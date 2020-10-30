Выкладывал посты на арабском и собирался поджечь кафе. Что известно о подростке, напавшем на полицейских в Татарстане
Нападение на участок
В ночь на 30 октября 16-летний подросток напал на отделение ОВД в татарском городе Кукморе. Он бросил в здание две бутылки с горючей смесью и попытался сбежать, сообщили в пресс-службе республиканского главка МВД. Участковый и ночной дежурный догнали нападавшего, но вместо того чтобы сдаться, юноша стал угрожать правоохранителям ножом. Во время задержания молодой человек сопротивлялся и ранил полицейского.
«Учитывая агрессивное и общественно опасное поведение гражданина, в соответствии с законом „О полиции“, правоохранители применили табельное оружие. В результате злоумышленник, местный житель 2004 года рождения, от полученных ранений скончался на месте», — добавили в пресс-службе.
Раненого полицейского госпитализировали, его состояние стабильное.
По данным Следственного комитета, подросток планировал поджечь участок. После нападения в СКР возбудили дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь полицейского.
Французский след?
В числе прочих следствие отрабатывает версию о «французском следе», сообщил источник «Интерфакса». Во время нападения, по его словам, подросток кричал: «Аллах акбар!» — и называл полицейских «неверными».
«Правоохранительные органы отрабатывают различные версии происшествия, в том числе о том, что нападение могло быть спровоцировано публикацией карикатур на пророка Мухаммеда и последующими событиями во Франции», — сказал собеседник агентства.
29 октября мусульмане всего мира отмечали день рождения пророка, праздник омрачился двумя терактами. В Ницце исламист напал на прихожан базилики Нотр-Дам, погибли две женщины и мужчина-сторож. Нападавшего задержали и госпитализировали. В Авиньоне полицейские застрелили вооруженного ножом мужчину, выкрикивавшего: «Аллах акбар».
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, связи между событиями во Франции и Татарстане нет.
«Во Франции события — это французские события. Здесь — одно из преступлений, абсолютно такое, уголовное преступление. Какая здесь связь-то?» — сказал Песков.
Что известно о подростке
Источник агентства также сообщал, что подросток состоял на учете в полиции как склонный к экстремизму. Однако в МВД Татарстана это опровергли. Не подтвердилась и информация, что юноша учился в медресе. В Духовном управлении мусульман Татарстана РИА «Новости» заявили, что в мечети он не ходил.
«Мальчик — уроженец Алтайского края, проживал в Нефтекамске. В июле его семья переехала в Кукмор. Закончил девять классов, имел аттестат об основном общем образовании. Ему предлагали продолжить учебу в колледжах Кукморского района или близлежащих районов, но он отказался, сказав, что у него другие планы», — пояснила глава пресс-службы Минобразования Татарстана Алсу Мухаметова.
Подростка воспитывали мать и отчим, пишет пишет «Бизнес Онлайн». После развода с отцом ребенка женщина, этническая татарка, переехала в Ижевск, где познакомилась с 50-летним жителем Кукмора. Официально пара не расписывалась, но сочеталась браком по мусульманским традициям. Затем семья жила в Башкортостане, откуда вернулась на родину мужчины. Когда-то женщина работала в банке, но затем уволилась. По словам знакомых, пишет Telegram-канал Mash, она ушла в религию, стала носить длинные платья, закрывать волосы.
По неподтвержденным данным, отчим юноши был хорошо знаком правоохранителям. В 1999 году он познакомился в мечети с радикальным исламистом Рамазаном Ишкильдиным, прошедшим подготовку в диверсионном центре Шамиля Басаева и Хоттаба. Мужчина попал под влияние диверсанта и помогал ему в подрыве газопровода «Уренгой — Помары — Ужгород». Его задержали и в 2001 году приговорили к 14 годам колонии.
В декабре 2013 года вышел на свободу и познакомился с матерью подростка. В 2014-м получил второй срок за избиение пасынка. Освободившись, перевез семью в Кукмор, где открыл халяльное кафе «Бэрэкэт», куда пристроил работать юношу.
«Тихий хороший мальчик. Иногда помогал по работе — пиццу делал», — рассказали работники заведения изданию «Реальное время».
ОВД вместо кафе?
В августе 2020 года юноша зарегистрировался в Facebook. На странице всего одна его фотография — с надписями об Аллахе на арабском языке, снимок двора дома и новости из Франции и Саудовской Аравии. 14 октября с подростком встречалась бабушка. По ее словам, внук начал самостоятельно снимать квартиру и очень этому радовался.
Сейчас страницу юноши удалили. Перед смертью подросток опубликовал на ней видеообращение (полная версия ролика имеется в распоряжении «360» — прим.редакции) с объяснением своего поступка. В нем он рассказал, что идет поджигать кафе и призывает мусульман к джихаду и убийству полицейских.
«Сейчас я иду взрывать, ну, то есть поджигать кафе. Кафе, в котором продают харам (запретное в исламе — прим. ред.), в котором слушают музыку, клуб даже, можно сказать, в котором продают алкоголь — такое мерзкое шайтанское место. Иншалла, его не будет», — сказал он.
Имам-мухтасиб Кукморского района Радиф Тимергалиев не исключил, что юноша придерживался нетрадиционных религиозных взглядов.
«К сожалению, мечети нашего района он не посещал. Может, если бы с ним поговорили, не дошло бы до такого. Рядом с домом, где он живет, есть одна мечеть, чуть дальше другая. Ни в одну не приходил», — пояснил Радиф Тимергалиев.