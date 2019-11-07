Подружка за штурвалом довела пилота «ИрАэро» до уголовного дела. Коллеги считают, что это чересчур
Видеоролик с необычным пилотом широко разошелся в соцсетях. На кадрах видно, как он подсказывает знакомой: «Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!» — в то время, как самолет находится в воздухе. По сведениям местных СМИ, ролик опубликовала его героиня, но после скандала удалила видео и закрыла свою страничку.
Урок авиавождения для 33-летней женщины посмотрели и в Следственном комитете. А потом возбудили против ее «тренера» уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров. Максимальное наказание по части 1 статьи 238 УК РФ — два года лишения свободы.
«31 августа 2019 года один из членов экипажа неправомерно провел в кабину девушку, не имевшую допуска и свидетельства к осуществлению полетов с соответствующими квалификационными отметками, и передал ей управление воздушным судном Ан-24, следовавшим по маршруту Якутск — Саккырыр — Якутск. На борту самолета находились пассажиры», — пояснили в ведомстве.
В беседе с «360» представитель пресс-службы подчеркнул, что авиакомпания понимает всю серьезность ситуации. «Руководством „ИрАэро“ принято решение отстранить предполагаемого виновника от работы до получения конечных итогов расследования», — сказал он.
На дело не тянет
Летчик первого класса и отличник «Аэрофлота» Андрей Литвинов заявил «360», что поступок летчика является грубым нарушением. Но возбуждение уголовного дела собеседник посчитал излишним. Если бы не шумиха в соцсетях, дело ограничилось бы строгим выговором или увольнением. Ведь реальной угрозы пассажирам не было — самолет летел на автопилоте.
«Она не управляла самолетом, просто руки положила [на штурвал]. Я повторю, что это запрещено, но уголовное дело здесь ни при чем. Сидит член экипажа, контролирует процесс фотографирования. Угроза должна быть реальной, чтобы она сама управляла судном, вышел бы из горизонтального полета», — добавил пилот.
Нарушение летной этики
Заслуженный пилот Российской Федерации Юрий Сытник подтвердил «360», что нахождение посторонних в кабине во время полета является нарушением. Но девушка вряд ли реально рулила лайнером. Скорее всего, нарушение этики работы экипажа произошло «на эшелоне» — во время горизонтального полета, когда судно контролирует автопилот. В таком случае пассажирам ничего не угрожало, с самолетом ничего бы не случилось. Поэтому, уверен он, повода возбуждать дело нет.
Тем не менее отвечать за произошедшее придется. Капитану корабля — в любом случае, даже если это не он усадил барышню за штурвал. Второму пилоту — только если виновником происшествия был он.
Посторонние за штурвалом
По словам Литвинова, похожий случай — правда, закончившийся гораздо печальнее, — произошел в 1994 году. Тогда командир Airbus A310-308 посадил за штурвал несовершеннолетнего сына. Мальчик случайно отключил автопилот, лайнер разбился, погибли 75 человек.
Раньше, вспоминает Литвинов, летчики порой пускали посторонних в кабину сфотографироваться. Но тогда не было интернета, об этих случаях не знали, а сотрудники надзорных ведомств не стремились сразу заводить дела.
В те времена экипажи, пояснил Сытник, состояли не из двух пилотов, а из четырех-пяти на Ту-154, Ил-62 и Ил-86. И если чье-то кресло оказывалось занято посторонним, то самолет терял не 50%, а всего 35-30% контроля полета специалистом.
«Когда два члена экипажа, конечно, недопустимо, чтобы посторонние люди заходили в кабину, присаживались, что-то трогали. За это командир понесет ответственность», — заключил он.