляются.

«На побережье Белого моря, насколько я помню, обрывистые берега и нет пологих съездов. Те речушки, которые впадают в Белое море (не у самого Каниного Носа, а все, что есть там слева-справа), — бурные, в каменных берегах. Они совсем не приспособлены для того, чтобы на такой штуке, как „Шерп“, там ездить. Хотя это, безусловно, машина вездеходная», — сказал Гофштейн.

Тем, кто собирается в такой экстремальный тур, стоит помнить не только о технике безопасности, но и о безопасности вообще, отметил спасатель. Нужно предупредить о своем путешествии как минимум одного друга, приятеля, знакомого или коллегу, который в случае ЧП сможет организовать спасение. Если таких нет, стоит связаться с МЧС. Любой вездеход — только железо, оно может сломаться, поэтому важно, чтобы было к кому обратиться за помощью.

«Во-первых, оповестить о цели своего путешествия, его маршруте и протяженности, сеансах радиосвязи. Во-вторых, выбирая такой район, как Канин Нос, обязательно нужно иметь опыт полярных путешествий. Это далеко не шутка. Необходим серьезный опыт управления „Шерпом“, причем не просто „посидел за рулем“», — перечислил Гофштейн.

Он подчеркнул, что водителю вездехода надо уметь двигаться по пересеченной местности, преодолевать разнообразные склоны. Важно знать, на что способна машина, хорошо чувствовать и контролировать ее.