Подушка безопасности в 4 шага. Как отложить и правильно хранить деньги на черный день

Самоизоляция напомнила россиянам, что надо иметь денежную подушку безопасности — сумму, на которую они могут рассчитывать, если останутся без работы. Рассказываем, как научиться откладывать на черный день и где лучше хранить сбережения.

Рассчитываем подушку безопасности

Финансовые эксперты обычно рекомендуют создавать накопления, которых хватит на полгода безработной жизни. Но такой расчет позаимствован из западной практики, а в российских реалиях, уверена финансовый консультант Ксения Воронина, лучше удвоить эту сумму, подстраховавшись на случай, если работа найдется только через год.

«Нужно, чтобы человек, потерявший работу, смог ее найти и найти на тот уровень зарплаты, который у него был до кризиса. Судя по тому, как у нас после прошлых кризисов восстанавливалась экономическая ситуация, в частности, рынок труда, шести месяцев может быть недостаточно. Моя рекомендация — 12 месяцев», — пояснила Воронина.

В идеале лучше иметь не только сбережения, а пассивные источники дохода, которые не будут зависеть от кризиса и смогут покрывать текущие расходы. Например, вложить деньги в недвижимость, чтобы получать деньги от аренды.

Откладываем деньги

Главное — осознать роль, которую сыграет подушка безопасности в условиях возможного безденежья. Именно страх финансовой опасности становится лучшим мотиватором экономить и копить. Часто эксперты советуют ежемесячно откладывать порядка 10% от доходов.

«Мне кажется, что это мало. Особенно если люди не склонны к инвестициям, а больше склонны просто накапливать в консервативных инструментах (банковский вклад или депозит — прим. ред.), тогда тем более должен быть больший процент. Лучше не менее 30%», — добавила Воронина.

Более активным в экономическом плане россиянам можно и нужно инвестировать накопления. Главное, выбрать надежные финансовые инструменты или обратиться к помощи консультанта, а не передавать контроль над деньгами тем, кто делает заманчивые предложения. Это поможет приумножить сбережения и избежать хищения денег мошенниками.

Обходимся без лишнего

Избегать ненужных покупок проще, когда человек понимает, для чего откладывает деньги, то есть ставит себе цель, убежден финансовый советник Алексей Герасимов. Следующий важный шаг — вести учет доходов и расходов.

«Обычный учет расходов сокращает траты от 10 до 30%. Не то чтобы человек начинает на всем экономить. Он просто более осознанно начинает подходить к этому процессу. Рекомендуется, конечно, вести его месяца три. Невозможно управлять деньгами, если вы не можете их измерить», — подчеркнул Герасимов.

Контроль над личными финансами стоит на трех китах: планирование, учет и анализ. Имея цель, анализируя расходы и доходы, люди начинают понимать, сколько нужно откладывать на разного рода траты, включая большие покупки, отпуск и черный день.

Правильно храним

Выбирая место хранения сбережений, нужно найти баланс между ликвидностью — доступом к деньгам, надежностью и доходностью, рассказал «360» банковский эксперт Михаил Хромов. Заначка под матрасом доступна в любой момент, но прибыли не принесет, да и украсть ее несложно. Долгосрочный вклад приносит неплохие проценты, хорошо защищен, но снять необходимую сумму получится не всегда.

«Какой-то минимум для экстренных случаев можно хранить дома. Потому что всегда могут возникнуть ситуации, когда понадобятся наличные срочно, прямо сейчас. Основную часть безопаснее хранить в банках, в пределах застрахованных сумм, конечно», — рекомендует Хромов.

По мнению эксперта, подушку безопасности лучше иметь в рублях. А вот другие сбережения можно хранить также в долларах и евро. Но это должны быть долгосрочные вложения, поскольку только на длительном сроке заначка в валюте может оказаться выгоднее рублевой.