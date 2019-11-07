Подружка за штурвалом довела пилота «ИрАэро» до уголовного дела. Коллеги считают, что это чересчур

Пилот «ИрАэро» пустил подругу порулить самолетом Ан-24. Все бы ничего, да только произошло это во время перелета из Якутска в Саккырыр, когда на борту судна находились пассажиры. Теперь против пилота возбудили уголовное дело. Вот только говорить, что девушка действительно управляла судном, будет сильным преувеличением. Если бы не скандал в Сети, наказание пилота ограничилось бы выговором.

Видеоролик с необычным пилотом широко разошелся в соцсетях. На кадрах видно, как он подсказывает знакомой: «Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!» — в то время, как самолет находится в воздухе. По сведениям местных СМИ, ролик опубликовала его героиня, но после скандала удалила видео и закрыла свою страничку.

Урок авиавождения для 33-летней женщины посмотрели и в Следственном комитете. А потом возбудили против ее «тренера» уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Максимальное наказание по части 1 статьи 238 УК РФ — два года лишения свободы.

«31 августа 2019 года один из членов экипажа неправомерно провел в кабину девушку, не имевшую допуска и свидетельства к осуществлению полетов с соответствующими квалификационными отметками, и передал ей управление воздушным судном Ан-24, следовавшим по маршруту Якутск — Саккырыр — Якутск. На борту самолета находились пассажиры», — пояснили в ведомстве.

В беседе с «360» представитель пресс-службы подчеркнул, что авиакомпания понимает всю серьезность ситуации. «Руководством „ИрАэро“ принято решение отстранить предполагаемого виновника от работы до получения конечных итогов расследования», — сказал он.

На дело не тянет

Летчик первого класса и отличник «Аэрофлота» Андрей Литвинов заявил «360», что поступок летчика является грубым нарушением. Но возбуждение уголовного дела собеседник посчитал излишним. Если бы не шумиха в соцсетях, дело ограничилось бы строгим выговором или увольнением. Ведь реальной угрозы пассажирам не было — самолет летел на автопилоте.

«Она не управляла самолетом, просто руки положила [на штурвал]. Я повторю, что это запрещено, но уголовное дело здесь ни при чем. Сидит член экипажа, контролирует процесс фотографирования. Угроза должна быть реальной, чтобы она сама управляла судном, вышел бы из горизонтального полета», — добавил пилот.

Нарушение летной этики

Заслуженный пилот Российской Федерации Юрий Сытник подтвердил «360», что нахождение посторонних в кабине во время полета является нарушением. Но девушка вряд ли реально рулила лайнером. Скорее всего, нарушение этики работы экипажа произошло «на эшелоне» — во время горизонтального полета, когда судно контролирует автопилот. В таком случае пассажирам ничего не угрожало, с самолетом ничего бы не случилось. Поэтому, уверен он, повода возбуждать дело нет.

Тем не менее отвечать за произошедшее придется. Капитану корабля — в любом случае, даже если это не он усадил барышню за штурвал. Второму пилоту — только если виновником происшествия был он.

Посторонние за штурвалом

По словам Литвинова, похожий случай — правда, закончившийся гораздо печальнее, — произошел в 1994 году. Тогда командир Airbus A310-308 посадил за штурвал несовершеннолетнего сына. Мальчик случайно отключил автопилот, лайнер разбился, погибли 75 человек.

Раньше, вспоминает Литвинов, летчики порой пускали посторонних в кабину сфотографироваться. Но тогда не было интернета, об этих случаях не знали, а сотрудники надзорных ведомств не стремились сразу заводить дела.

В те времена экипажи, пояснил Сытник, состояли не из двух пилотов, а из четырех-пяти на Ту-154, Ил-62 и Ил-86. И если чье-то кресло оказывалось занято посторонним, то самолет терял не 50%, а всего 35-30% контроля полета специалистом.

«Когда два члена экипажа, конечно, недопустимо, чтобы посторонние люди заходили в кабину, присаживались, что-то трогали. За это командир понесет ответственность», — заключил он.