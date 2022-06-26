Жизнь в морозильной камере. Семья из Рубежного с апреля прячется в сыром подвале магазина

Город Рубежное, расположенный на левом берегу Северского Донца в ЛНР, серьезно пострадал от атак ВСУ. От домов в некоторых районах, по словам местных жителей, остались одни кирпичи. Когда обстановка в городе стабилизировалась, кто-то смог вернуться в уцелевший дом, а кто-то вынужден продолжать жить где придется. Для одной семьи таким убежищем стал подвал магазина. В беседе с «360» отец семейства рассказал о том, как они пытаются обустроить быт в морозильной камере.

Прятались в школе, но стало опасно

В подвал супермаркета ведет крутая лестница, внутри довольно холодно и влажно, но выбирать не приходится. Раньше здесь жили несколько семей, потом часть людей смогла вернуться домой, потому что их квартира уцелела. В одной из морозильных камер продолжают находиться отец и мать с детьми.

«Здесь мы с 10 апреля, до этого мы сидели в шестой школе, в бомбоубежище. Но там стало очень жарко, прилетало каждый день, рядом и в школу прилетало. И по нашим домам били. Мы не выдержали и прибежали сюда. Здесь было более спокойно. И вот с 10 апреля мы сидим здесь. Получается 2,5 месяца. И месяц мы пробыли в шестой школе», — поделился мужчина.

По его словам, их квартиру разбомбило примерно 22 марта, тогда они уже спасались при прилетов в бомбоубежище школы.

«Ходили туда, но там ничего нет. Это где промзона была, там просто района полностью нет», — пояснил он.

Людям нужна поддержка

Младшая дочь занимается вместе с матерью, они любят рисовать. Девочка рисует морковку в огороде рядом с домом, который ей нарисовала мама. Когда от своей квартиры не осталось ничего, самой большой мечтой становится спокойная жизнь и нормальная крыша над головой. Сколько еще семье предстоит провести в таких условиях — непонятно. Город находится под контролем НМ ЛНР и российских военных, но дома еще предстоит привести в порядок.

Местные жители помогают друг другу с продуктами, встречают грузовики с гуманитарной помощью. К ним выстраиваются большие очереди. Увидев машины, люди бегут к пункту выдачи продуктов и других необходимых вещей. По словам одной многодетной матери, есть большая потребность в средствах личной гигиены, салфетках.

Рядом с Рубежным расположен город Кременная. Одна из местных жительниц, которая тоже потеряла свой дом, теперь живет у своей пожилой матери. Она рассказала, что гуманитарная помощь здесь очень нужна, потому что здесь приходится выживать многодетным семьям, пожилым людям, которые не могут по тем или иным причинам переехать жить в другое место.

«Я сама пенсионер, но работаю вот уже два месяца. Но как мы работаем — на собственном энтузиазме. Сейчас центр расчищаем», — поделилась женщина.

Гумпомощь в ЛНР отправляют из Московской области в рамках акции «Доброе дело». Идею предложили школьники, а их проект поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Акция, которую запустили еще весной, постоянно масштабируется, к ней присоединяется все больше людей, вносят свой вклад компании, которые работают в области. Так, для нужд местных жителей, у которых есть большая проблема с питьевой водой, передали большую цистерну, которая осталась в Донбассе.

Накануне подразделения Народной милиции ЛНР при поддержке ВС РФ полностью освободили города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино. Теперь вся левобережная территория Северского Донца в границах народной республики перешла под ее полный контроль.