Подсказка телепату. «Битва экстрасенсов» стала борьбой иллюзиониста Сафронова за свое честное имя

Известного иллюзиониста Сергея Сафронова уволили из телешоу «Битва экстрасенсов» после обвинений в его адрес одной из участниц. Парапсихолог Алина Вердиш утверждает, что дала ему взятку в надежде войти в основной состав 21-го сезона проекта. По ее словам, ведущий деньги взял, но обещание не выполнил.

Платная подсказка

Недавно Алина Вердиш заявила на своем YouTube-канале, что стала жертвой обмана со стороны Сергея Сафронова.

«У меня есть записи переговоров, банковские переводы, огромное количество сообщений, слитые задания», — рассказала парапсихолог.

По ее словам, Сафронов брал от 200 до 900 тысяч рублей за подсказки участникам на разных этапах. Также Вердиш утверждает, что иллюзионист сливал информацию об известных людях.

Телеканал ТНТ в ответ на скандал объявил об увольнении Сафронова. Представители ТНТ заявили, что ведущий пытался обмануть команду программы, «дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал». Официальный комментарий телеканал опубликовал Starhit.

Судебное разбирательство

Адвокат Вердиш Антон Герц рассказал «360», что против Сафронова подали иск в суд и заявление в полицию. «Иск в суд подан. Находится в настоящее время в производстве. Надеемся, что в этом году будет первое заседание», — уточнил он.

Процесс должен пройти в Тушинском суде. Речь идет об иске «о взыскании неосновательного обогащения» — то есть они пытаются вернуть взятку, которую якобы дали.

Муж Алины направил в адрес Сафронова претензию, мол, верните средства, которые вы безосновательно удерживаете. Сафронов в ответ на претензию отправил письмо и написал, что между нами был договор, я исполнил условия и, мол, ничего возвращать вам не намерен Антон Герц.

Адвокат отметил, что никакого договора об оказании услуг подписано не было, хотя если сумма превышает 10 тысяч рублей, то обязательна письменная форма заключения соглашения. Он добавил, что в полицию подано заявление о мошенничестве. Правоохранительные органы должны провести процессуальную проверку и решить, есть признаки состава преступления или нет.

Сам Сафронов после увольнения заверил, что подаст в суд на Вердиш и будет бороться за свое честное имя. Обвинения в свой адрес он отрицает.

Все, что Алина Вердиш рассказывает в своих роликах, все это клевета. Пускай она потрудится объяснить в суде, почему, раз я ее лоббировал в проект, она в него не попала. Почему, когда я подал заявление в полицию, она отказалась явиться и дать показания. Возможность в досудебном порядке извиниться передо мной за клевету Алине Вердиш я пока оставляю, а дальше пусть разбирается суд Сергей Сафронов.

Сама Вердиш уверена в своей правоте и не боится судебных разбирательств.

«Подать в суд — это его гражданское право. Если честно, мне самой интересно, что он будет говорить против фактов, которые предоставлю я», — сказала она «360».

Парапсихолог опровергла появившуюся в СМИ информацию, что угрожала иллюзионисту. Life со ссылкой на друга Сафронова написал, что Вердиш долгое время в «фанатичной форме» преследовала телеведущего и просила взять ее на проект. Потом женщина требовала сделать так, чтобы она выиграла. Сейчас же Вердиш якобы мстит Сафронову за то, что тот ей отказал.

С моей стороны никогда никаких угроз не поступало в адрес телеведущего. Если есть факт угрозы, то советую обратиться в полицию. Мы живем в правовом государстве, а говорить можно все что угодно, но не нужно быть голословным Алина Вердиш.

Реакция экстрасенсов

Участник 17-го сезона шоу Антон Мамон заявил, что уход Сафронова из проекта не стал для него шоком. По его словам, иллюзионист в программе в последнее время никак не развивался, поэтому уход пойдет ему на пользу.

«Насколько мне известно, его братья давно порвали всякие контакты с „Битвой экстрасенсов“ и неплохо себя чувствуют. А потому Сафронов ничего не потерял, возможно, даже приобрел», — сказал Мамон.

Он высказал мнение, что передача давно уже устарела. Она уже не так интересна зрителям, как раньше. Не исключено, что вскоре шоу закроют, «несмотря на все неуклюжие попытки продакшена ее реабилитировать».

Финалистка 20-го сезона «Битвы экстрасенсов» Мариам Циминтия в комментарии «360» призналась, что ее расстроила новость о скандале с Сафроновым.

«Меня поразила новость, что Сергея Сафронова выкинули из „Битвы экстрасенсов“. Я очень расстроилась. Конечно, у „Битвы экстрасенсов“ были на то свои причины — и очень весомые. Как фанату и человеку, который любит это замечательное шоу, мне стало грустно. Сергей Сафронов изначально вносил свою изюминку. Без него лично мне кажется, что „Битва“ потеряет маленький, но шарм», — сказала Циминтия.

Экстрасенс призналась, что ее шокировал поступок Сафронова, если все было именно так, как рассказывает Вердиш. «Чего такого ему не хватало, что надо было обязательно брать деньги с экстрасенса и делать подобные вещи. Наверное, у него были на то свои веские причины», — считает Циминтия.

Она заочно задала вопрос Вердиш, в чем был смысл платить огромные деньги за испытание. «Я вас не понимаю. Вы пропиарились на чужом несчастье», — сказала финалистка 20-го сезона шоу и напомнила, что все в жизни возвращается бумерангом.