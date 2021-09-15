Подросток увлекся Fortnite и попал в больницу. Психологическое убежище подвело его к опасной черте

Испанский подросток попал в больницу из-за пристрастия к видеоигре Fortnite. Он погрузился в виртуальный мир, чтобы справиться с потерей матери. Когда увлечение переросло в нездоровую зависимость, семья забила тревогу. Помочь геймеру удалось врачам, которые в течение двух месяцев возвращали его к нормальной жизни.

Подросток попал в одну из больниц провинции Кастельон, расположенной на востоке Испании. За помощью к медикам обратились близкие мальчика. Год назад мать ребенка умерла от рака, после чего он начал все чаще садиться за игру Fortnite. Подросток стал хуже учиться и пропускать занятия.

Но проблемы не ограничились лишь школой. Увлечение виртуальным миром переросло в зависимость. Мальчик долгое время отказывался выходить из дома и с кем-либо общаться. Он не хотел посещать врачей и начал пропускать прием назначенных лекарств, сообщило издание El Pais. В какой-то момент у подростка нарушился режим сна, а затем он перестал даже мыться.

Помочь геймеру согласилась исследовательская группа по психическому здоровью детей и подростков из провинциальной больницы Кастельона и Университета Хайме I. После общения с мальчиком и его семьей специалисты сделали вывод, что подросток мог использовать видеоигру, чтобы отвлечься от сильного стресса. Пациент переживал из-за потери члена семьи и сложностей в школе.

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Медики диагностировали у юного геймера расстройство аутистического спектра, социальное тревожное расстройство и осложненное расстройство горя из-за потери матери.

«Видеоигра позволила ему справиться с горем, вызванным смертью одного из членов его семьи. Игра стала убежищем для его эмоциональных переживаний», — пояснили эксперты.

Для лечения врачи решили использовать когнитивно-поведенческий подход. Они работали не только с самим мальчиком, но и его родными. Медики смогли помочь подростку оценить последствия, к которым привело увлечение Fortnite. На первом этапе лечения школьнику разрешили использовать гаджеты только для общения со сверстниками.

Еще специалисты задействовали стратегию когнитивной реструктуризации, которая направлена на изменение эмоций и стереотипов мышления. Всего лечение подростка от игровой зависимости заняло два месяца. За это время врачам удалось значительно сократить время, которое мальчик проводит в видеоигре. Также они смогли улучшить личную и социальную деятельность пациента. Врачи поработали над предотвращением рецидивов и постепенным включением подростка в учебу.

Проблема зависимости

Попадание в больницу подростка в Испании стало первой в истории госпитализацией несовершеннолетнего из-за зависимости от компьютерной игры. Интернет-зависимость признали поведенческим расстройством в 1995 году. В 2010-м ее определили, как «потерю контроля, порождающую неблагоприятное поведение».

Спустя восемь лет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила зависимость от видеоигр в перечень психических болезней. По словам экспертов, сами по себе видеоигры не являются проблемой. Правильное использование игр даже может помочь в образовательной и социальной сферах, а при некоторых расстройствах игры могут применяться в качестве терапии.

Несмотря на все плюсы, специалисты считают, что злоупотребление виртуальной реальностью может привести и к серьезным проблемам. Например, пристрастие к играм может стать причиной социальной изоляции, низкой успеваемости и появлению психопатологических проблем.

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В случае с Fortnite эксперты выделили две причины, почему игра так затягивает геймеров. Во-первых, в игре установлены сроки для решения каждой из задач. Во-вторых, блогеры часто устраивают прямые трансляции, показывая свою стратегию игры. В итоге геймеры подсаживаются не только на игру, но и на эти стримы.

Участвовавшие в исследовании специалисты призвали родителей обращать внимание на поведение несовершеннолетних. Необходимо следить, сколько времени дети проводят за компьютером и своими гаджетами. Стоит установить четкие ограничения и найти для ребенка другие источники удовлетворения. Также эксперты посоветовали создать пространство для семейного взаимодействия, чтобы проводить как можно больше времени вместе. Если справиться с зависимостью своими силами не получается, то стоит обратиться за помощью к специалистам.