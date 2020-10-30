Выкладывал посты на арабском и собирался поджечь кафе. Что известно о подростке, напавшем на полицейских в Татарстане

В Татарстане 16-летний подросток забросал полицейский участок «коктейлями Молотова». Во время задержания юноша ранил одного из правоохранителей, те вынуждены были открыть огонь. Нападавший погиб на месте. По неподтвержденным данным, отчим погибшего сидел за подрыв газопровода и увлекался радикальными течениями ислама.

Нападение на участок

В ночь на 30 октября 16-летний подросток напал на отделение ОВД в татарском городе Кукморе. Он бросил в здание две бутылки с горючей смесью и попытался сбежать, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. Участковый и ночной дежурный догнали нападавшего, но вместо того чтобы сдаться, юноша стал угрожать правоохранителям ножом. Во время задержания молодой человек сопротивлялся и ранил полицейского.

«Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина, в соответствии с законом „О полиции“, правоохранители применили табельное оружие. В результате злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался на месте», — добавили в пресс-службе.

Раненого полицейского госпитализировали, его состояние стабильное.

Источник фото: соцсети

По данным Следственного комитета, подросток планировал поджечь участок. После нападения в СКР возбудили дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь полицейского.

Французский след?

В числе прочих следствие отрабатывает версию о «французском следе», сообщил источник «Интерфакса». Во время нападения, по его словам, подросток кричал: «Аллах акбар!» — и называл полицейских «неверными».

«Правоохранительные органы отрабатывают различные версии происшествия, в том числе о том, что нападение могло быть спровоцировано публикацией карикатур на пророка Мухаммеда и последующими событиями во Франции», — сказал собеседник агентства.

29 октября мусульмане всего мира отмечали день рождения пророка, праздник омрачился двумя терактами. В Ницце исламист напал на прихожан базилики Нотр-Дам, погибли две женщины и мужчина-сторож. Нападавшего задержали и госпитализировали. В Авиньоне полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину, выкрикивавшего: «Аллах акбар».

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, связи между событиями во Франции и Татарстане нет.

«Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое, уголовное преступление. Какая здесь связь-то?» — сказал Песков.

Что известно о подростке

Источник агентства также сообщал, что подросток состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. Однако в МВД Татарстана это опровергли. Не подтвердилась и информация, что юноша учился в медресе. В Духовном управлении мусульман Татарстана РИА «Новости» заявили, что в мечети он не ходил.

«Мальчик — уроженец Алтайского края, проживал в Нефтекамске. В июле его семья переехала в Кукмор. Закончил девять классов, имел аттестат об основном общем образовании. Ему предлагали продолжить учебу в колледжах Кукморского района или близлежащих районов, но он отказался, сказав, что у него другие планы», — пояснила глава пресс-службы Минобразования Татарстана Алсу Мухаметова.

Подростка воспитывали мать и отчим, пишет пишет «Бизнес Онлайн». После развода с отцом ребенка женщина, этническая татарка, переехала в Ижевск, где познакомилась с 50-летним жителем Кукмора. Официально пара не расписывалась, но сочеталась браком по мусульманским традициям. Затем семья жила в Башкортостане, откуда вернулась на родину мужчины. Когда-то женщина работала в банке, но затем уволилась. По словам знакомых, пишет Telegram-канал Mash, она ушла в религию, стала носить длинные платья, закрывать волосы.

По неподтвержденным данным, отчим юноши был хорошо знаком правоохранителям. В 1999 году он познакомился в мечети с радикальным исламистом Рамазаном Ишкильдиным, прошедшим подготовку в диверсионном центре Шамиля Басаева и Хоттаба. Мужчина попал под влияние диверсанта и помогал ему в подрыве газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». Его задержали и в 2001 году приговорили к 14 годам колонии.

В декабре 2013 года вышел на свободу и познакомился с матерью подростка. В 2014-м получил второй срок за избиение пасынка. Освободившись, перевез семью в Кукмор, где открыл халяльное кафе «Бэрэкэт», куда пристроил работать юношу.

«Тихий хороший мальчик. Иногда помогал по работе — пиццу делал», — рассказали работники заведения изданию «Реальное время».

ОВД вместо кафе?

В августе 2020 года юноша зарегистрировался в Facebook. На странице всего одна его фотография — с надписями об Аллахе на арабском языке, снимок двора дома и новости из Франции и Саудовской Аравии. 14 октября с подростком встречалась бабушка. По ее словам, внук начал самостоятельно снимать квартиру и очень этому радовался.

Сейчас страницу юноши удалили. Перед смертью подросток опубликовал на ней видеообращение (полная версия ролика имеется в распоряжении «360» — прим.редакции) с объяснением своего поступка. В нем он рассказал, что идет поджигать кафе и призывает мусульман к джихаду и убийству полицейских.

«Сейчас я иду взрывать, ну, то есть поджигать кафе. Кафе, в котором продают харам (запретное в исламе — прим. ред.), в котором слушают музыку, клуб даже, можно сказать, в котором продают алкоголь — такое мерзкое шайтанское место. Иншалла, его не будет», — сказал он.

Имам-мухтасиб Кукморского района Радиф Тимергалиев не исключил, что юноша придерживался нетрадиционных религиозных взглядов.

«К сожалению, мечети нашего района он не посещал. Может, если бы с ним поговорили, не дошло бы до такого. Рядом с домом, где он живет, есть одна мечеть, чуть дальше другая. Ни в одну не приходил», — пояснил Радиф Тимергалиев.