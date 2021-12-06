Подслушанный разговор довел до убийства россиянок на Кипре. Найти их тела мешал дождь

Стали известны детали убийства россиянок на Кипре. Главный подозреваемый, которого арестовали около 10 дней назад, дал признательные показания только сейчас. Это сириец, который занимался строительством на острове. Он признался, что убил россиянок после того, как подслушал их разговор.

Убийство россиянок в Като Амиантосе

Хайат Аль-Раиси (43 года) и Мария Газибагандова (33 года) приехали на Кипр как туристки: одна — в начале лета, а другая — около полутора месяцев назад. А 17 ноября их объявили пропавшими. Главным подозреваемым стал сириец, который проводил время с ними в доме в Като Амиантосе, где делал ремонт. Хозяин дома о его присутствии не знал.

«Две россиянки находились на острове с туристическими визами. Одна приехала в конце мая, вторая — примерно полтора месяца назад. Аль-Раиси Хайат, насколько нам известно, имеет и второе гражданство, сирийское», — рассказали РИА «Новости» в посольстве.

В ходе расследования полицейские обнаружили в доме кровь, совпадающую с ДНК одной из жертв. Кровь также нашли и на мини-экскаваторе, который использовался при строительных работах.

Дипломаты уже связались с родственниками одной погибшей, у второй женщины нет родных в России.

Обстоятельства убийства

Подозреваемому 32 года, он был арестован около 10 дней назад. Во время допроса он признался в убийстве россиянок.

Сначала мужчина убеждал следствие, что отвез их в Ларнаку, после того как Аль-Раиси и Газибагандова осмотрели стройку дома в Като Амиантосе, на которой он работал. Однако при обыске у задержанного нашли паспорт, карту и мобильный телефон одной из женщин. При этом банковской картой трижды воспользовались — на заправке и в магазине.

После этих находок задержанный признался в убийстве. По словам начальника местной полиции Стелиоса Папатеодору, мужчина заявил, что застрелил двух женщин. При этом он не указал причину убийства. Об этом сообщает местное издание Cyprus Mail.

Подозреваемый сказал, что пошел на охоту и вернулся около семи утра в дом. Тогда он якобы услышал, как обе дамы говорили о нем. После этого сириец и выстрелил в россиянок. Остается загадкой, что именно женщины могли сказать такого, что возмутило мужчину.

После того как подозреваемый расправился с жертвами, он вырыл в саду яму глубиной 1,5 метра в 10 метрах от дома. Он сбросил в яму тела и засыпал сверху гравием. После этого в регионе прошел сильный дождь, который смыл следы преступления. Это сильно затруднило для правоохранителей и поиски места захоронения, и извлечение трупов из-под земли.

Кадры с места преступления опубликовали «Известия».

Другие подозреваемые

Власти Кипра не исключают, что у преступника могли быть сообщники. Они задержали еще двух сирийцев, которым 23 года и 45 лет.

Дело в том, что главный подозреваемый вначале указал на другого сирийца — 23-летнего подозреваемого — как на возможного похитителя женщин. После этого мужчину задержали. Это произошло в субботу, 4 декабря, вечером, в районе Лимасола. Сотрудники уголовного розыска блокировали машину, в которой он находился. Арестовали и 45-летнего водителя авто.

23-летний подозреваемый заявил, что не имеет отношения к делу и не знает погибших. Правоохранители предположили, что главный подозреваемый назвал имя другого человека исключительно для того, чтобы отвести подозрения от себя.

Телефонные разговоры с другими фигурантами дела показали, что мужчина беспорядочно перемещался с места на место. В итоге ему предъявили обвинение в двойном убийстве и уже заключили под стражу. Дело против него со стороны полиции Ларнаки по факту похищения больше не имеет силы. Ожидается, что в понедельник он будет доставлен в районный суд Лимасола для предварительного заключения.

Правда, 23-летний парень, на которого главный подозреваемый пытался переложить вину, все же оказался задержан — сразу после того, как его отпустили. Причиной стало не двойное убийство, а серия краж на Кипре.